Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках
В центре Петербурга с помощью фото мы вместе расскажем вашу историю о путешествии в самый романтичный город России! Прогуляемся от Исаакиевского собора до Зимней канавки, вдоль каналов, по мостам, Невскому и Дворцовой площади. Я помогу с позированием, но также сделаю живые кадры. Фото отдаю через 2-3 дня, чтобы вы могли поделиться эмоциями от поездки в соцсетях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка. Маршрут составлен так, чтобы передать суть этого необыкновенного города на снимках. Мы начнём на Исаакиевской площади. Пройдём по набережной Мойки мимо Синего, Красного и Зелёного мостов. Прочувствуем атмосферу питерских каналов. Прогуляемся по Невскому проспекту до арки Главного штаба и Дворцовой площади. А завершим на набережной Зимней канавки.
Вам не придётся стараться для получения красивых фото: я объясню, как встать и куда деть руки, сделаю как статичные кадры, так и в движении.
Организационные детали
- Вы получите 25-40 удачных фотографий. Цветокоррекция включена в стоимость. Фото будут отправлены на вашу электронную почту или в удобный вам мессенджер в течение 2-3 дней.
- Фотопрогулка рассчитана на 1-2 взрослых + 1-2 детей. Можно увеличить количество участников до 6 — доплата составит 1000 руб. /чел.
- При желании можно скорректировать маршрут в сторону Казанского собора, Марсового поля, Летнего сада
- Рекомендую заранее продумать образ и выбрать одежду спокойных оттенков — от этого в том числе зависит результат. При желании вы можете взять с собой дополнительную одежду, чтобы немного изменить образ в процессе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Исаакиевского собора или в другом месте по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я совсем недавно переехал в Петербург, но он сразу захватил моё сердце в свои дождливые объятия. Хочу ещё сильнее прочувствовать этот город. Увлекаюсь фотографией и веб-дизайном. Стараюсь сделать фотопрогулку комфортной и оставить после встречи красивые фотографии. Прогуляемся вместе?
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