Под руководством гида малыши и их старшие спутники проведут настоящую кладоискательную операцию! Вооружившись картой и исследовав Петропавловскую крепость, собор и тюрьму, отважные путешественники отыщут сокровище. По пути же вас ждут загадки и увлекательная история острова, крепости и её строителей.
Что вас ожидает:
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
- Тюрьма Трубецкого бастиона
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На острове стоит крепость, а в крепости спрятан клад
Начнём мы наше знакомство с Петропавловской крепостью с небольшой, но важной детали — зайца, талисмана острова, расположившегося у Иоанновского моста. Осмотрим местность и поймём, почему так важно было заложить крепостные стены именно там. Что за стенами? Взяв в руки карту, мы начинаем своё погружение в прошлое: рассмотрим портреты Петра I и выберем самый необычный, узнаем историю жизни величайшего императора, а с малышами будем играть в «волшебный мешочек Петра»…. Разумеется, нельзя упустить возможность посмотреть на действующую пушку! Смельчакам предстоит услышать залп, пройти через «Ворота Смерти» и увидеть флаг, парящий над крепостью. Здесь, на берегу Невы, где когда-то строил корабли великий Петр, вы заложите свой корабль, пусть и бумажный. А может даже отправите его вплавь?
И в собор, и в тюрьму
Петропавловский собор приоткроет тайну жизни царской семьи: для самых маленьких путешественников – портреты принцесс, а для всех, кто постарше – история династии Романовых. Не обойдём стороной и бывшую политическую тюрьму Трубецкого бастиона. Выучить тюремный алфавит просто необходимо, если хочешь найти клад! Мы нашли золото! Кульминация нашей экскурсии-квеста – это расшифровка тайного послания с координатами спрятанного сокровища. И конечно, радость от нахождения сундука с богатствами не сопоставима ни с чем. Глядя на обретенные сокровища, дети ещё долго будут вспоминать необычную экскурсию-приключение! Важная информация• Стоимость: 6 000 руб + входные билеты (750 на взрослого и 400 на ребенка) + 300 за подарок на ребенка • Экскурсия для детей 5-10 лет включительно • Во время экскурсии-квеста много времени проводится на свежем воздухе: пожалуйста, одевайтесь по погоде!:
Рекомендуем начинать экскурсию в 10.00-11.00, чтобы увидеть полуденный выстрел пушки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)Завершение: Петропавловская крепость
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Наш гид свяжется с вами вечером накануне экскурсии. Если этого не произошло, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Тел: +7 812 441 31 63
- Дежурный менеджер: +7 921 402 20 48 (доступен в Viber и Watsapp)
- Экскурсия-квест проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде! Не забудьте обуть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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