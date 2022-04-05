ежедневно в 13:00 и 15:30

Что вас ожидает

Улицы, дворы, парадные

Экскурсия пройдет вдали от известных достопримечательностей, по тем местам, куда не доходят рядовые туристы. В нашем маршруте доходные дома и особняки, которыми славилась Петроградская сторона, черные лестницы и дворы, в том числе двор-колодец «Мальтийская звезда». Заглядывая в парадные, вы ощутите атмосферу старого города, рассмотрите сохранившиеся камины, красочные витражи и напольную плитку.

Загадки Петроградки

Я расскажу, как в начале прошлого столетия на месте деревянных изб и огородов возникли монументальные здания, и район преобразился до неузнаваемости. Поговорим и об архитектуре эпохи модерна, наслаждаясь эстетикой нового стиля.

Заглянуть в мир петербургских художников

Поднявшись на последний этаж старинного дома, вы попадете в художественную мастерскую и поймете, каково это — работать под самой крышей, откуда открывается вид на Исаакиевский и Петропавловский соборы. Пообщаетесь с художником: разберетесь в тонкостях написания шедевров и особенностях петербургской школы живописи. Также узнаете о видах планировки и тонкостях быта дореволюционных квартир.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.