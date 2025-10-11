М Майя

Н Наталья Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию о Васильевском острове. Было интересно услышать истории о прошлом острова, увидеть красивые здания и узнать больше о жизни Петербурга. Рекомендую.

М Мария читать дальше не проводится. Связалась с Ириной, она предложила перенести на следующий день, но мне уже надо было уезжать. В итоге Ирина приехала из-за одной меня и провела индивидуальную экскурсию! Безумно интересно и познавательно, жаль, что мало - хотелось продолжить) Потом в этот же день еще написала мне ответы на вопросы, вообще не имеющие отношения к теме экскурсии! Рекомендую однозначно! Я в полном восторге! Крайне редко пишу отзывы, но не могу промолчать. Изначально произошла путаница - я оформила заказ, но видимо что-то сбойнуло, и оказалось, что в этот день экскурсия

Г Галина Экскурсия была содержательная и интересная. Было интересно. Экскурсоводу спасибо!

Е Елена Я узнала некоторые подробности из истории острова, о которы раньше не знала. Неспешная прогулка с интересным, грамотным и образованным экскурсоводом Ириной заслуживает отличной оценки.

Благодарю!

З Зинаида Спасибо экскурсоводу Ирине за замечательный рассказ о Васильевском острове и его жителях. Интересный маршрут сопровождается увлекательным рассказом. Очень приятная и доброжелательная манера общения.

В Владимир Увидел много новых и интересных мест, также достопримечательностей, экскурсия очень понравилась!

Д Дарья Экскурсия была в будний день, нас набралось всего 3 человека, поэтому получилось очень камерная экскурсия. Узнали много нового и интересного, экскурсовод - профессионал, доброжелательная, отвечала на все вопросы, делилась необычными фактами, показывала в том числе и распечатанные фото как было раньше. Однозначно рекомендую.

Н Наталья За 1,5 часа узнала много нового, посмотрела архитектуру, вывеску оставшуюся с прошлого века. Гид все рассказала кратко, но в тоже время все самое интересное

Н Наталья Интересная и необычная прогулка по Васильевскому острову. Очень понравилось

М Мария Получилось так, что на экскурсию пришла я одна. Прогулка получилась очень приятная, познавательная, неспешная. Мы прогулялись по части Васильевского острова вокруг станции метро Василеостровская. До этого я сама гуляла по острову и осматривала его достопримечательности. Но, конечно же, таких подробностей, о которых рассказала экскурсовод Ирина, я сама не высмотрела.

Очень рекомендую данную экскурсию для углубления представлений и впечатлений о Васильевском острове.

О Ольга Интересная и познавательная экскурсия. Ирина очень здорово рассказывала