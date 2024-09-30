Хотите посмотреть на Петербург новым взглядом? Вы узнаете, как завтракала золотая молодёжь, и услышите о скандальных выходках Феликса Юсупова.
Выясните, как жили и отдыхали петербуржцы и цари, где Пётр Первый принял титул императора и как развлечения отражали дух времени и служили славе России. И через эти яркие истории раскроете характер Северной столицы.
Выясните, как жили и отдыхали петербуржцы и цари, где Пётр Первый принял титул императора и как развлечения отражали дух времени и служили славе России. И через эти яркие истории раскроете характер Северной столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Посетим золотой ресторанный треугольник столицы Российской империи и отыщем любимые места знаменитостей и аристократии.
- Затем – любимый променад Пушкина по книжным лавкам в сердце Невского, где публика могла полюбоваться гравюрами и посетить музыкальные спектакли.
- На Михайловской площади обсудим знаменитые аристократические салоны, где проходили неформальные встречи элиты.
- Гуляя по Итальянской, поговорим о знаменитых антрепризах, театрах и отелях.
- На Манежной площади я расскажу о первых конкурсах красоты. А ещё вы увидите место проведения первого международного автосалона с участием российского автопрома.
- Пройдём по Караванной: вы узнаете, как с ней связаны первые слоны — заграничные подарки русским царям. И отгадаете слово, которое пополнило русский язык.
- У цирка Чинизелли я расскажу о самом удивительном конкурсе красоты среди мужчин.
- На Марсовом поле перебросим мостик от 20 века с его скейтинг–рингами до 19 века с променадами, масленицами и парадами.
- Выйдем к Неве и поговорим о любимых праздниках времён Петра Великого и Анны Иоановны. И о том, где раньше находились экспонаты Кунсткамеры и зверинец.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена Александровна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 184 туристов
Коренная петербуженка. В 1992 году закончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Делаю любимую работу 28 лет на немецком, русском и английском языках. Имею лицензии всех основных музеев города: Эрмитажа, РусскогоЗадать вопрос
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