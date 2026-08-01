ежедневно в 13:00 и 15:30

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По закоулкам Петроградки - в гости к художникам

Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Погуляйте по Петроградской стороне, вдали от туристических маршрутов, и погрузитесь в атмосферу мрачных дворов-колодцев и величественной архитектуры.

Рассмотрите яркие витражи, узнайте о быте горожан и посетите мастерскую художников под крышей старинного дома. Маршрут включает доходные дома, парадные и чёрные лестницы, а также стрит-арт. Завершите экскурсию, пообщавшись с художником и насладившись видами на купола и шпили
4.8
734 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Атмосфера Петроградской стороны
  • 🏛️ Величественная архитектура
  • 🎨 Мастерская художников
  • 🔍 Тайны и загадки района
  • 🖼️ Яркие витражи
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам

Что можно увидеть

  • Доходные дома
  • Особняки
  • Дворы-колодцы
  • Мальтийская звезда
  • Мастерская художников

Описание экскурсии

По закоулкам Петроградской

Экскурсия пройдёт вдали от известных достопримечательностей, по тем местам, куда не доходят рядовые туристы. В нашем маршруте доходные дома и особняки, которыми славилась Петроградская сторона, парадные и чёрные лестницы, дворы-колодцы, в том числе «Мальтийская звезда». Так, на протяжении всего маршрута прекрасные фасады и блистательные парадные будут сменяться мрачной атмосферой проходных дворов.

Метаморфозы, загадки и тайны

Вы узнаете, как в начале прошлого столетия всего за 10 лет на месте деревянных изб и огородов возникли монументальные здания, и район преобразился до неузнаваемости. Познакомитесь с архитектурой эпохи модерна, наслаждаясь эстетикой нового стиля. Услышите о внутреннем устройстве доходного дома. Выясните, какими благами цивилизации пользовались люди в начале XX века, что скрывали витражные стёкла и кто обитал на чёрных лестницах. А ещё отыщете стрит-арт.

В гостях у художника

Поднявшись на последний этаж старинного дома, вы погрузитесь в мир петербургских художников и узнаете, каково это — работать под самой крышей, откуда открывается вид на купола и шпили. Пообщаетесь с художником: разберётесь в тонкостях написания шедевров и особенностях петербургской школы живописи. После этого походы в картинные галереи станут для вас интереснее!

Прогулявшись по мансарде, мы поговорим о структуре дореволюционной квартиры, бытовых нюансах и людях, живших здесь. А в конце, словно заговорщики, спустимся по чёрной лестнице.

Все приложенные к описанию фотографии полностью соответствуют содержанию маршрута.

Организационные детали

  • Экскурсия начнётся и закончится в двух минутах ходьбы от станции метро Спортивная
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обычно размер группы не превышает 10 человек, однако в праздничные дни количество участников может доходить до 15 человек
  • Возможна организация индивидуальной экскурсии в удобное для вас время (только для вас и вашей компании). Подробности и стоимость уточняйте в личном сообщении

ежедневно в 12:30 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1390 ₽
Индивидуальный для 1-2 человек6500 ₽
Индивидуальный для 3-5 человек9156 ₽
Индивидуальный для 6-10 человек13 062 ₽
Школьники до 14 лет1190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5727 туристов
Привет! Я Павел. Вместе с командой ярких и харизматичных гидов знакомлю с Петербургом. Все мы — архитекторы, краеведы, исследователи, выросшие в центре Петербурга, способны влюблять в наш город, раскрывая его с самых неожиданных сторон. Приподняв вуаль тайны дворцов, музеев и соборов, мы познакомим вас со скрытыми от глаз местами города на Неве.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 734 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
644
4
58
3
24
2
5
1
3
Ю
Потрясающая экскурсия! Погружение в другой мир творческой интеллигенции.
Мне повезло, что я оказалась единственной участницей экскурсии, и с чудесной девушкой Мариной мы гуляли вдвоем по Петроградке, как будто с подругой! Марина
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совсем юная, но поражают ее знания в архитектуре, истории, не просто факты, а истории из повседневной жизни и событий в городе того времени.
Отдельный восторг- встреча с художником в его мастерской, его рассказы из жизни, о его работах и искусстве. Это другой мир, другой Питер- удивительно!
Спасибо, Марина и Йожеф, что показали мне его ❤️

Потрясающая экскурсия! Погружение в другой мир творческой интеллигенции.
Потрясающая экскурсия! Погружение в другой мир творческой интеллигенции.
Потрясающая экскурсия! Погружение в другой мир творческой интеллигенции.
Потрясающая экскурсия! Погружение в другой мир творческой интеллигенции.
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Настя
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в мастерской художника также было очень интересно и атмосферно. Была вместе с подругой, из нас двоих занимаюсь творчеством только я, но нам было одинаково интересно, всем советуем
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в+1
Очень понравилась прогулка, побывали в нескольких парадных, в одной из них прокатились в старом лифте; в
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Настя
Прекрасная экскурсия! Спасибо Марине за интересные рассказы о Петроградской стороне Санкт-Петербурга!
Так же мы посетили мастерскую художника с невероятной творческой атмосферой! Я увидела красивые места, получила отличные эмоции и узнала секреты от художника!
Прекрасная экскурсия! Спасибо Марине за интересные рассказы о Петроградской стороне Санкт-Петербурга!
Прекрасная экскурсия! Спасибо Марине за интересные рассказы о Петроградской стороне Санкт-Петербурга!
Прекрасная экскурсия! Спасибо Марине за интересные рассказы о Петроградской стороне Санкт-Петербурга!
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lesy
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и мастерская художника (очень харизматичный и увлеченный человек). Спасибо за прекрасный день 🤍
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
Очень понравилась экскурсия! Марина замечательно всё рассказывала, было интересно и душевно. Особенно запомнились красивые парадные и
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А
Экскурсия очень понравилась! Это наш первый опыт пеших экскурсий в таком формате по Питеру, прогулка произвела отличное впечатление, особенно на контрасте с забегами по дворцам) Павел отличный рассказчик, смог показать и рассказать нам то, что каждый из нашей компании нашёл для себя интересным. Спасибо!
Экскурсия очень понравилась! Это наш первый опыт пеших экскурсий в таком формате по Питеру, прогулка произвела
Экскурсия очень понравилась! Это наш первый опыт пеших экскурсий в таком формате по Питеру, прогулка произвела
Экскурсия очень понравилась! Это наш первый опыт пеших экскурсий в таком формате по Питеру, прогулка произвела
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Е
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать район Петроградки, так как я в нем живу последние 2 года. общение с художником запомню на всю жизнь! еще раз спасибо
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! гуляли зимой – замерзнуть не успели. было интересно узнать
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