Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Кронштадт — знаменитый город 🏙️ морской славы.



Мы приглашаем добраться до него по воде, на судне «Метеор».



Новый взгляд на Неву, Финский залив, пешая прогулка 👣 по Кронштадту с посещением морского собора и возвращение в город по маршруту мимо фортов.