ежедневно в 13:00 и 15:30

Погуляйте по Петроградской стороне, вдали от туристических маршрутов, и погрузитесь в атмосферу мрачных дворов-колодцев и величественной архитектуры. Рассмотрите яркие витражи, узнайте о быте горожан и посетите мастерскую художников под крышей старинного дома. Маршрут включает доходные дома, парадные и чёрные лестницы, а также стрит-арт. Завершите экскурсию, пообщавшись с художником и насладившись видами на купола и шпили

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По закоулкам Петроградской

Экскурсия пройдёт вдали от известных достопримечательностей, по тем местам, куда не доходят рядовые туристы. В нашем маршруте доходные дома и особняки, которыми славилась Петроградская сторона, парадные и чёрные лестницы, дворы-колодцы, в том числе «Мальтийская звезда». Так, на протяжении всего маршрута прекрасные фасады и блистательные парадные будут сменяться мрачной атмосферой проходных дворов.

Метаморфозы, загадки и тайны

Вы узнаете, как в начале прошлого столетия всего за 10 лет на месте деревянных изб и огородов возникли монументальные здания, и район преобразился до неузнаваемости. Познакомитесь с архитектурой эпохи модерна, наслаждаясь эстетикой нового стиля. Услышите о внутреннем устройстве доходного дома. Выясните, какими благами цивилизации пользовались люди в начале XX века, что скрывали витражные стёкла и кто обитал на чёрных лестницах. А ещё отыщете стрит-арт.

В гостях у художника

Поднявшись на последний этаж старинного дома, вы погрузитесь в мир петербургских художников и узнаете, каково это — работать под самой крышей, откуда открывается вид на купола и шпили. Пообщаетесь с художником: разберётесь в тонкостях написания шедевров и особенностях петербургской школы живописи. После этого походы в картинные галереи станут для вас интереснее!

Прогулявшись по мансарде, мы поговорим о структуре дореволюционной квартиры, бытовых нюансах и людях, живших здесь. А в конце, словно заговорщики, спустимся по чёрной лестнице.

Все приложенные к описанию фотографии полностью соответствуют содержанию маршрута.

Организационные детали