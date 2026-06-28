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В Питере - плыть

Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Познакомьтесь с Петербургом так, как того хотел Петр I — город будет встречать вас на пьедестале роскошных набережных! Плывя на красивом катере, вы погрузитесь в бурную реку жизни Северной столицы.

В маршруте главные водные магистрали: вы полюбуетесь дворцами и храмами, откроете секреты мостов и поймете огромную роль водной стихии в Петербурге.
5
79 отзывов
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Петербург с воды — как на открытке

В Северной Венеции вы проплывете по главным водным магистралям: парадной части Невы, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, при желании по каналу Грибоедова и Крюкову каналу. С борта вы увидите величественный Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Михайловский замок и Чижика-пыжика.

История и любопытные факты

Особый акцент водной прогулки на мосты: я покажу вам первые разводные, первые постоянные и красивейшие мосты Петербурга. Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней. Вы узнаете о доходных домах, храмах, памятниках и площадях. О жизни царской семьи и ближайших сподвижников, любовных сюжетах и ярких персонажах на берегах Невы. Познакомитесь с петербургской Рублевкой 18 века и загадаете желание.

Организационные детали

  • В стоимость входит 1 час аренды бюджетного катера (аналогичного жёлтому на фото ниже) и услуги гида. Маршрут прогулки: Зимняя канавка — парадная часть Невы — Фонтанка — Мойка.
  • По запросу возможно продлить прогулку и изменить маршрут
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников на более вместительных судах. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • За дополнительную плату организуем шампанское, фрукты и пр.
  • Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 2500 руб.
  • Прогулка на рассвете (04:00-05:00), во время которой можно полюбоваться восходом будет дороже на 5000 руб.
  • В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу.
  • Обратите внимание: я не всегда могу провести экскурсию самостоятельно. В этом случае я порекомендую вам другого проверенного гида.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2936 туристов
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Добрый день! Дарья, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию. И подача, и объем информации и основные моменты все настолько сбалансировано, что чувствуется как вы любите свое дело! Планировала экскурсию на
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воде длительностью 1,5 часа для мужа в качестве подарка и сюрприза на день рождения. Дарья помогла с выбором катера, организовала напитки и закуски. Всегда была на связи и помогала, если требовалась консультация. Питерская Венеция обязательна к просмотру!

Добрый день! Дарья, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию. И подача, и объем информации и основные
Добрый день! Дарья, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию. И подача, и объем информации и основные
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Екатерина
У нас была компания из 6 взрослых, включая 2 глубоко пожилых людей. Дарья очень чутко и с участием помогла нам подобрать катер под наш запрос, предложила оптимальные улучшения маршрута и во время экскурсии очень профессионально распределяла внимание на всех участников, хотя запросы у каждого были свои. Спасибо за чудесный опыт! Моя бабушка даже поцеловала еë на прощание 😄
У нас была компания из 6 взрослых, включая 2 глубоко пожилых людей. Дарья очень чутко и
У нас была компания из 6 взрослых, включая 2 глубоко пожилых людей. Дарья очень чутко и
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Л
Отличное путешествие, Дарья великолепна, очень интересный стиль подачи материала, интересно, по-дружески и с душой! Интересные моменты истории, с вопросами «в зал», не нужно, в общем отлично!!!! Обязательно сохраню ее контакт и буду советовать друзьям и знакомым, потому что все четко, корректно, профессионально!
Отличное путешествие, Дарья великолепна, очень интересный стиль подачи материала, интересно, по-дружески и с душой! Интересные моменты
Отличное путешествие, Дарья великолепна, очень интересный стиль подачи материала, интересно, по-дружески и с душой! Интересные моменты
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О
Большое спасибо Дарье за организацию экскурсии, познавательные факты, лёгкую подачу информации, запоминающуюся прогулку, а также отдельное спасибо за отличные фото нашей семьи с отличными видами! Всё очень понравилось взрослым и детям.
Большое спасибо Дарье за организацию экскурсии, познавательные факты, лёгкую подачу информации, запоминающуюся прогулку, а также отдельное
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И
Прекрасная водная прогулка получилась. Мы остались очень довольны! Дарья - замечательный рассказчик! Интересная подача материала, небанальные истории, захватывающие факты! Удобная лодка и хороший маршрут👌. Брали экскурсию на 1,5 часа - тот минимум, за который можно составить отличное впечатление о городе на Неве! Одного часа реально мало, время летит просто незаметно. Обязательно обратимся еще! Спасибо! ❤️
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Яна
Были на экскурсии большой группой из 8 человек - три поколения одной семьи. В восторге все! Очень комфортная лодка, продуманный маршрут, очень интересный живой рассказ. Увидели все достопримечательности с воды, город открылся по-новому и полюбился еще больше❤️❤️❤️ Дарья, спасибо большое! Обязатель еще к Вам вернемся!
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