Васильевский остров находится немного в стороне от центра города, хотя и рядом. Именно на острове Петр I задумал сделать центр Петербурга, но не сложилось. Улицы здесь идеально спроектированы и немноголюдны.
Описание экскурсииПрогулка по непарадному Васильевскому острову Путешествие по Васильевскому острову для тех, кто уже знаком с Петербургом и хочет узнать город в деталях через интересные истории его жителей. Во время экскурсии вы узнаете:
- что петербуржцы называли «объятиями 40 мучеников» и почему первые трамваи в городе ходили по льду;
- где находился старинный кинотеатр и какой знаменитый фильм там снимали;
- за что архитектора Андреевского собора отстранили от работы;
- что помогло художнику Шишкину справиться с трагической личной судьбой;
- как в семье называли архитектора Леонтия Бенуа, чей доходный дом во французском стиле мы увидим;
- на какой улице, по мнению петербургского писателя, находится «портал» в другое измерение;
- как название Кадетской линии связано с А. Д. Меншиковым;
- кого встречал ангел на куполе церкви Екатерины Александрийской;
• кто такие лишенцы: я расскажу о судьбах знаменитого актера Георгия Жженова и Тани Савичевой, автора знаменитого блокадного дневника. Мы также поговорим:
- об истории наводнений, ведь «наводнения для Петербурга то же, что извержение Везувия для Неаполя»;
- почему улицы острова называются линиями, а остров так и не стал центром города, как задумывал Петр I.
- Закончим мы нашу прогулку у старейшего Андреевского рынка, где при желании можно вкусно поесть.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник петербургской конке и уютную пешеходную улицу
- Проходные дворы и дворы-колодцы
- Доходные дома, предметы быта XVIII-XIX веков
- Особняк в стиле модерн и особняк «обманку»
- Дома, где жили советский актер Георгий Жженов и Таня Савичева, автор блокадного дневника
- Старейший Андреевский рынок и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро «Василеостровская», у памятника Конке. пересечение Среднего проспекта и 6-й (7-й) линии В. О
Завершение: Большой проспект Васильевского острова 16-18, у Андреевского рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
М
Майя
11 окт 2025
Н
Наталья
3 окт 2025
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию о Васильевском острове. Было интересно услышать истории о прошлом острова, увидеть красивые здания и узнать больше о жизни Петербурга. Рекомендую.
М
Мария
20 сен 2025
Я в полном восторге! Крайне редко пишу отзывы, но не могу промолчать. Изначально произошла путаница - я оформила заказ, но видимо что-то сбойнуло, и оказалось, что в этот день экскурсия
Г
Галина
18 сен 2025
Экскурсия была содержательная и интересная. Было интересно. Экскурсоводу спасибо!
Е
Елена
15 сен 2025
Я узнала некоторые подробности из истории острова, о которы раньше не знала. Неспешная прогулка с интересным, грамотным и образованным экскурсоводом Ириной заслуживает отличной оценки.
Благодарю!
З
Зинаида
20 авг 2025
Спасибо экскурсоводу Ирине за замечательный рассказ о Васильевском острове и его жителях. Интересный маршрут сопровождается увлекательным рассказом. Очень приятная и доброжелательная манера общения.
В
Владимир
22 июл 2025
Увидел много новых и интересных мест, также достопримечательностей, экскурсия очень понравилась!
Д
Дарья
17 июл 2025
Экскурсия была в будний день, нас набралось всего 3 человека, поэтому получилось очень камерная экскурсия. Узнали много нового и интересного, экскурсовод - профессионал, доброжелательная, отвечала на все вопросы, делилась необычными фактами, показывала в том числе и распечатанные фото как было раньше. Однозначно рекомендую.
Н
Наталья
28 июн 2025
За 1,5 часа узнала много нового, посмотрела архитектуру, вывеску оставшуюся с прошлого века. Гид все рассказала кратко, но в тоже время все самое интересное
Н
Наталья
19 июн 2025
Интересная и необычная прогулка по Васильевскому острову. Очень понравилось
М
Мария
19 июн 2025
Получилось так, что на экскурсию пришла я одна. Прогулка получилась очень приятная, познавательная, неспешная. Мы прогулялись по части Васильевского острова вокруг станции метро Василеостровская. До этого я сама гуляла по острову и осматривала его достопримечательности. Но, конечно же, таких подробностей, о которых рассказала экскурсовод Ирина, я сама не высмотрела.
Очень рекомендую данную экскурсию для углубления представлений и впечатлений о Васильевском острове.
И
Игорь
11 июн 2025
О
Ольга
30 мая 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Ирина очень здорово рассказывала
К
Кучанская
4 мая 2025
Экскурсия прошла как нетропливая прогулка с интреснвм собеседником. Гид сумела создать увлекаюшую атмосферу. Но название и нужно уточнить, так как содержанием немного не соответствует. Больше про уголки и историю, про знаменитых жителей мало.
