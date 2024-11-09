Фотопрогулка «Мы были в Питере!»

Вы и Северная столица в объективе камеры
Вы прогуляетесь по известным местам Санкт-Петербурга, полюбуетесь его невероятной архитектурой и насладитесь общением с городом. А я сделаю ваши фотографии — красивые, живые и запоминающиеся. Помогу с позированием и вкратце расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути.
4
4 отзыва
Фотопрогулка «Мы были в Питере!»
Фотопрогулка «Мы были в Питере!»
Фотопрогулка «Мы были в Питере!»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Предлагаю два популярных маршрута на выбор.

Маршрут 1

  • Казанский собор — грандиозная и величественная постройка
  • Дом Зингера — известное здание в стиле модерн
  • Спас на Крови с поразительной архитектурой русского возрождения
  • Русский музей с дружелюбными львами на входе

Маршрут 2

  • Исаакиевский собор — крупнейший православный храм в городе
  • Медный всадник — окутанный легендами памятник Петру
  • Адмиралтейство, шпиль которого — один из символов Северной столицы
  • Дворцовая площадь — сердце Петербурга

По запросу я составлю индивидуальный маршрут с учётом ваших пожеланий. Локации могут меняться, но удовольствие от прогулки и атмосферные фотографии — неизменны.

Организационные детали

  • В течение 7-10 дней после встречи вы получите 35–50 репортажных фотографий в обработке (цвето- и светокоррекция) и лёгкой ретуши по почте или в мессенджере
  • Детальная ретушь — изменение и коррекция одежды, фигуры, лица, волос — в стоимость не входит
  • Образ для фотопрогулки продумывается вами заранее. В выборе одежды рекомендую отдавать предпочтение базовой палитре цветов со спокойными оттенками
  • После внесения предоплаты, вы получите сообщение с рекомендациями по подготовке к фотосессии
  • В случае дождя я предложу зонт и подложку, если поверхности будут мокрые
  • Пожалуйста, предупредите, если задерживаетесь. Время опоздания входит во время съёмки
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ира
9 ноя 2024
Разочарование. Посредственные фото с отрубленными ногами и мутным лицом. Что такое композиция фотографии? Надо бы изучить. Наличие большого фотоаппарата не делает фотографом. И черно-белый не делает из любой фотографии шедевр.
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Александр не скажет вам поправить, например, шарф для кадра, и на фото будет как бельмо на глазу этикетка торчать. Если у вас нормальная камера на телефоне, не стесняйтесь просить прохожих вас сфотографировать! Если фотки получатся так себе, хоть не обидно будет.

Татьяна
22 окт 2024
Благодарю Александра за чудесную фотопрогулку и отличные фотографии. Все прошло очень позитивно, легко, с помощью и подсказками, но и с учетом моих пожеланий и импровизаций. Поменяла все аватарки и будет, что вспомнить зимними вечерами)
Благодарю Александра за чудесную фотопрогулку и отличные фотографии. Все прошло очень позитивно, легко, с помощью иБлагодарю Александра за чудесную фотопрогулку и отличные фотографии. Все прошло очень позитивно, легко, с помощью иБлагодарю Александра за чудесную фотопрогулку и отличные фотографии. Все прошло очень позитивно, легко, с помощью иБлагодарю Александра за чудесную фотопрогулку и отличные фотографии. Все прошло очень позитивно, легко, с помощью и
Елена
16 окт 2024
Прогулка с Александром это лучшее, что было в моей жизни. Невероятно интересный рассказчик, отличный фотограф с которым интересно и комфортно. Александр добрый и открытый, рекомендую и сама вернусь ещё!
Прогулка с Александром это лучшее, что было в моей жизни. Невероятно интересный рассказчик, отличный фотограф сПрогулка с Александром это лучшее, что было в моей жизни. Невероятно интересный рассказчик, отличный фотограф с
М
14 окт 2024
Впечатления прекрасные, все было очень замечательно, очень понравилось, спасибо большое! ☺️

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