Под руководством гида малыши и их старшие спутники проведут настоящую кладоискательную операцию! Вооружившись картой и исследовав Петропавловскую крепость, собор и тюрьму, отважные путешественники отыщут сокровище. По пути же вас ждут загадки и увлекательная история острова, крепости и её строителей.
Описание билета
На острове стоит крепость, а в крепости спрятан клад
Начнём мы наше знакомство с Петропавловской крепостью с небольшой, но важной детали — зайца, талисмана острова, расположившегося у Иоанновского моста. Осмотрим местность и поймём, почему так важно было заложить крепостные стены именно там. Что за стенами? Взяв в руки карту, мы начинаем своё погружение в прошлое: рассмотрим портреты Петра I и выберем самый необычный, узнаем историю жизни величайшего императора, а с малышами будем играть в «волшебный мешочек Петра»…. Разумеется, нельзя упустить возможность посмотреть на действующую пушку! Смельчакам предстоит услышать залп, пройти через «Ворота Смерти» и увидеть флаг, парящий над крепостью. Здесь, на берегу Невы, где когда-то строил корабли великий Петр, вы заложите свой корабль, пусть и бумажный. А может даже отправите его вплавь?
И в собор, и в тюрьму
Петропавловский собор приоткроет тайну жизни царской семьи: для самых маленьких путешественников – портреты принцесс, а для всех, кто постарше – история династии Романовых. Не обойдём стороной и бывшую политическую тюрьму Трубецкого бастиона. Выучить тюремный алфавит просто необходимо, если хочешь найти клад! Мы нашли золото! Кульминация нашей экскурсии-квеста – это расшифровка тайного послания с координатами спрятанного сокровища. И конечно, радость от нахождения сундука с богатствами не сопоставима ни с чем. Глядя на обретенные сокровища, дети ещё долго будут вспоминать необычную экскурсию-приключение! Важная информация• Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор и тюрьму: 1500 руб на взрослого и 800 на школьника, дошкольники до 7 лет бесплатно + 400 за каждого ребенка (содержимое клада).
- Экскурсия для детей 5-10 лет включительно • Во время экскурсии-квеста много времени проводится на свежем воздухе: пожалуйста, одевайтесь по погоде!
- Рекомендуем начинать экскурсию в 10.00-11.00, чтобы увидеть полуденный выстрел пушки.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
- Тюрьма Трубецкого бастиона
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры для детей - 400 рублей на ребёнка. Для этой экскурсии это обязательно, так как дети ищут клад.
- Входные билеты в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Стоимость комплексного билета: 1500 руб. /взр. и 800 руб. /школ. /студ.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Были на экскурсии 17 июня с ребенком 8 лет, экскурсовод Тамара. Спасибо большое, Тамаре, что она смогла заинтересовать ребенка, который не сразу проявил обратную связь. Прекрасное впечатление от подачи материала,
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Д
Сегодня вечер, завершающий наше путешествие в Санкт-Петербург. Для наших детей (5 и 8 лет) это было первым знакомством с нашим любимым городом. И с грустью мы все готовимся уезжать. Теперь
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Н
Увидели все основное в крепости, узнали общую информацию, экскурсовод очень старалась угодить и взрослым и детям. Квестом полноценным я бы это не назвала, но и взрослые и дети в целом
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Е
Замечательная экскурсия! Очень познавательная и интересная. Мы и узнали много нового, и посмотрели на развод почетного караула, когда стреляла пушка. Людмила так интересно и просто доносила всю информацию до детей,
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Т
Большое спасибо экскурсоводу Дарье.
Экскурсия понравилась и восьмилетним детям, которые ещё не изучали историю. Теперь они точно знают, кто такой Пётр Первый и что он сделал для России, увидели разные стороны жизни государства. В экскурсии прозвучал рассказ о жизни династии Романовых, который упорядочил представление о русской истории для семнадцатилетней девочки. Начать знакомство с Питером стоит именно с Петропавловской крепости.
Экскурсия понравилась и восьмилетним детям, которые ещё не изучали историю. Теперь они точно знают, кто такой Пётр Первый и что он сделал для России, увидели разные стороны жизни государства. В экскурсии прозвучал рассказ о жизни династии Романовых, который упорядочил представление о русской истории для семнадцатилетней девочки. Начать знакомство с Питером стоит именно с Петропавловской крепости.
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Я
Второй раз нам посчастливилось попасть с детьми на экскурсию с Анной. 2часа познавательного и комфортного путешествия по крепости! Спасибо Анне! Организация без сучка и задоринки, менеджер Яна всё подробно разъяснила. Спасибо! До новых встреч!
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