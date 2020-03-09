42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Царское Село — неофициальная столица Российской империи

Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.

Валерий
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Валерий – ваш гид
Обычно путешественников привлекает в Пушкине Екатерининский дворец и окружающий его парк.

Однако мало кто знает, что в период последнего царствования Царское село являлось местом постоянного пребывания августейшего семейства, т.е., по сути, служило неофициальной столицей Российской империи.

Моя экскурсия посвящена этой странице истории.

Я познакомлю вас с особенностями жизни императорской семьи и исполнения ей своих государственных обязанностей, а также с «технической» стороной её жизни (питание, перемещение, охрана и пр.) и нововведениями, которые ей сопутствовали.
6300 ₽
4410 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии42 отзыва
4.86
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи

Программа

  • Чтобы обеспечить выполнение необходимых функций для жизни императорской семьи в Пушкине, в северной части города, примыкающей к занимаемому им Александровскому дворцу, был возведен удивительной красоты и своеобразия архитектурный ансамбль, который в советское время пришёл в полное запустение, но в последние годы интенсивно восстанавливается. Мы рассмотрим этот яркий пример любимого последним императором «неорусского» стиля, который определённым образом диссонирует с окружающими дворцовыми ансамблями, и именно это и придаёт ему особое очарование.
  • Постоянное проживание императора в Царскосельской резиденции требовало разветвлённой инфраструктуры, обеспечивающей выполнение им своих обязанностей: организацию охраны, приемов, питания, транспортного обслуживания и т.д. Следы этой инфраструктуры сохранились и поныне, в ходе экскурсии мы их осмотрим и поговорим о её устройстве и функционировании.
  • Завершится экскурсия у здания Ратной палаты, в которой в год столетней годовщины начала Первой мировой войны открылся единственный в России музей, посвящённый этому «забытому» в нашей стране одному из крупнейших событий прошлого.

Таким образом, вы узнаете, как менялась жизнь высших кругов российского общества на рубеже XIX-XX вв., о технических и других новшествах, сопутствующих этому периоду. И Пушкин предстанет перед вами с совершенно незнакомой стороны, даже если раньше вы неоднократно в нём бывали.

Маршрут

  • Александровский парк
  • Белая башня
  • Императорская ферма
  • Царский железнодорожный павильон и бывшее депо по обслуживанию царских поездов
  • Казармы высочайшего Конвоя
  • Императорский гараж
  • Дом А.Вырубовой
  • Фёдоровский городок
  • Фёдоровский Собор
  • Памятник Формула Скорби

Организационные детали

  • Транспорт до Пушкина (маршрутка или же электричка, стоимость от СПб — 60-80 руб). Мы можем встретиться в Петербурге и доехать на общественном транспорте вместе.
  • После завершения основной части экскурсии вы сможете посетить музеи, вблизи которых она проходит (Белая башня, Ратная палата), но это — факультативно.
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Царское Село — неофициальная столица Российской империи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Возраст — 48 лет. По образованию — историк и инженер путей сообщения. Гид — хобби, основная работа — педагог. Специализируясь на темах, связанных с историей железных дорог (в прошлом — научный сотрудник Центрального музея железнодорожного транспорта), а также с историей техники вообще (в частности — военной). На экскурсиях стараюсь донести до туристов максимум информации в лёгкой, «ненапряжной» форме.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная экскурсия с невероятно эрудированным человеком, который готов ответить на все ваши вопросы.
6 января 2020
Совершенно необыкновенная экскурссия, очень интересно, увлеченно с массой деталей, которые делают исторические рассказы по настоящему живыми. Удобный и главное универсальный в нашем случае маршрут. Компания разноплановая (супруги по 40 лет и мама 80 лет), одна семья, но кто-то первый раз, а кто-то в 5-й. И интересно было всем!!! Радует именно необычность маршрута, которая позволила узнать скрытые от традиционных экскурсий факты, места, что конечно заставит в дальнейшем вернуться и обновить свои знания и впечатления.
Впечатлился даже не очень любящий такие поездки супруг, который изначально был несколько скептически настроен.
Обязательно буду рекомендовать двнную экскурсию и конечно Валерия, как экскурсовода знакомым и друзьям. Если бы было не 5 , а больше звезд, поставила бы максимально с большим количеством восклицательных знаков.
И конечно, групповые экскурсси по традиционнным историческим местам, да еще и в большой группе, меркнут перед таким форматом, как индивидуальные экскурсии.
2 октября 2019
Валерий - прекрасный экскурсовод! Отличный рассказчик, который не дает почувствовать усталость от 3,5 часов экскурсии! Интересно, познавательно, увлекательно - вот как можно описать нашу экскурсию! Спасибо большое! Рекомендую!
31 августа 2019
Большое спасибо Валерию за столь замечательную прогулку по Пушкину. Были там и не один раз, но никогда не видели тех мест, по которым нас провёл Валерий. Время пролетело незаметно и было жалко расставаться. Большое спасибо за столь увлекательное путешествие!
5 августа 2019
Была очень интересная экскурсия, полная интересных подробных фактов. Несмотря на большое количество информации слушать было не скучно и интересно. Узнали очень много нового о царской семье.
30 июля 2019
Экскурсию заказывал для своих друзей. Они очень остались довольны и материалом и ходом экскурсии. Побольше таких экскурсовод ов как Валерий. С удовольствием в следующий раз воспользуется его услугой.
23 июля 2019
Увлекательное путешествие в историю России и семьи Романовых. Полное погружение в эпоху!
5 июля 2019
Прекрасное впечатление осталось после экскурсии. Насыщенный материал оригинальным образом привязан географии места. Было интересно и взрослым участникам и подростку. Большое спасибо Валерию Столбову!
30 июня 2019
Были семьей сегодня на Экскурсии с Валерием с детьми (15 и 5).
Ценно, что понравилось всем: И маршрут, и объём информации, и форма подачи.
После окончания долго обсуждали полученную информацию,.
Сейчас редко , когда гид может предложить настолько проработанную программу.
Рекомендуем!
19 июня 2019
Очень хорошая экскурсия. Валерий - замечательный гид, который знает очень много историй, связанных с Царским селом и умеет интересно их подать и рассказать. Всем рекомендую.
Ещё 32 отзыва

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