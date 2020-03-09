42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Совершенно необыкновенная экскурссия, очень интересно, увлеченно с массой деталей, которые делают исторические рассказы по настоящему живыми. Удобный и главное универсальный в нашем случае маршрут. Компания разноплановая (супруги по 40 лет и мама 80 лет), одна семья, но кто-то первый раз, а кто-то в 5-й. И интересно было всем!!! Радует именно необычность маршрута, которая позволила узнать скрытые от традиционных экскурсий факты, места, что конечно заставит в дальнейшем вернуться и обновить свои знания и впечатления.

Впечатлился даже не очень любящий такие поездки супруг, который изначально был несколько скептически настроен.

Обязательно буду рекомендовать двнную экскурсию и конечно Валерия, как экскурсовода знакомым и друзьям. Если бы было не 5 , а больше звезд, поставила бы максимально с большим количеством восклицательных знаков.

И конечно, групповые экскурсси по традиционнным историческим местам, да еще и в большой группе, меркнут перед таким форматом, как индивидуальные экскурсии.