  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией

4
270 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Кронштадт — знаменитый город 🏙️ морской славы.

Мы приглашаем добраться до него по воде, на судне «Метеор».

Новый взгляд на Неву, Финский залив, пешая прогулка 👣 по Кронштадту с посещением морского собора и возвращение в город по маршруту мимо фортов.
Задать вопрос
  • ☀️Однодневная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией

Что вы увидите

  • Нева
  • Финский Залив
  • Кронштадт
  • Петровский парк
  • Памятник Петру I
  • Усть-Рогатка
  • Доковому мосту и доку Петра Великого
  • Сквер Попова и Минного Офицерского класса
  • Морской собор
  • Памятники на Якорной площади
Приглашаем вас совершить уникальную экскурсию ⛳ в Кронштадт на метеоре — знаменитый город 🏙️ морской славы!

Метеор пройдет по центральной Невы, где вы увидите:

  • Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны.
  • Затем теплоход обогнет Стрелку Васильевского острова и по Малой Неве выйдет в Финский залив. Во время всего путешествия до Кронштадта гид на борту теплохода будет рассказывать об истории 📖 этого знаменитого города, о подвигах, которые совершались в его честь.

Программа экскурсии:

  • 11:30 — отправление, трансфер в Кронштадт по специальному маршруту с аудио сопровождением с осмотром фортов с борта Метеора, краткая информация о Кронштадте и фортах;
  • 12:45 — прибытие в Кронштадт;

• 13:00–14:00 пешая прогулка 👣 по Кронштадту без посещения Морского Собора (с информированием о достопримечательностях 🏛️ по маршруту):

  • Сбор группы у Петровской пристани — Петровский парк 🌳 — осмотр памятника Петру I — выход по Усть-Рогатке к Доковому мосту и доку Петра Великого — далее мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса — выход к Коммунистической улице — Морской собор с осмотром памятников на Якорной площади;
  • 14:00–15:30 свободное время;
  • 15:45 — отправление из Кронштадта;
  • 16:45–17:00 прибытие в Санкт-Петербург.

Маршрут пешей прогулки:

  • Прогулка рассчитана по времени на 50–60 мин. ;
  • Сбор группы у Петровской пристани;
  • Петровский парк, осмотр памятника Петру I, выход по Усть-Рогатке, к Доковому мосту и доку Петра Великого;
  • Далее — мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса выход к Коммунистической улице, к Морскому собору, с осмотром памятников на Якорной площади.

Организационные детали:

  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета;
  • План прогулки может быть незначительно изменен;
  • На выбор доступны следующие категории билетов: Стандарт (середина салона, белая зона на схеме), Комфорт (места вдоль окон, синяя зона на схеме), Бизнес-класс (места в носовой части, розовая зона на схеме). Со схемой примерного расположения мест по категориям можно ознакомиться в галерее фотографий;
  • Дети до трех лет могут пройти бесплатно, но им не предоставят отдельного места;
  • Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет 🎫 ваше внимание:
    • Прогулка проходит только на русском языке;
    • Посадка осуществляется на причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская наб., д. 2);
    • При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным;
    • Все места на суднах «Метеор» расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
    • Салон бизнес-класса расположен в носовой части судна с панорамным обзором;
    • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
Что входит
  • Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой
  • Пешеходная обзорная экскурсия по г. Кронштадт.
  • Билеты бизнес-класса — гарантированные места в носовой панорамной части метеора + чай/кофе и сладости
  • Комфорт — места в центральном салоне теплохода у окна
  • Стандартный билет — места в центре среднего салона и полностью весь кормовой салон
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., 2
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на Метеоре с осмотром Фортов и пешеходной экскурсией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

270 отзывов оставили туристы

Спутник П. проводит ещё 5 экскурсий

Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
1 600
0.75 час
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
602 отзыва
Джаз под разводными мостами (Астра)
1 300
2.75 часа
Джаз под разводными мостами (Астра)
584 отзыва
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
850
1.75 часа
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
296 отзывов
Билет на метеор в Петергоф
800
0.75 час
Билет на метеор в Петергоф
269 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве
900
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве
240 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва