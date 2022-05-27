В Северной Венецией вы проплывете по главным водным магистралям: парадной части Невы, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, при желании по каналу Грибоедова и Крюкову каналу. С борта вы увидите величественный Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Михайловский замок и Чижика-пыжика.
Особый акцент водной прогулки на мосты: я покажу вам первые разводные, первые постоянные и красивейшие мосты Петербурга. Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней. Вы узнаете о доходных домах, храмах, памятниках и площадях. О жизни царской семьи и ближайших сподвижников, любовных сюжетах и ярких персонажах на берегах Невы. Познакомитесь с петербургской Рублевкой 18 века и загадаете желание.