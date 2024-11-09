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Александр не скажет вам поправить, например, шарф для кадра, и на фото будет как бельмо на глазу этикетка торчать. Если у вас нормальная камера на телефоне, не стесняйтесь просить прохожих вас сфотографировать! Если фотки получатся так себе, хоть не обидно будет.