Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга

Благодаря крепости, возникшей в 1704 году на острове Котлин, Петру I удалось не подпустить шведский флот к Петербургу. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива, увеличилось.

И сегодня вы можете увидеть их своими глазами! А также услышать их историю, посетить главный Морской собор Российской империи, отыскать пуп земли и памятник колюшке.
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Ближайшие даты:
8
мар
15
мар
22
мар
29
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • По прибытии в город, мы обойдём все основные достопримечательности. Отыщем памятник блокадной колюшке и «пуп земли», раскроем факты из истории Итальянского дворца и пруда, посетим центральную Якорную площадь, зайдём в главный морской собор Российской империи.
  • Затем поедем на западную часть острова, где на территории исторического фортификационного укрепления нас накормят настоящей полевой кухней. После этого отправимся исследовать форт «Риф», познакомимся с его историей и назначением различных построек.
  • В заключение насыщенного дня вы сможете насладиться водной прогулкой между фортов Южного фарватера (Кроншлот, Пётр I, Александр I или Чумной форт). У тех, кто не поедет на кораблике, будет 45 минут свободного времени на самостоятельную прогулку по форту «Константин».

На экскурсии вы узнаете:

  • Как появились фортификационные укрепления, Кронштадт и главный военно-морской собор
  • Почему пуп земли так называют
  • Почему не готовили на кораблях
  • Где находится первый сухой док Российской империи и как он функционировал

Организационные детали

  • Обзорная экскурсия по городу длится 2,5 часа, свободное время в соборе — 30 минут, водная прогулка — 45 минут, знакомство с фортом «Риф» — 1 час, обед — 30 минут
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги аттестованного гида, входной билет на форт «Риф»
  • Отдельно оплачиваются билеты на водную прогулку — 850 руб. для взрослых, 650 руб. для пенсионеров и детей и обед — 500 руб. /чел. При отказе от полевой кухни вы можете самостоятельно перекусить в кафе на территории.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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