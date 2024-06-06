Экскурсии по фортам Санкт-Петербурга

Найдено 57 экскурсий в категории «Форты» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Посмотрите на форты во время теплоходной прогулки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«Гид расскажет, как строили и использовали форты — важнейшие объекты в системе обороны»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«Город-форт Кронштадт: морское сердце Петербурга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«Посещение парка «Остров фортов»»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Заедем мы и современный парк Остров Фортов, посвященный военно-морскому флоту страны»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
181 отзыв
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
«Вас ждут царские военные форты, корабли, якоря, храмы, золотые купола, ветер Балтийского моря, Петровские каналы, доки и шлюзы, гул пустынных улиц с полосатыми столбами где, как и три века назад дежурят матросы»
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«После осмотра города изнутри вас ждёт часовая экскурсия на корабле по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю и назначение»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Парк «Остров фортов» Вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота и узнаете об его основных исторических вехах»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«После свободного времени Вы едете в новый развлекательный парк Остров Фортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
«Соседствует с заказником легкодоступный форт Шанец»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
125 отзывов
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
«Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
«Скоростное судно доставит нас до причала Острова Фортов за час, а уже оттуда мы направимся к историческому центру города»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
«Мы посетим единственный в России музей Маячной службы и прогуляемся по форту Константин»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500 за человека
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
«Форт «Великий князь Константин»»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
38 отзывов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
«В летний период можно совершить водную прогулку между фортами, в непогоду — отправиться в уникальный музей-макет фортов, расположенный в исторической постройке Голландской кухни»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300 за человека
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
«Коронный замок, город фортов и ряд других названий — все это Кронштадт»
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
54 отзыва
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
«Вы посетите форт «Великий князь Константин» и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе»»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300 за человека
Кронштадт - морской щит Петербурга и форт Константин на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кронштадт: морской щит Петербурга на авто
Откройте для себя военно-морскую историю России, посетив Кронштадт и форт Константин на комфортабельном авто
Начало: Ст. метро Спортивная
«Военные корабли, форты, морской собор, артиллерийская батарея»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Старый и новый Кронштадт
Групповая
7 часов
11 отзывов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
«В первой части программы вы прибываете на скоростном судне на «Остров фортов»»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
6 часов
25 отзывов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785 за человека
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
6.5 часов
167 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Морская прогулка на пароме в теплое время года: вы рассмотрите величественные форты города и осознаете их роль в защите морских границ»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
Кронштадт - город фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Кронштадт - город фортов
Начало: В отеле
«Коронный замок, город фортов и ряд других названий - все это Кронштадт»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт - остров фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
«В любое время года можно посетить Музей- Макет фортов -он великолепен, либо * Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России»
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
«А на самом острове посетим форт «Шанец» и прогуляемся по экотропе заказника «Западный Котлин»»
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900 за всё до 4 чел.
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
«Набережные Невы, мосты, храм Александра Невского, интересные рассказы… Или же старинные форты, Морской собор и улочки Кронштадта»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
Отправиться из Петербурга в город-форт и окунуться в его богатую историю
Начало: У станции метро Беговая
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
750 за человека
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
52 отзыва
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
«Далее в программе — форт Константин»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600 за человека
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
Познакомиться с городом воинской славы и услышать яркие сюжеты
Начало: на площади Островского
«В тёплое время года это будет катание на теплоходе по Финскому заливу, в холодное — посещение макета фортов»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
«После вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию)»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Кронштадт: на страже морских границ
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
«С ноября по апрель форты Кронштадта можно осмотреть из тёплого салона аэролодки — 2000 руб»
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000 за всё до 5 чел.
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Музейно-исторический парк «Остров фортов»»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за человека
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
«На обратном пути мы заедем в современный историко-культурный парк Остров Фортов»
13 июня в 12:00
17 июня в 14:00
17 340 за всё до 6 чел.
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
«Форты, корабли и панорамы Балтики»
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700 за всё до 7 чел.
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
10 отзывов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
«Поговорим про форты – большие и маленькие, Северные и Южные, морские и береговые»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330 за человека
Кронштадт: город маяков и моряков
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
«Прогуляетесь по тематическому парку «Остров Фортов» и Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900 за человека
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
«В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:»
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кронштадт. Морской собор и парк «Остров Фортов»
Групповая
7 часов
2 отзыва
Кронштадт. Морской собор и парк «Остров Фортов»
«Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые форты, гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского флота, прекрасные соборы и площади»
Расписание: Воскресенье в 09:00
1 500 за человека
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
4 отзыва
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Далее в программе — форт Константин»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
42003 780 за человека
Неприступный Кронштадт
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Неприступный Кронштадт
Начало: У отеля
«Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форты»

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