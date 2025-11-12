Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
День первый
Мы встретим вас в Санкт-Петербурге — и начнём путешествие. По дороге поделимся интересной информацией о городе. А сразу после прибытия отправимся на прогулку — вы увидите Выборгский замок, площадь Старой Ратуши, Часовую башню, самый старый жилой дом в России, Круглую башню и многое, многое другое!
Обязательно посоветуем самые интересные рестораны и кофейни. А после ужина оставим вас для спокойной самостоятельной прогулки.
День второй
Утром мы продолжим знакомство с Выборгом — гид покажет вам великолепный парк Монрепо. А затем вы прокатитесь на катере по Выборгскому заливу или бухте Защитная. Если захотите — организуем посещение знаменитой библиотеки Алвара Аалто, где вас ждёт экскурсия с местным гидом.
Не хватило впечатлений? Добро пожаловать на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя! А затем отправимся в обратный путь.
А что ещё?
Выборг настолько богат достопримечательностями, что и двух дней для знакомства с ним бывает мало. Есть здесь макет старого города, Военный музей Карельского перешейка, гостей принимает местный пивоваренный завод. А уж сколько здесь душевных кофеен и сувенирных магазинов…
По запросу мы скорректируем программу и включим в неё именно те локации, которые вы хотите увидеть.
Организационные детали
В стоимость тура входит экскурсионное сопровождение и трансфер на автомобиле из Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
Мы с радостью посоветуем вам отель, при необходимости поможем с поиском и бронированием жилья
Если вы добираетесь до Выборга самостоятельно, мы встретим вас на вокзале или у вашего отеля и сделаем вам скидку — детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты: Монрепо — 200 ₽ за человека, Замковый остров — 100 ₽ за человека
Прогулка на частном катере — 7000 ₽, прогулка в составе сборной группы — 550 ₽ за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!