Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга

Поездка в Саблинский памятник природы в 40 километрах от Петербурга, занимающий площадь в 220 гектаров.



Вы насладитесь сказочными водопадами и побываете в самой интересной из 10 саблинских пещер, увидите подземное озеро, прогуляетесь 👣 по многочисленным ходам пещеры, посетите единственную в России подземную часовню.