Поехать в Выборг на один день — хорошо. Но ещё пробыть здесь два дня. Неторопливо насладиться кренделем и глёггом, пройтись по рынку и сувенирным лавкам. Посмотреть на замок и Старый город, прогуляться по парку Монрепо, зайти в библиотеку Алвара Аалто… И это далеко не всё, что может предложить вам бывшая вторая финская столица!

Описание экскурсии

День первый

Мы встретим вас в Санкт-Петербурге — и начнём путешествие. По дороге поделимся интересной информацией о городе. А сразу после прибытия отправимся на прогулку — вы увидите Выборгский замок, площадь Старой Ратуши, Часовую башню, самый старый жилой дом в России, Круглую башню и многое, многое другое!

Обязательно посоветуем самые интересные рестораны и кофейни. А после ужина оставим вас для спокойной самостоятельной прогулки.

День второй

Утром мы продолжим знакомство с Выборгом — гид покажет вам великолепный парк Монрепо. А затем вы прокатитесь на катере по Выборгскому заливу или бухте Защитная. Если захотите — организуем посещение знаменитой библиотеки Алвара Аалто, где вас ждёт экскурсия с местным гидом.

Не хватило впечатлений? Добро пожаловать на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя! А затем отправимся в обратный путь.

А что ещё?

Выборг настолько богат достопримечательностями, что и двух дней для знакомства с ним бывает мало. Есть здесь макет старого города, Военный музей Карельского перешейка, гостей принимает местный пивоваренный завод. А уж сколько здесь душевных кофеен и сувенирных магазинов…

По запросу мы скорректируем программу и включим в неё именно те локации, которые вы хотите увидеть.

Организационные детали

В стоимость тура входит экскурсионное сопровождение и трансфер на автомобиле из Санкт-Петербурга в Выборг и обратно

Мы с радостью посоветуем вам отель, при необходимости поможем с поиском и бронированием жилья

Если вы добираетесь до Выборга самостоятельно, мы встретим вас на вокзале или у вашего отеля и сделаем вам скидку — детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

