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Кронштадт с теплоходной прогулкой

4.4
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ в Кронштадт из СПб.

Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка 👣 с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов (летом) или Музей 🖼 маяков, форт Константин (зимой).
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой

Что вы увидите

  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Финский залив и форты (летом на теплоходе)
Кронштадт — город-порт, расположенный на острове 🏝️ Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу — уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25, 4 километра.

Что вас ждет:

  • Увидите Якорную площадь и посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам);
  • Вас ждёт часовая экскурсия ⛳ на корабле 🛳️ по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю 📖 и назначение;
  • Далее возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу.

В программу экскурсии 🧭 входит:

  • Трассовая экскурсия по дороге;
  • Экскурсия по Кронштадту;
  • Теплоходная прогулка 👣 вокруг фортов;
  • Трансфер до Московского вокзала.
Что входит
  • Трассовая экскурсия по дороге
  • Экскурсия по Кронштадту
  • Теплоходная прогулка вокруг фортов (летом)
  • Трансфер до Московского вокзала
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Невский пр., 87/2, Санкт-Петербург
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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