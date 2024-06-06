1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
45 минут
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
Познакомиться с городом воинской славы и услышать яркие сюжеты
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Неприступный Кронштадт
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Исследовать укрепления города, увидеть маяки и открыть славные страницы истории
Начало: В городе Кронштадт
23 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - коронный город
Групповая поездка из Санкт-Петербурга к главным достопримечательностям острова-цитадели
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 288₽ за человека
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990₽ за человека
Групповая
8 часов
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Увидеть город, исследовать форт и по желанию прокатиться на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
3 999₽ за человека
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ЮЮлия4 июня 2024Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
- ТТатьяна3 июня 2024Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форты Кронштадта»
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