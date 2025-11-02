Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин». Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные. План экскурсии в Кронштадт: Расстояние: 36 км. от центра Санкт-Петербурга Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Во время экскурсии по городу вы увидите:

Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор) • Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов • Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени • В ходе экскурсии мы посетим форт Великий князь Константин. Это самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты. На территории форта увлеченными людьми в казарме 1870 года создан Музей маячной службы. Мы его обязательно посмотрим вместе. В коллекции музея представлены гигантские старинные линзы XIX века из французского хрусталя, ацетиленовые и электрические фонари для навигационных знаков и маяков, фонари, которые освещали Дорогу жизни. Экспонаты для музея собирались по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Большинство устройств уже отреставрированы и находятся в рабочем состоянии. Вы увидите линзу для створного маяка. Все корабли, выходящие из порта Петербурга ложились курсом на свет этой линзы 98 лет!