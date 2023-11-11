В центре Петербурга с помощью фото мы вместе расскажем вашу историю о путешествии в самый романтичный город России! Прогуляемся от Исаакиевского собора до Зимней канавки, вдоль каналов, по мостам, Невскому и Дворцовой площади. Я помогу с позированием, но также сделаю живые кадры. Фото отдаю через 2-3 дня, чтобы вы могли поделиться эмоциями от поездки в соцсетях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка. Маршрут составлен так, чтобы передать суть этого необыкновенного города на снимках. Мы начнём на Исаакиевской площади. Пройдём по набережной Мойки мимо Синего, Красного и Зелёного мостов. Прочувствуем атмосферу питерских каналов. Прогуляемся по Невскому проспекту до арки Главного штаба и Дворцовой площади. А завершим на набережной Зимней канавки.

Вам не придётся стараться для получения красивых фото: я объясню, как встать и куда деть руки, сделаю как статичные кадры, так и в движении.

Организационные детали