Затем теплоход обогнет Стрелку Васильевского острова и по Малой Неве выйдет в Финский залив. Во время всего путешествия до Кронштадта гид на борту теплохода будет рассказывать об истории 📖 этого знаменитого города, о подвигах, которые совершались в его честь.
Программа экскурсии:
11:30 — отправление, трансфер в Кронштадт по специальному маршруту с аудио сопровождением с осмотром фортов с борта Метеора, краткая информация о Кронштадте и фортах;
12:45 — прибытие в Кронштадт;
• 13:00–14:00 пешая прогулка 👣 по Кронштадту без посещения Морского Собора (с информированием о достопримечательностях 🏛️ по маршруту):
Сбор группы у Петровской пристани — Петровский парк 🌳 — осмотр памятника Петру I — выход по Усть-Рогатке к Доковому мосту и доку Петра Великого — далее мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса — выход к Коммунистической улице — Морской собор с осмотром памятников на Якорной площади;
14:00–15:30 свободное время;
15:45 — отправление из Кронштадта;
16:45–17:00 прибытие в Санкт-Петербург.
Маршрут пешей прогулки:
Прогулка рассчитана по времени на 50–60 мин. ;
Сбор группы у Петровской пристани;
Петровский парк, осмотр памятника Петру I, выход по Усть-Рогатке, к Доковому мосту и доку Петра Великого;
Далее — мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса выход к Коммунистической улице, к Морскому собору, с осмотром памятников на Якорной площади.
Организационные детали:
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета;
План прогулки может быть незначительно изменен;
На выбор доступны следующие категории билетов: Стандарт (середина салона, белая зона на схеме), Комфорт (места вдоль окон, синяя зона на схеме), Бизнес-класс (места в носовой части, розовая зона на схеме). Со схемой примерного расположения мест по категориям можно ознакомиться в галерее фотографий;
Дети до трех лет могут пройти бесплатно, но им не предоставят отдельного места;
Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет 🎫 ваше внимание:
Прогулка проходит только на русском языке;
Посадка осуществляется на причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская наб., д. 2);
При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным;
Все места на суднах «Метеор» расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Салон бизнес-класса расположен в носовой части судна с панорамным обзором;
Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
Что входит
Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой
Пешеходная обзорная экскурсия по г. Кронштадт.
Билеты бизнес-класса — гарантированные места в носовой панорамной части метеора + чай/кофе и сладости
Комфорт — места в центральном салоне теплохода у окна
Стандартный билет — места в центре среднего салона и полностью весь кормовой салон
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.