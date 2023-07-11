Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая
Давайте исправим это упущение! Один из основателей группы художник Виктор Тихомиров будет рад видеть вас в своей мастерской. От него вы узнаете о внешних образах и идеологии «митьков». Удивитесь неожиданным связям с русским роком, современной живописью и кино. Обсудите творческий путь и планы на будущее.
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Описание
Что вас ожидает
Хорошая квартира
В самом центре Петербурга есть удивительное место, где рады гостям, пришедшим за чаем и общением с близкими по творчеству и духу людьми. Здесь работает художник Виктор Тихомиров, один из основоположников «митьков». Все 1980-е годы мастерская служила местом встреч для ленинградских художников и музыкантов. Здесь устраивали квартирные выставки и снимали кино. Сюда приходили Виктор Цой, Сергей Курёхин, Александр Башлачёв и другие представители «поколения дворников и сторожей».
Герой вчерашних — и сегодняшних — дней
В последние годы культурная жизнь мастерской вновь обрела силу. Виктор Тихомиров дружит со многими артистами и музыкантами, пишет книги и создаёт собственные фильмы. А ещё он любит встречать гостей! Он с удовольствием проведёт вас «по волнам своей памяти» и посвятит в грядущие планы. Вы сможете:
- пообщаться в неформальной обстановке
- познакомиться с его живописными полотнами, книгами и фильмами
- увидеть отрывки документальных или игровых фильмов, над которыми работает художник
- услышать невыдуманные рассказы о прошлом, дружбе с «митьками» и рок-музыкантами
- устроить чаепитие на кухне с «открыточным» видом из окна (каким? узнаете при встрече!)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт лично Виктор Иванович Тихомиров
- Мастерская находится в мансарде старого здания (6 этаж) без лифта. Лестница крутая, в ней 142 ступеньки — людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата будет трудно туда попасть
- Виктор Иванович с радостью угостит вас чаем. По желанию можно принести свои сладости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Спаса на Крови
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.