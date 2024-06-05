1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669₽ за человека
Мини-группа
1 час
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга
Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории
Начало: У метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
Групповая
1 час
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Утро в Петербурге: индивидуальная прогулка на катере
Начать день правильно: пройти по рекам и каналам, любуясь городом в лучах утреннего солнца
Начало: На набережной р. Фонтанки
9 июня в 09:55
10 июня в 09:55
11 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Зайти в музей до открытия без очередей и ожидания
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950₽ за человека
Квест
2 часа
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ТТатьяна4 июня 2024Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
- ВВалерия3 июня 2024Уникальная возможность побывать в пустом Эрмитаже. В тишине послушать экскурсию и насладиться красотой. Экскурсию проводит сотрудник Эрмитажа.
- ООксана29 мая 2024Участвовали в сап-туре 27.05.2024. Учитывая что я в 48 лет первый раз встала на сап перед началом очень переживала. В
- ААлена27 мая 2024Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные коммуникативные качества! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
- ААнастасия27 мая 2024Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально! Красивые фото, тишина, хорошее
- ВВалентина26 мая 2024получилась отличная водная прогулка,спасибо
- ААлександра25 мая 2024Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял внимание каждому участнику нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Утренние»
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