«Митьки» — важная и до сих пор недостаточно изученная страница из бурной истории русского нонконформистского искусства 1980-х. Давайте исправим это упущение! Один из основателей группы художник Виктор Тихомиров будет рад видеть вас в своей мастерской. От него вы узнаете о внешних образах и идеологии «митьков». Удивитесь неожиданным связям с русским роком, современной живописью и кино. Обсудите творческий путь и планы на будущее.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Хорошая квартира

В самом центре Петербурга есть удивительное место, где рады гостям, пришедшим за чаем и общением с близкими по творчеству и духу людьми. Здесь работает художник Виктор Тихомиров, один из основоположников «митьков». Все 1980-е годы мастерская служила местом встреч для ленинградских художников и музыкантов. Здесь устраивали квартирные выставки и снимали кино. Сюда приходили Виктор Цой, Сергей Курёхин, Александр Башлачёв и другие представители «поколения дворников и сторожей».

Герой вчерашних — и сегодняшних — дней

В последние годы культурная жизнь мастерской вновь обрела силу. Виктор Тихомиров дружит со многими артистами и музыкантами, пишет книги и создаёт собственные фильмы. А ещё он любит встречать гостей! Он с удовольствием проведёт вас «по волнам своей памяти» и посвятит в грядущие планы. Вы сможете:

пообщаться в неформальной обстановке

познакомиться с его живописными полотнами, книгами и фильмами

увидеть отрывки документальных или игровых фильмов, над которыми работает художник

услышать невыдуманные рассказы о прошлом, дружбе с «митьками» и рок-музыкантами

устроить чаепитие на кухне с «открыточным» видом из окна (каким? узнаете при встрече!)

Организационные детали