Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Благодаря крепости, возникшей в 1704 году на острове Котлин, Петру I удалось не подпустить шведский флот к Петербургу. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива, увеличилось.
И сегодня вы можете увидеть их своими глазами! А также услышать их историю, посетить главный Морской собор Российской империи, отыскать пуп земли и памятник колюшке.
И сегодня вы можете увидеть их своими глазами! А также услышать их историю, посетить главный Морской собор Российской империи, отыскать пуп земли и памятник колюшке.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- По прибытии в город, мы обойдём все основные достопримечательности. Отыщем памятник блокадной колюшке и «пуп земли», раскроем факты из истории Итальянского дворца и пруда, посетим центральную Якорную площадь, зайдём в главный морской собор Российской империи.
- Затем поедем на западную часть острова, где на территории исторического фортификационного укрепления нас накормят настоящей полевой кухней. После этого отправимся исследовать форт «Риф», познакомимся с его историей и назначением различных построек.
- В заключение насыщенного дня вы сможете насладиться водной прогулкой между фортов Южного фарватера (Кроншлот, Пётр I, Александр I или Чумной форт). У тех, кто не поедет на кораблике, будет 45 минут свободного времени на самостоятельную прогулку по форту «Константин».
На экскурсии вы узнаете:
- Как появились фортификационные укрепления, Кронштадт и главный военно-морской собор
- Почему пуп земли так называют
- Почему не готовили на кораблях
- Где находится первый сухой док Российской империи и как он функционировал
Организационные детали
- Обзорная экскурсия по городу длится 2,5 часа, свободное время в соборе — 30 минут, водная прогулка — 45 минут, знакомство с фортом «Риф» — 1 час, обед — 30 минут
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги аттестованного гида, входной билет на форт «Риф»
- Отдельно оплачиваются билеты на водную прогулку — 850 руб. для взрослых, 650 руб. для пенсионеров и детей и обед — 500 руб. /чел. При отказе от полевой кухни вы можете самостоятельно перекусить в кафе на территории.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1575 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нём людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 веков позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
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