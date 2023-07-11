В гости к художнику Виктору Тихомирову

Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая

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1 отзыв
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«Митьки» — важная и до сих пор недостаточно изученная страница из бурной истории русского нонконформистского искусства 1980-х.

Давайте исправим это упущение! Один из основателей группы художник Виктор Тихомиров будет рад видеть вас в своей мастерской. От него вы узнаете о внешних образах и идеологии «митьков». Удивитесь неожиданным связям с русским роком, современной живописью и кино. Обсудите творческий путь и планы на будущее.
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
В гости к художнику Виктору Тихомирову
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Описание

Что вас ожидает

Хорошая квартира

В самом центре Петербурга есть удивительное место, где рады гостям, пришедшим за чаем и общением с близкими по творчеству и духу людьми. Здесь работает художник Виктор Тихомиров, один из основоположников «митьков». Все 1980-е годы мастерская служила местом встреч для ленинградских художников и музыкантов. Здесь устраивали квартирные выставки и снимали кино. Сюда приходили Виктор Цой, Сергей Курёхин, Александр Башлачёв и другие представители «поколения дворников и сторожей».

Герой вчерашних — и сегодняшних — дней

В последние годы культурная жизнь мастерской вновь обрела силу. Виктор Тихомиров дружит со многими артистами и музыкантами, пишет книги и создаёт собственные фильмы. А ещё он любит встречать гостей! Он с удовольствием проведёт вас «по волнам своей памяти» и посвятит в грядущие планы. Вы сможете:

  • пообщаться в неформальной обстановке
  • познакомиться с его живописными полотнами, книгами и фильмами
  • увидеть отрывки документальных или игровых фильмов, над которыми работает художник
  • услышать невыдуманные рассказы о прошлом, дружбе с «митьками» и рок-музыкантами
  • устроить чаепитие на кухне с «открыточным» видом из окна (каким? узнаете при встрече!)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт лично Виктор Иванович Тихомиров
  • Мастерская находится в мансарде старого здания (6 этаж) без лифта. Лестница крутая, в ней 142 ступеньки — людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата будет трудно туда попасть
  • Виктор Иванович с радостью угостит вас чаем. По желанию можно принести свои сладости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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5
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Ж
11 июля 2023
Невероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книги и календари, у меня ушло примерно полчаса. Еще столько же времени заняло изучение интерьера и вылазка на крышу (только тссс… место секретное!). Ни один мой вопрос не остался без внимания и подробного ответа. Ну и вид из окна кухни - то, как нужно знакомиться с городом. Благодарю за чудесный день, возможность прикоснуться к прекрасному и приятные подарки:)
Невероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книгиНевероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книгиНевероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книгиНевероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книгиНевероятное место, где все дышит творчеством и особым настроением "питерской интеллигентности". Чтобы рассмотреть картины, альбомы, книги

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