3.9
14 отзывов
Эклектика
Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга
Поездка в Саблинский памятник природы в 40 километрах от Петербурга, занимающий площадь в 220 гектаров.

Вы насладитесь сказочными водопадами и побываете в самой интересной из 10 саблинских пещер, увидите подземное озеро, прогуляетесь 👣 по многочисленным ходам пещеры, посетите единственную в России подземную часовню.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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В Саблинские пещеры
В Саблинские пещеры

Что вы увидите

  • два водопада, в том числе Саблинский
  • каньоны рек Саблинка и Тосна
  • пещера «Левобережная»
  • подземное озеро Капитана Немо
  • Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Никольский мужской и Успенский женский монастыри
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Источник Параскевы Пятницы
Вы побываете на одной из самых интересных территорий Ленинградской области. В этой особо охраняемой зоне можно наглядно представить геологическое прошлое этих земель.

Что вас ждет:

  • Вы посетите два водопада, в том числе крупнейший в Ленинградской области Саблинский, живописные каньоны рек Саблинка и Тосна.
  • Вы увидите самую большую в Ленинградской области, таинственную пещеру «Левобережная», подземное озеро Капитана Немо, окаменелости обитателей древнего моря 🌊 и спящих бабочек, покрытых бриллиантами росы. Пещера также славится галереей, залами, многочисленными ходами и анфиладами, а также единственной в России подземной часовней.
  • Давно-давно в этих местах Александр Невский готовился к решающей битве со шведами. Здесь есть камень, у которого молился великий философ Соловьев, а в имении «Пустынька» над Графским гротом появился на свет насмешливый Козьма Прутков.
  • Ученые делают все, чтобы разгадать загадки пещер, а мы стараемся рассказать Вам об их открытиях. Совсем недавно над пещерой скульпторы начали воссоздавать парк 🌳 древних обитателей Земли. Но ответы на извечные вопросы: «Куда движется водопад?» и «Почему остановились подземные часы?» по-прежнему остаются открытыми.

Важная информация:

  • Экскурсия успешно проводится в любое время года
  • Рекомендуем вам надеть удобную и тёплую одежду и обувь
  • Взять с собой фонарик
  • Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Погружение в атмосферу пещер со сказочными водопадами, подземными озерами и многочисленным ходами
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., 35
В Саблинские пещеры
В Саблинские пещеры
В Саблинские пещеры
В Саблинские пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эклектика
Эклектика
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14 отзывов оставили туристы

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