Вы доберетесь до Кронштадта на метеоре и сможете самостоятельно погулять по городу.

Программа

Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте, посетить новый музейно-исторический парк «Остров фортов», осмотреть величественный Морской собор, прогуляться по береговой линии и насладиться морским воздухом и просторами Финского залива. А после прогулки также с ветерком вернуться в Санкт-Петербург.

Самые интересные достопримечательности города-порта:

Якорная площадь

Итальянский дворец

Морской Никольский собор

деревянный маяк у Петровского канала (19 в. )

памятник корюшке

один из старейших в мире футштоков (от его нулевой отметки измеряют абсолютные высоты на территории всего бывшего СССР)

Организационные детали: