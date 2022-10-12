2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александровский сад соединяет три ключевые площади Санкт-Петербурга, где начинались революции и разворачивались важные события. Участники экскурсии узнают о 20 достопримечательностях Исаакиевской площади, 5 монументах Сенатской и 10 объектах Дворцовой. Легенды и байки оживят прогулку, а старые фотографии помогут представить облик прошлого. Участники получат советы по посещению интересных мест и лучший подарок-сюрприз

Описание экскурсии

Живая история трёх площадей

Без скучных монотонных повествований, но с погружением в самое важное я расскажу о судьбе трёх площадей, которые называют малым золотым треугольником Санкт-Петербурга. На каждой сосредоточено множество знаковых зданий и памятников — вы узнаете о 20 достопримечательностях Исаакиевской, 5 монументах Сенатской и 10 главных объектах Дворцовой. А ещё у меня с собой будут старые фотографии — они помогут оживить историю и представить архитектурный облик площадей в прошлом.

Легенды, истории и байки

Помимо трёх площадей, вы пройдётесь по одной из самых маленьких улиц города и по одной из самых блистательных набережных, узнаете о легендах и необыкновенных сюжетах красивейшего района Петербурга. Например, о том, что интересного в камне-постаменте Медного всадника, и о котиках Эрмитажа, у которых даже есть собственный праздник. Кроме того, я с радостью поделюсь явками и паролями мест, которые стоит посетить в Петербурге, покажу лучшие ракурсы для фотографий и смогу пофотографировать вас. А после экскурсии вы получите небольшой подарок-сюрприз!

Кому подойдёт экскурсия

И путешественникам, которые оказались в Петербурге впервые, и тем, кто уже бывал здесь. Тем, кто любит пешие прогулки и не хочет классических зазубренных рассказов. Прогулку также удобно совместить с посещением Эрмитажа — он расположен на Дворцовой площади.

Организационные детали