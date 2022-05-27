В Питере - плыть

Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города

Познакомьтесь с Петербургом так, как того хотел Петр I — город будет встречать вас на пьедестале роскошных набережных! Плывя на красивом катере, вы погрузитесь в бурную реку жизни Северной столицы.

В маршруте главные водные магистрали: вы полюбуетесь дворцами и храмами, откроете секреты мостов и поймете огромную роль водной стихии в Петербурге.
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
В Питере - плыть
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербург с воды — как на открытке

В Северной Венецией вы проплывете по главным водным магистралям: парадной части Невы, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, при желании по каналу Грибоедова и Крюкову каналу. С борта вы увидите величественный Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Михайловский замок и Чижика-пыжика.

История и любопытные факты

Особый акцент водной прогулки на мосты: я покажу вам первые разводные, первые постоянные и красивейшие мосты Петербурга. Объясню, что такое развод мостов (это не то, что вы думаете) и чем отличалась эта система в царское время от сегодняшней. Вы узнаете о доходных домах, храмах, памятниках и площадях. О жизни царской семьи и ближайших сподвижников, любовных сюжетах и ярких персонажах на берегах Невы. Познакомитесь с петербургской Рублевкой 18 века и загадаете желание.

Организационные детали

  • Катер оплачиваются отдельно. Основная часть катеров стоит 5000-10000 руб. /час, но всё зависит от количества человек и ваших пожеланий. Катерами управляют опытные капитаны.
  • Длительность 1-2 часа. Маршрут всегда строится индивидуально и может корректироваться по вашим пожеланиям.
  • За дополнительную плату организуем шампанское, фрукты и пр.
  • Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 2000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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