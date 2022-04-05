ежедневно в 13:00 и 15:30

По закоулкам Петроградки - в гости к художникам

Ощутить дух старого города, полюбоваться парадными и заглянуть в мастерскую

5
8 отзывов
Мини-группа
Погуляем по Петроградской стороне? Здесь, вдали от туристических маршрутов и популярных объектов, вы погрузитесь в атмосферу мрачных дворов-колодцев и величественной архитектуры былой эпохи.

Рассмотрите яркие витражи и параллельно узнаете о быте простых горожан, живших и живущих здесь.

А в конце посетите настоящую мастерскую художников под крышей старинного дома.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
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Что вас ожидает

Улицы, дворы, парадные

Экскурсия пройдет вдали от известных достопримечательностей, по тем местам, куда не доходят рядовые туристы. В нашем маршруте доходные дома и особняки, которыми славилась Петроградская сторона, черные лестницы и дворы, в том числе двор-колодец «Мальтийская звезда». Заглядывая в парадные, вы ощутите атмосферу старого города, рассмотрите сохранившиеся камины, красочные витражи и напольную плитку.

Загадки Петроградки

Я расскажу, как в начале прошлого столетия на месте деревянных изб и огородов возникли монументальные здания, и район преобразился до неузнаваемости. Поговорим и об архитектуре эпохи модерна, наслаждаясь эстетикой нового стиля.

Заглянуть в мир петербургских художников

Поднявшись на последний этаж старинного дома, вы попадете в художественную мастерскую и поймете, каково это — работать под самой крышей, откуда открывается вид на Исаакиевский и Петропавловский соборы. Пообщаетесь с художником: разберетесь в тонкостях написания шедевров и особенностях петербургской школы живописи. Также узнаете о видах планировки и тонкостях быта дореволюционных квартир.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Спортивная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 13:00 и 15:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Алла
5 апр 2022
Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной! Два с лишним часа пролетели как несколько минут. Павел прекрасный экскурсовод и отличный собеседник, не смотря на свой очень молодой возраст.)) Все прошло увлекательно, познавательно, с отличным настроением. Настоятельно рекомендую и советую экскурсии с Павлом!
Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной! Два с лишним часа пролетели как несколько минут. Павел прекрасный экскурсовод иЭкскурсия неожиданно оказалась индивидуальной! Два с лишним часа пролетели как несколько минут. Павел прекрасный экскурсовод иЭкскурсия неожиданно оказалась индивидуальной! Два с лишним часа пролетели как несколько минут. Павел прекрасный экскурсовод и
Natаlya
30 мар 2022
Экскурсия невероятно интересная. После классики Санкт-Петербурга, эта прогулка и знакомство с потаенными уголками показывает многогранность города.
Благодарю Павла за прекрасную экскурсию.
Экскурсия невероятно интересная. После классики Санкт-Петербурга, эта прогулка и знакомство с потаенными уголками показывает многогранность города.Экскурсия невероятно интересная. После классики Санкт-Петербурга, эта прогулка и знакомство с потаенными уголками показывает многогранность города.Экскурсия невероятно интересная. После классики Санкт-Петербурга, эта прогулка и знакомство с потаенными уголками показывает многогранность города.
Е
25 мар 2022
Павел просто восторг. Наша компания очарована Павлом. Симпатичный, обаятельный, образованный, эрудированный молодой человек. Экскурсия динамичная и интересная. Спасибо.
С
25 мар 2022
Павел - отличный рассказчик! Увлёк, узнали обратную сторону Петрограда. Экскурсия получилась содержательной и по времени и по материалу. Рекомендую
Мария
24 мар 2022
Отличная экскурсия. Павлу большая благодарность, за атмосферу и интересные исторические факты.
Отличная экскурсия. Павлу большая благодарность, за атмосферу и интересные исторические факты.Отличная экскурсия. Павлу большая благодарность, за атмосферу и интересные исторические факты.Отличная экскурсия. Павлу большая благодарность, за атмосферу и интересные исторические факты.Отличная экскурсия. Павлу большая благодарность, за атмосферу и интересные исторические факты.
А
23 мар 2022
Спасибо Павлу за отличную экскурсию! Материал был подан превосходно, экскурсия прошла на одном дыхании, Павел очень подкован и эрудирован. Мы остались в восторге, это самый лучший выбор, чтобы погрузиться в атмосферу Питера. с удовольствием посетим еще экскурсии с Павлом! Сами бы мы точно не узнали столько секретов города. Приятно знать, что есть такие классные экскурсии и вовлеченные экскурсоводы!
А
22 мар 2022
Добрый день! Какая прекрасная экскурсия! Улыбка не сходила с лица. Очень интересно и увлекательно. Рассказ о районе, посещение нескольких парадных. Большое внимание к деталям, на которое сам не обратил бы внимания. И в завершении чудесный сюрприз - мастерская художника. Рекомендуем к посещению. Благодарим, Павел!
Добрый день! Какая прекрасная экскурсия! Улыбка не сходила с лица. Очень интересно и увлекательно. Рассказ оДобрый день! Какая прекрасная экскурсия! Улыбка не сходила с лица. Очень интересно и увлекательно. Рассказ оДобрый день! Какая прекрасная экскурсия! Улыбка не сходила с лица. Очень интересно и увлекательно. Рассказ о
В
12 мар 2022
Павел интеллигентный рассказчик, понятно доносит информацию, отвечает на вопросы, приятная речь! Хороший удобный маршрут, изюминка - знакомство с художником!

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