Вы доберетесь до Кронштадта на метеоре и сможете самостоятельно погулять по городу.
Программа
Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте, посетить новый музейно-исторический парк «Остров фортов», осмотреть величественный Морской собор, прогуляться по береговой линии и насладиться морским воздухом и просторами Финского залива. А после прогулки также с ветерком вернуться в Санкт-Петербург.
Самые интересные достопримечательности города-порта:
- Якорная площадь
- Итальянский дворец
- Морской Никольский собор
- деревянный маяк у Петровского канала (19 в. )
- памятник корюшке
- один из старейших в мире футштоков (от его нулевой отметки измеряют абсолютные высоты на территории всего бывшего СССР)
Организационные детали:
- Дети до трех лет могут пройти бесплатно, необходимо оформить бесплатный посадочный билет в кассе на причале.
- Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет.