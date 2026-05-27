Почему нельзя будить летучих мышей зимой? Как в пещерах круглый год сохраняется температура +8°C? Кто такой Белый спелеолог и как он связан с этим местом? Ответы ждут на экскурсии по уникальному природному объекту в Ленинградской области.
Вы посетите Левобережную пещеру, где когда-то добывали кварцевый песок, и увидите Тосненский водопад.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Санкт-Петербурга
11:45 — Саблинские пещеры. Вы увидите наиболее интересную из десяти пещер — Левобережную. Пройдёте по главной галерее, залам, многочисленным ходам и анфиладам. Посмотрите на озеро и единственную в России подземную часовню Николая Чудотворца
14:00 — Тосненский водопад. Самый крупный в Ленинградской области. Ещё вас ждут живописные реки каньона Саблинка и Тосна. Здесь предусмотрено свободное время. Рекомендуем взять с собой перекус
15:00–16:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение пещер
- Обед не предусмотрен программой, возьмите с собой перекус
- Рекомендуем быть в удобной обуви, куртке, шапочке и иметь при себе фонарики
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Порядок посещения объектов может меняться
Не рекомендуется посещать пещеры:
- людям старше 60 лет, детям до 6 лет, беременным женщинам
- людям с сердечно-сосудистыми, гипертоническими заболеваниями и другими болезнями, обострение которых может случиться из-за резкого перепада атмосферного давления или температуры воздуха
- страдающим клаустрофобией
в субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Школьники
|2000 ₽
|Студенты
|2200 ₽
|Льготники
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
