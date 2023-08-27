Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Приглашаю на интерактивную экскурсию по проходным дворам, линиям и переулкам Васильевского острова. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы раскроете прошлое и настоящее города.
Узнаете множество интересных историй, посетите необычные места и посоревнуетесь за приз! Этот живой динамичный формат подойдёт всем: взрослым и детям.
Узнаете множество интересных историй, посетите необычные места и посоревнуетесь за приз! Этот живой динамичный формат подойдёт всем: взрослым и детям.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Игра, которая увлечёт каждого
Мы прогуляемся по Пешеходной линии, увидим памятник Конке, великолепный Андреевский собор и мистическую аптеку Пелей. Пройдём по саду Академии художеств, мимо мозаичной мастерской и памятника Клодту. А плутая лабиринтами линий и проходных дворов, полюбуемся старинными доходными домами и особняками. В процессе вы узнаете:
- Почему из Васильевского не получился «Новый Амстердам» и откуда появились «линии»
- Что из себя представлял первый общественный транспорт города: конка и омнибус
- Был ли на самом деле аптекарь Пель алхимиком и при чём тут грифоны
- Где находится самая узкая улица Петербурга и как она связана с рок-музыкантами
- Зачем основатель компании Siemens открыл на Васильевском телеграфную мастерскую
- Где жил главный сахарный король Российской империи и как в его доме поселились духи
- Как обычный французский повар породил династию петербургских архитекторов
- Почему Николай Гумилёв прослыл садистом из-за стихов Анны Ахматовой
- Какой советский фильм снимали на Тучковом переулке
А также на экскурсии вам предстоит:
- Забросить монетку на плечо Петру Клодту
- Научиться определять архитектурный ордер по капителям колонн
- Разгадать названия фильмов по советским киноплакатам
- Вычислить расположение бомбоубежища по вентиляционной шахте
- Посчитать всех львов, атлантов и грифонов на фасадах домов
Организационные детали
Экскурсия завершится на набережной Макарова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Василеостровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 193 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
27 авг 2023
Были на экскурсии 23 августа с дочерью 13 лет. На Васильевском острове мы оказались в первый раз. Оригинальная подача информации помогла узнать и запомнить много интересного, все очень понравилось. Огромное спасибо! Всем рекомендуем, на этой экскурсии вы точно не заскучаете!
Юрий
27 авг 2023
Спасибо большое Виталию за очень интересную экскурсию по Васильевскому острову! Наша группа состояла из трёх взрослых и трёх детей (10 и 13 лет), всем было очень интересно!!!! Спасибо ещё раз Виталию! Рекомендуем!!!
П
Полина
26 авг 2023
Самый честный отзыв про самую интересную экскурсию во всём Петербурге.
Итак, начнём. Мы с подругами совершенно случайно наткнулись на экскурсию Виталия по Васильевскому острову, когда составляли наш маршрут и, как впоследствии оказалось, ни на секунду не прогадали! Встреча была назначена у метро Василеостровская, рядом с конкой (если это слово показалось вам незнакомым, то вам точно на эту экскурсию - сразу же всё про всё расскажут, покажут исторические фотокарточки и ответят на все-все возникающие во время экскурсии вопросы (и это, кстати, не та экскурсия, где у вас их не возникнет - возникнут, обязательно)). В процессе прогулки мы не только узнали ооочень много нового, но и проверили свою смекалку, ловкость и внимательность, проявили воображение и даже устроили себе небольшую беговую тренировку во время поисков сандриков, холодильников, львов, атлантов и многих-многих других вещей, которые вам, ещё непросвещенным в истории Васильевского острова читателям, предстоит узнать. А если чуть проще, то эта та самая экскурсия, на которой время летит незаметно: Виталию умело удаётся постоянно удерживать внимание и интерес слушателей, а также их вовлечённость. В общем, если хотите попасть на нестандартную и захватывающую прогулку, вам определённо к Виталию. Ещё раз спасибо огромное!
