На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть крупнейший порт на Балтике, а также посетить форт «Великий князь Константин».
Описание экскурсии
Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин». Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные. План экскурсии в Кронштадт: Расстояние: 36 км. от центра Санкт-Петербурга Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Во время экскурсии по городу вы увидите:
Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор) • Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов • Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени • В ходе экскурсии мы посетим форт Великий князь Константин. Это самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты. На территории форта увлеченными людьми в казарме 1870 года создан Музей маячной службы. Мы его обязательно посмотрим вместе. В коллекции музея представлены гигантские старинные линзы XIX века из французского хрусталя, ацетиленовые и электрические фонари для навигационных знаков и маяков, фонари, которые освещали Дорогу жизни. Экспонаты для музея собирались по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Большинство устройств уже отреставрированы и находятся в рабочем состоянии. Вы увидите линзу для створного маяка. Все корабли, выходящие из порта Петербурга ложились курсом на свет этой линзы 98 лет!
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухой док Петра
- Кронштадский футшток
- Якорная площадь
- Гостиный двор
- Памятник морякам
- Памятник художнику Айвазовскому
- Никольский Морской собор
- Форт Константин
Что включено
- Рассказ гида, во время поездки
- Осмотр центра Кронштадта
- Посещение Морского собора
- Пешая экскурсия по фортификационным сооружениям форта Константин
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 139 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Были на экскурсии в Кронштадте 01/11. Посетили Петровский парк, Морской собор, Парк Патриот, Форт Константин. Все очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Екатерине. Умница, ее рассказ очень увлек. Интересно, познавательно и увлекательно. Еще раз спасибо! Только с вами на остальные экскурсии!!!
Д
Данила
12 окт 2025
Очень короткая экскурсия, везде спешили, автобус опоздал на 30 минут.
Р
Резванцева
6 окт 2025
Организованно все было замечательно. Пришли за 15 минут до поездки, оплатили и в путь. Экскурсовод Евгений, как человек родившийся в Кронштадте, знает много местных историй, делится воспоминаниями. Он энергичный молодой
М
Мария
16 сен 2025
Ю
Юлия
6 сен 2025
Л
Лариса
30 авг 2025
Понравилось все, увидели и узнали много интересного благодаря экскурсоводу Светлане, спасибо ей огромное заэкскурстю.
Э
Эдуард
24 авг 2025
Л
Любовь
22 авг 2025
Спокойная размеренная прогулка по Кронштадту с хорошим рассказом гида! Море, солнце. Красота! Не много времени в пути;) красота! Для первого знакомства с городом- подходящий вариант!
О
Ольга
17 авг 2025
Хорошая экскурсия. Экскурсовод, который проводил экскурсию был с прекрасными знаниями города и достопримечательностей. Приятно было слушать хорошую и чистую речь. Все очень понравилось. Рекомендую для первичного ознакомления.
С
Светлана
16 авг 2025
К
Кристина
10 авг 2025
П
Полина
6 авг 2025
Н
Наталия
6 авг 2025
В целом экскурсия понравилась. Гид Евгений интересно рассказал. Ему большое спасибо.
И
Ирина
5 авг 2025
Интересная, насыщенная экскурсия. Грамотный и интересный гид, знающий много информации о прошлом, расказывпющий не заучинными фразами, а с интересными подробностями. Мне было очень интересно, хоть не являюсь гостем нашего города
В
Владимир
31 июл 2025
29.07.2025 в 11:00!
Ездили в троём.
Я с женой и внук.
Отличная экскурсия!
Всё очень понравилось!
Гид просто супер профессионал своего дела!
Вежливая,внимательная и очень отзывчивая!
Огромное спасибо за доставленное удовольствие!
Советуем всем!
