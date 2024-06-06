1 чел.
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скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Посмотрите на форты во время теплоходной прогулки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«Гид расскажет, как строили и использовали форты — важнейшие объекты в системе обороны»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«Город-форт Кронштадт: морское сердце Петербурга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«Посещение парка «Остров фортов»»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«🏛 Посещение музея-макета фортов (в холодный сезон или непогоду)В музее, расположенном в Голландской кухне, на детальных макетах вы рассмотрите устройство фортификаций»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Заедем мы и современный парк Остров Фортов, посвященный военно-морскому флоту страны»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
«Вас ждут царские военные форты, корабли, якоря, храмы, золотые купола, ветер Балтийского моря, Петровские каналы, доки и шлюзы, гул пустынных улиц с полосатыми столбами где, как и три века назад дежурят матросы»
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«После осмотра города изнутри вас ждёт часовая экскурсия на корабле по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю и назначение»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Парк «Остров фортов» Вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота и узнаете об его основных исторических вехах»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«После свободного времени Вы едете в новый развлекательный парк Остров Фортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
«Соседствует с заказником легкодоступный форт Шанец»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
45 минут
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
«Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
«Скоростное судно доставит нас до причала Острова Фортов за час, а уже оттуда мы направимся к историческому центру города»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
«Мы посетим единственный в России музей Маячной службы и прогуляемся по форту Константин»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
«Форт «Великий князь Константин»»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
«В летний период можно совершить водную прогулку между фортами, в непогоду — отправиться в уникальный музей-макет фортов, расположенный в исторической постройке Голландской кухни»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
«Коронный замок, город фортов и ряд других названий — все это Кронштадт»
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
«Вы посетите форт «Великий князь Константин» и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе»»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: морской щит Петербурга на авто
Откройте для себя военно-морскую историю России, посетив Кронштадт и форт Константин на комфортабельном авто
Начало: Ст. метро Спортивная
«Военные корабли, форты, морской собор, артиллерийская батарея»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
«В первой части программы вы прибываете на скоростном судне на «Остров фортов»»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Морская прогулка на пароме в теплое время года: вы рассмотрите величественные форты города и осознаете их роль в защите морских границ»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт - город фортов
Начало: В отеле
«Коронный замок, город фортов и ряд других названий - все это Кронштадт»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
«В любое время года можно посетить Музей- Макет фортов -он великолепен, либо * Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России»
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
«А на самом острове посетим форт «Шанец» и прогуляемся по экотропе заказника «Западный Котлин»»
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
«Набережные Невы, мосты, храм Александра Невского, интересные рассказы… Или же старинные форты, Морской собор и улочки Кронштадта»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Кронштадт: путешествие сквозь века - в мини-группе
Отправиться из Петербурга в город-форт и окунуться в его богатую историю
Начало: У станции метро Беговая
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
750₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
«Далее в программе — форт Константин»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
Познакомиться с городом воинской славы и услышать яркие сюжеты
Начало: на площади Островского
«В тёплое время года это будет катание на теплоходе по Финскому заливу, в холодное — посещение макета фортов»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
«После вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию)»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
«С ноября по апрель форты Кронштадта можно осмотреть из тёплого салона аэролодки — 2000 руб»
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Музейно-исторический парк «Остров фортов»»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
«На обратном пути мы заедем в современный историко-культурный парк Остров Фортов»
13 июня в 12:00
17 июня в 14:00
17 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
«Форты, корабли и панорамы Балтики»
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
«Поговорим про форты – большие и маленькие, Северные и Южные, морские и береговые»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
«Прогуляетесь по тематическому парку «Остров Фортов» и Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
«В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:»
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Кронштадт. Морской собор и парк «Остров Фортов»
«Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые форты, гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского флота, прекрасные соборы и площади»
Расписание: Воскресенье в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Далее в программе — форт Константин»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
42003 780₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Неприступный Кронштадт
Начало: У отеля
«Тогда же вокруг острова стали создавать дополнительную систему фортов — укреплений с батареями пушек, преграждающим вход в Невскую губу»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форты»
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