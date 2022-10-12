2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательная экскурсия по трём главным площадям Санкт-Петербурга. Узнайте о революциях, котах Эрмитажа и многом другом в историческом центре города
Александровский сад соединяет три ключевые площади Санкт-Петербурга, где начинались революции и разворачивались важные события.
Участники экскурсии узнают о 20 достопримечательностях Исаакиевской площади, 5 монументах Сенатской и 10 объектах Дворцовой. Легенды и байки оживят прогулку, а старые фотографии помогут представить облик прошлого. Участники получат советы по посещению интересных мест и лучший подарок-сюрприз
Без скучных монотонных повествований, но с погружением в самое важное я расскажу о судьбе трёх площадей, которые называют малым золотым треугольником Санкт-Петербурга. На каждой сосредоточено множество знаковых зданий и памятников — вы узнаете о 20 достопримечательностях Исаакиевской, 5 монументах Сенатской и 10 главных объектах Дворцовой. А ещё у меня с собой будут старые фотографии — они помогут оживить историю и представить архитектурный облик площадей в прошлом.
Легенды, истории и байки
Помимо трёх площадей, вы пройдётесь по одной из самых маленьких улиц города и по одной из самых блистательных набережных, узнаете о легендах и необыкновенных сюжетах красивейшего района Петербурга. Например, о том, что интересного в камне-постаменте Медного всадника, и о котиках Эрмитажа, у которых даже есть собственный праздник. Кроме того, я с радостью поделюсь явками и паролями мест, которые стоит посетить в Петербурге, покажу лучшие ракурсы для фотографий и смогу пофотографировать вас. А после экскурсии вы получите небольшой подарок-сюрприз!
Кому подойдёт экскурсия
И путешественникам, которые оказались в Петербурге впервые, и тем, кто уже бывал здесь. Тем, кто любит пешие прогулки и не хочет классических зазубренных рассказов. Прогулку также удобно совместить с посещением Эрмитажа — он расположен на Дворцовой площади.
Организационные детали
Место встречи по договорённости в районе одной из площадей.
Надевайте удобную обувь.
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 1310 туристов
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. читать дальшеуменьшить
Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Анастасия, просто СУПЕР! Легко, просто, доступно! Очень много интересных фактов, старинных фотографий! Время пролетело, как один миг! Приятное общение! Получили удовольствие и заряд бодрости на целый день! Очень рекомендую!
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I
Irina
Анастасия - очень хороший гид и приятный человек. С ней интересно и детям, и взрослым. С Анастасией комфортно и увлекательно, можно побеседовать на любые темы, связанные с историей города и не только. Мы провели время так, как будто давно были знакомы. Было настолько душевно, что не заметили как быстро пролетело время. Большое ей спасибо.
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Оьга
Спасибо нашему гиду Анастасии. Экскурсия очень понравилась, была познавательна и увлекательна. Анастасия искренне любит свой город, обладает обширными знаниями и щедро делится ими. Спасибо
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К
Ксения
Анастасия, спасибо Вам огромное! Ваша экскурсия запомнится надолго, мне очень понравились открытки, которые дополняли рассказ. Все было очень интересно и познавательно, все факты очень необычные, всей нашей компании очень-очень понравилось!!!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия с элементами интерактива))) остались очень довольны проведённым временем как взрослые члены группы, так и дети (подростки) Рекомендуем!
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Е
Елена
Всё прекрасно! Спасибо огромное. Ещё и подарочек получили. Очень позновательно и увлекательно. Анастасия прекрасная рассказчица. Отличный гид.