Кронштадт — город-порт, расположенный на острове 🏝️ Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу — уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25, 4 километра.
Что вас ждет:
Увидите Якорную площадь и посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам);
Вас ждёт часовая экскурсия ⛳ на корабле 🛳️ по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю 📖 и назначение;
Далее возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу.
В программу экскурсии 🧭 входит:
Трассовая экскурсия по дороге;
Экскурсия по Кронштадту;
Теплоходная прогулка 👣 вокруг фортов;
Трансфер до Московского вокзала.
Что входит
Трассовая экскурсия по дороге
Экскурсия по Кронштадту
Теплоходная прогулка вокруг фортов (летом)
Трансфер до Московского вокзала
Транспортное обслуживание.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 Невский пр., 87/2, Санкт-Петербург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.