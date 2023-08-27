Самый честный отзыв про самую интересную экскурсию во всём Петербурге.

Итак, начнём. Мы с подругами совершенно случайно наткнулись на экскурсию Виталия по Васильевскому острову, когда составляли наш маршрут и, как впоследствии оказалось, ни на секунду не прогадали! Встреча была назначена у метро Василеостровская, рядом с конкой (если это слово показалось вам незнакомым, то вам точно на эту экскурсию - сразу же всё про всё расскажут, покажут исторические фотокарточки и ответят на все-все возникающие во время экскурсии вопросы (и это, кстати, не та экскурсия, где у вас их не возникнет - возникнут, обязательно)). В процессе прогулки мы не только узнали ооочень много нового, но и проверили свою смекалку, ловкость и внимательность, проявили воображение и даже устроили себе небольшую беговую тренировку во время поисков сандриков, холодильников, львов, атлантов и многих-многих других вещей, которые вам, ещё непросвещенным в истории Васильевского острова читателям, предстоит узнать. А если чуть проще, то эта та самая экскурсия, на которой время летит незаметно: Виталию умело удаётся постоянно удерживать внимание и интерес слушателей, а также их вовлечённость. В общем, если хотите попасть на нестандартную и захватывающую прогулку, вам определённо к Виталию. Ещё раз спасибо огромное!