Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала "Зимняя пристань" в...

4.4
82 отзыва
Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте, посетить новый музейно-исторический парк «Остров фортов», осмотреть величественный Морской собор, прогуляться по береговой линии и насладиться морским воздухом и просторами Финского залива.

А после прогулки также с ветерком вернуться в Санкт-Петербург.
Метеор в Кронштадт и обратно
Метеор в Кронштадт и обратно
Метеор в Кронштадт и обратно
Метеор в Кронштадт и обратно
Метеор в Кронштадт и обратно
Метеор в Кронштадт и обратно

Что вы увидите 🤩

  • Нева
  • Финский Залив
  • Кронштадт
  • Морской собор
Вы доберетесь до Кронштадта на метеоре и сможете самостоятельно погулять по городу.
Программа
Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте, посетить новый музейно-исторический парк «Остров фортов», осмотреть величественный Морской собор, прогуляться по береговой линии и насладиться морским воздухом и просторами Финского залива. А после прогулки также с ветерком вернуться в Санкт-Петербург.

Самые интересные достопримечательности города-порта:

  • Якорная площадь
  • Итальянский дворец
  • Морской Никольский собор
  • деревянный маяк у Петровского канала (19 в. )
  • памятник корюшке
  • один из старейших в мире футштоков (от его нулевой отметки измеряют абсолютные высоты на территории всего бывшего СССР)

Организационные детали:

  • Дети до трех лет могут пройти бесплатно, необходимо оформить бесплатный посадочный билет в кассе на причале.
  • Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет.
🚩 Начало: Английская набережная, д. 2
🏁 Место завершения: Дворцовая наб., д. 32
 Что входит
  • Транспорт туда и обратно
 Что не входит
  • Экскурсия по Кронштадту
Важная информация
  • Уважаемые Пассажиры!
  • Судоходная компания «Нева Тревел Компани» с заботой относится к своим гостям, партнёрам и сотрудникам.
  • В Санкт-Петербурге постепенно вступает в силу план поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом. На основании Временных рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации и Стандарта безопасной деятельности, разработанным Комитетом по транспорту и согласованным руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, подготовлены Правила нахождения пассажира на причале или судне судоходной компании «Нева Тревел Компани».
  • Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего водного транспорта.
  • ПРАВИЛА нахождения пассажира на причале или судне:
  • Пассажир обязан пройти бесконтактный температурный контроль. Сотрудник причала обязан зафиксировать температуру тела каждого пассажира.
  • Пассажир обязан продезинфицировать руки в специально оборудованном месте. На каждом причале и теплоходе компании установлены дозаторы с кожным антисептиком (дезинфекторы).
  • Пассажир обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В случае отказа от использования масок и перчаток доступ на причал или судно запрещается.
  • Пассажир обязан соблюдать безопасное социальное расстояние между пассажирами.
  • Запрещается приносить с собой еду и напитки. Бары на теплоходах временно не работают.
  • Внимание! Приобрести средства индивидуальной защиты можно на каждом причале. В случае отказа от предоставления сведений о состоянии здоровья или отказа в проверке обязательного температурного контроля, или при выявлении у пассажира повышенной температуры тела (более 37, 2°) доступ на причал или судно запрещается. Данная информация незамедлительно будет передана медицинским службам.
  • Также сообщаем, что в этом году пледы на теплоходах не предоставляются!
  • Коллектив «Нева Тревел Компани» желает вам и вашим близким крепкого здоровья. Просим уважительно относиться к дополнительным профилактическим мерам безопасности и соблюдать правила личной гигиены.
  • Если у вас есть симптомы заболевания, пожалуйста, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
  • Приятной прогулки и хорошего настроения!
Когда: Суббота и воскресение в 10:15
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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