Почему нельзя будить летучих мышей зимой? Как в пещерах круглый год сохраняется температура +8°C? Кто такой Белый спелеолог и как он связан с этим местом? Ответы ждут на экскурсии по уникальному природному объекту в Ленинградской области. Вы посетите Левобережную пещеру, где когда-то добывали кварцевый песок, и увидите Тосненский водопад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Санкт-Петербурга

11:45 — Саблинские пещеры. Вы увидите наиболее интересную из десяти пещер — Левобережную. Пройдёте по главной галерее, залам, многочисленным ходам и анфиладам. Посмотрите на озеро и единственную в России подземную часовню Николая Чудотворца

14:00 — Тосненский водопад. Самый крупный в Ленинградской области. Ещё вас ждут живописные реки каньона Саблинка и Тосна. Здесь предусмотрено свободное время. Рекомендуем взять с собой перекус

15:00–16:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение пещер

Обед не предусмотрен программой, возьмите с собой перекус

Рекомендуем быть в удобной обуви, куртке, шапочке и иметь при себе фонарики

С вами будет один из гидов нашей команды

Порядок посещения объектов может меняться

Не рекомендуется посещать пещеры: