Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00

Начало: В районе м. Площадь Восстания

Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления

Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день

Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате

Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей

Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00

за всё до 4 чел.

17 490 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: В районе м. Московская

Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии

🚐 На микроавтобусе

Индивидуальная

5 часов 181 отзыв

Частная экскурсия в Кронштадт на минивене Начало: Заберём, откуда вам будет удобно

Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.