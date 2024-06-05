Утренние – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 17 экскурсий в категории «Утренние» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669 за человека
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
1 500 за человека
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На байдарках по историческому центру Петербурга
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900 за человека
На сапах - по утреннему центру Петербурга
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
21 отзыв
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500 за человека
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
205 отзывов
Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга
Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории
Начало: У метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Начало: на наб. Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 800 за человека
Утро в Петербурге: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Утро в Петербурге: индивидуальная прогулка на катере
Начать день правильно: пройти по рекам и каналам, любуясь городом в лучах утреннего солнца
Начало: На набережной р. Фонтанки
9 июня в 09:55
10 июня в 09:55
11 000 за всё до 11 чел.
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса
Начало: Удобный причал за доп оплату
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 500 за всё до 6 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Билеты
2 часа
6 отзывов
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Зайти в музей до открытия без очередей и ожидания
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 900 за всё до 2 чел.
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
🚶 Пешая
Групповая
1 час
2 отзыва
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950 за человека
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
🚗 На машине
Квест
2 часа
12 отзывов
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
    Все прошло 🙂Все прошло 🙂
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
    Уникальная возможность побывать в пустом Эрмитаже. В тишине послушать экскурсию и насладиться красотой. Экскурсию проводит сотрудник Эрмитажа.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    Участвовали в сап-туре 27.05.2024. Учитывая что я в 48 лет первый раз встала на сап перед началом очень переживала. В
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    итоге все прошло супер, куча классных фоток от инструктора Александра и обалденных впечатлений!! В следующий приезд еще поедем и всем рекомендую попробовать!

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные коммуникативные качества! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
    Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
    Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально! Красивые фото, тишина, хорошее
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    настроение и заряд бодрости с утра обеспечены) Мы катались по каналам, выходили в Неву, прокатились под мостиками. Город с воды особенный и совсем другой! Красивые отражения, блики на воде, припаркованные кораблики и яхточки, атмосфера просыпающегося города. Инструктор Павел очень отзывчивый и классный, заранее рассказал все правила, подсказал, как правильно управлять сапом и веслом, выдал жилет и шлем, предупреждал о поворотах и проезжающих лодках)) всех подождал перед отправкой и помог выйти на воду, сделал клевые фотки♥️ Очень рекомендую эту прогулку, и не только для ранних пташек!)

    Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    получилась отличная водная прогулка,спасибо
    получилась отличная водная прогулка,спасибополучилась отличная водная прогулка,спасибо
  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
    Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял внимание каждому участнику нашей
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    группы. Было комфортно и безопасно. Город с утра выглядит потрясающе, людей и машин мало, вода спокойная. Очень рекомендую эту прогулку, подойдёт всем независимо от опыта катания на сапе 🤗

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Утренние»

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  1. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  2. Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
  3. Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
  4. По каналам и Большой Неве на сапборде
  5. На байдарках по историческому центру Петербурга
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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