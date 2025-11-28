Петропавловская крепость долгое время служила самой охраняемой тюрьмой Российской империи, где содержали государственных преступников.
Я раскрою истории известных узников, классиков литературы и их охранников, а также покажу камеры Трубецкого бастиона. Вы увидите крепость изнутри и получите представление о жизни и мифах, окружавших её заключённых.
Описание билета
В стенах самой охраняемой тюрьмы Российской империи вы:
- посетите Трубецкой бастион.
- вспомните самых известных узников крепости.
- пройдёте по маршруту заключённого.
- увидите камеры, в которых отбывали арест.
Во время экскурсии вы узнаете:
- кто из узников крепости был затем похоронен в самой престижной усыпальнице России.
- почему вокруг узников и условий содержания в крепости всегда существовало множество мифов.
- какие из них можно опровергнуть, а какие подтвердить.
- кто из классиков русской литературы оказался в тюрьме, а чьи предки в то же время служили в её охране.
- что чувствовал заключённый, прибывший для отбывания ареста.
Организационные детали
- Билеты на посещение музея «Тюрьма Трубецкого бастиона» входят в цену экскурсии, никаких дополнительных расходов не предусмотрено.
- Во время экскурсии я раздам всем участникам радиогиды: даже при перемещении между точками рассказа вы будете слышать каждое слово.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