Итак, начнём. Мы с подругами совершенно случайно наткнулись на экскурсию Виталия по Васильевскому острову, когда составляли наш маршрут и, как впоследствии оказалось, ни на секунду не прогадали! Встреча была назначена у метро Василеостровская, рядом с конкой (если это слово показалось вам незнакомым, то вам точно на эту экскурсию - сразу же всё про всё расскажут, покажут исторические фотокарточки и ответят на все-все возникающие во время экскурсии вопросы (и это, кстати, не та экскурсия, где у вас их не возникнет - возникнут, обязательно)). В процессе прогулки мы не только узнали ооочень много нового, но и проверили свою смекалку, ловкость и внимательность, проявили воображение и даже устроили себе небольшую беговую тренировку во время поисков сандриков, холодильников, львов, атлантов и многих-многих других вещей, которые вам, ещё непросвещенным в истории Васильевского острова читателям, предстоит узнать. А если чуть проще, то эта та самая экскурсия, на которой время летит незаметно: Виталию умело удаётся постоянно удерживать внимание и интерес слушателей, а также их вовлечённость. В общем, если хотите попасть на нестандартную и захватывающую прогулку, вам определённо к Виталию. Ещё раз спасибо огромное!
Ю
Юрий
26 авг 2023
Виталий молодец! Было интересно!
С
Светлана
25 авг 2023
Интересная интерактивная познавательная индивидуальная экскурсия, всем понравилось, по ходу экскурсии отвечали на вопросы, зарабатывали баллы за правильные ответы, победитель получил приз.
М
Мария
23 авг 2023
Спасибо большое Виталию за чудесную экскурсию!!! Понравилось всем: и взрослым, и детям! Виталий умеет заинтересовать и увлечь маленьких непосед, рассказать много интересного и необычного в занимательной форме! Рекомендую всем!!!
Е
Елена
21 авг 2023
Я абсолютно точно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и сама посещу другие экскурсии с гидом Виталием. Если вы хотите снова почувствовать себя детьми(не зависимо от возраста), провести хорошо время и получить много интересной информации, то эта экскурсия с Виталием, то что вам надо. Много подробностей, деталей, игры- экскурсия составлена великолепно. Атмосфера и настроение этой экскурсии на 5 баллов
А
Александр
20 авг 2023
Супер! Интересные рассказы, необычная и удачная форма проведения (квиз), хорошо продуманный маршрут. Виталию огромное спасибо, всей семьёй получили огромное удовольствие!
К
Карина
20 авг 2023
Не нудно, не скучно
Интересная подача информация, узнаешь много нового и не замечаешь совсем как прошло время
Рекомендую и взрослым и детям!
Спасибо!
Интересная подача информация, узнаешь много нового и не замечаешь совсем как прошло время
Рекомендую и взрослым и детям!
Спасибо!
А
Анатолий
19 авг 2023
Интересная экскурсия в игровой форме, с вопросами и призами. Ребенку понравилось
Н
Надежда
19 авг 2023
Чудесная экскурсия, было весело и интересно детям и взрослым! Именно благодаря такому интерактивному формату, мы очень много узнали нового и запомнили.
После экскурсии наши самостоятельные прогулки стали намного интереснее, приятно замечать интересные детали)
Виталий настоящий профессионал и приятный человек! Очень всем советуем!
После экскурсии наши самостоятельные прогулки стали намного интереснее, приятно замечать интересные детали)
Виталий настоящий профессионал и приятный человек! Очень всем советуем!
Т
Татьяна
18 авг 2023
Очаровательное мини-путешествие! Маршрут интересный, проходится легко. Виталий прекрасно знает город и рассказывает очень увлекательно.
М
Марина
15 авг 2023
Экскурсия очень понравилась, креативно, познавательно. Формат экскурсии очень понравился, 2.5 часа пролетели незаметно. Рекомендую
В
Виктор
15 авг 2023
Отличная и познавательная экскурсия по Васильевскому острову. Проходит как одно мгновение. Рекомендую.
Ю
Юлия
14 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Виталий - талантливый рассказчик. Удалось заинтересовать не только взрослых, но и мальчишку 8 лет. Продуманный маршрут, интересные задания, в общем, с удовольствием вернемся на экскурсии с Виталием еще!
Ещё 14 отзывов
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