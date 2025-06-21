На острове стоит крепость, а в крепости спрятан клад

Начнём мы наше знакомство с Петропавловской крепостью с небольшой, но важной детали — зайца, талисмана острова, расположившегося у Иоанновского моста. Осмотрим местность и поймём, почему так важно было заложить крепостные стены именно там. Что за стенами? Взяв в руки карту, мы начинаем своё погружение в прошлое: рассмотрим портреты Петра I и выберем самый необычный, узнаем историю жизни величайшего императора, а с малышами будем играть в «волшебный мешочек Петра»…. Разумеется, нельзя упустить возможность посмотреть на действующую пушку! Смельчакам предстоит услышать залп, пройти через «Ворота Смерти» и увидеть флаг, парящий над крепостью. Здесь, на берегу Невы, где когда-то строил корабли великий Петр, вы заложите свой корабль, пусть и бумажный. А может даже отправите его вплавь?

И в собор, и в тюрьму

Петропавловский собор приоткроет тайну жизни царской семьи: для самых маленьких путешественников – портреты принцесс, а для всех, кто постарше – история династии Романовых. Не обойдём стороной и бывшую политическую тюрьму Трубецкого бастиона. Выучить тюремный алфавит просто необходимо, если хочешь найти клад! Мы нашли золото! Кульминация нашей экскурсии-квеста – это расшифровка тайного послания с координатами спрятанного сокровища. И конечно, радость от нахождения сундука с богатствами не сопоставима ни с чем. Глядя на обретенные сокровища, дети ещё долго будут вспоминать необычную экскурсию-приключение! Важная информация• Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор и тюрьму: 1500 руб на взрослого и 800 на школьника, дошкольники до 7 лет бесплатно + 400 за каждого ребенка (содержимое клада).