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Хотите посмотреть на Петербург новым взглядом? Вы узнаете, как завтракала золотая молодёжь, и услышите о скандальных выходках Феликса Юсупова.



Выясните, как жили и отдыхали петербуржцы и цари, где Пётр Первый принял титул императора и как развлечения отражали дух времени и служили славе России. И через эти яркие истории раскроете характер Северной столицы.