Вы побываете на одной из самых интересных территорий Ленинградской области. В этой особо охраняемой зоне можно наглядно представить геологическое прошлое этих земель.
Что вас ждет:
Вы посетите два водопада, в том числе крупнейший в Ленинградской области Саблинский, живописные каньоны рек Саблинка и Тосна.
Вы увидите самую большую в Ленинградской области, таинственную пещеру «Левобережная», подземное озеро Капитана Немо, окаменелости обитателей древнего моря 🌊 и спящих бабочек, покрытых бриллиантами росы. Пещера также славится галереей, залами, многочисленными ходами и анфиладами, а также единственной в России подземной часовней.
Давно-давно в этих местах Александр Невский готовился к решающей битве со шведами. Здесь есть камень, у которого молился великий философ Соловьев, а в имении «Пустынька» над Графским гротом появился на свет насмешливый Козьма Прутков.
Ученые делают все, чтобы разгадать загадки пещер, а мы стараемся рассказать Вам об их открытиях. Совсем недавно над пещерой скульпторы начали воссоздавать парк 🌳 древних обитателей Земли. Но ответы на извечные вопросы: «Куда движется водопад?» и «Почему остановились подземные часы?» по-прежнему остаются открытыми.
Важная информация:
Экскурсия успешно проводится в любое время года
Рекомендуем вам надеть удобную и тёплую одежду и обувь
Взять с собой фонарик
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Погружение в атмосферу пещер со сказочными водопадами, подземными озерами и многочисленным ходами
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., 35
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.