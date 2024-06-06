Экскурсии в форты Кронштадта

Найдено 43 экскурсии в категории «Форты Кронштадта» в Санкт-Петербурге, цены от 1 095 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
181 отзыв
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
125 отзывов
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500 за человека
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
54 отзыва
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300 за человека
Старый и новый Кронштадт
Групповая
7 часов
11 отзывов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
6.5 часов
167 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
Путешествие на остров Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900 за всё до 4 чел.
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
52 отзыва
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600 за человека
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Кронштадт вдоль и поперёк»
Познакомиться с городом воинской славы и услышать яркие сюжеты
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Кронштадт: на страже морских границ
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000 за всё до 5 чел.
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за человека
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700 за всё до 7 чел.
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
10 отзывов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330 за человека
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Неприступный Кронштадт
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Неприступный Кронштадт
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 14 900 за всё до 4 чел.
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Исследовать укрепления города, увидеть маяки и открыть славные страницы истории
Начало: В городе Кронштадт
23 июня в 14:00
3 900 за человека
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200 за человека
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека
Кронштадт - коронный город
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - коронный город
Групповая поездка из Санкт-Петербурга к главным достопримечательностям острова-цитадели
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 288 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
8 часов
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Увидеть город, исследовать форт и по желанию прокатиться на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
3 999 за человека
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
🚌 На автобусе
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100 за человека
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
    Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
    Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
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    от Нарвской. Машина в идеальном состоянии. Отличное вождение!!! Безопасное и комфортное. Приятная атмосфера всей поездки без спешки и суеты. В общем: РЕКОМЕНДУЮ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ И ГИДА! Александр! Спасибо!!! 🙏❤️ Обязательно с Вами поедем в Выборг!!! ❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форты Кронштадта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  3. Петергоф и Кронштадт: два города за один день
  4. Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
  5. Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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