2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура и легенды Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Живописный Александровский сад соединил три главные площади Санкт-Петербурга.

Здесь начинались Октябрьская и Февральская революции, в годы блокады выращивали капусту, Гитлер собирался праздновать победу, а в Эрмитаж на работу устраивались коты.

Вы услышите эти и многие другие истории и легенды, узнаете об особенностях архитектурного ансамбля трёх площадей и сравните облик их прошлого и настоящего.
1390 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Три площади петербургских
Три площади петербургских

Что вас ожидает

Живая история трёх площадей
Без скучных монотонных повествований, но с погружением в самое важное я расскажу о судьбе трёх площадей, которые называют малым золотым треугольником Санкт-Петербурга. На каждой сосредоточено множество знаковых зданий и памятников — вы узнаете о 20 достопримечательностях Исаакиевской, 5 монументах Сенатской и 10 главных объектах Дворцовой. А ещё у меня с собой будут старые фотографии — они помогут оживить историю и представить архитектурный облик площадей в прошлом.

Легенды, истории и байки
Помимо трёх площадей, вы пройдётесь по одной из самых маленьких улиц города и по одной из самых блистательных набережных, узнаете о легендах и необыкновенных сюжетах красивейшего района Петербурга. Например, о том, что интересного в камне-постаменте Медного всадника, и о котиках Эрмитажа, у которых даже есть собственный праздник. Кроме того, я с радостью поделюсь явками и паролями мест, которые стоит посетить в Петербурге, покажу лучшие ракурсы для фотографий и смогу пофотографировать вас. А после экскурсии вы получите небольшой подарок-сюрприз!

Кому подойдёт экскурсия

И путешественникам, которые оказались в Петербурге впервые, и тем, кто уже бывал здесь. Тем, кто любит пешие прогулки и не хочет классических зазубренных рассказов. Прогулку также удобно совместить с посещением Эрмитажа — он расположен на Дворцовой площади.

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости в районе одной из площадей.
  • Надевайте удобную обувь.
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.
Три площади петербургских
Три площади петербургских
Три площади петербургских
Три площади петербургских
Три площади петербургских
Три площади петербургских
Три площади петербургских

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 декабря 2018
Анастасия - очень хороший гид и приятный человек. С ней интересно и детям, и взрослым. С Анастасией комфортно и увлекательно, можно побеседовать на любые темы, связанные с историей города и не только. Мы провели время так, как будто давно были знакомы. Было настолько душевно, что не заметили как быстро пролетело время. Большое ей спасибо.
30 сентября 2018
Анастасия, спасибо Вам огромное! Ваша экскурсия запомнится надолго, мне очень понравились открытки, которые дополняли рассказ. Все было очень интересно и познавательно, все факты очень необычные, всей нашей компании очень-очень понравилось!!!

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