Познакомьтесь с Петербургом так, как того хотел Петр I — город будет встречать вас на пьедестале роскошных набережных! Плывя на красивом катере, вы погрузитесь в бурную реку жизни Северной столицы. В маршруте главные водные магистрали: вы полюбуетесь дворцами и храмами, откроете секреты мостов и поймете огромную роль водной стихии в Петербурге.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Петербург с воды — как на открытке

В Северной Венеции вы проплывете по главным водным магистралям: парадной части Невы, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, при желании по каналу Грибоедова и Крюкову каналу. С борта вы увидите величественный Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Михайловский замок и Чижика-пыжика.

История и любопытные факты

Особый акцент водной прогулки на мосты: я покажу вам первые разводные, первые постоянные и красивейшие мосты Петербурга. Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней. Вы узнаете о доходных домах, храмах, памятниках и площадях. О жизни царской семьи и ближайших сподвижников, любовных сюжетах и ярких персонажах на берегах Невы. Познакомитесь с петербургской Рублевкой 18 века и загадаете желание.

Организационные детали