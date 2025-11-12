Мои заказы

В Выборг на два дня: погружение в русскую Финляндию

Двухдневное путешествие в средневековый город из Санкт-Петербурга
Поехать в Выборг на один день — хорошо. Но ещё пробыть здесь два дня. Неторопливо насладиться кренделем и глёггом, пройтись по рынку и сувенирным лавкам.

Посмотреть на замок и Старый город, прогуляться по парку Монрепо, зайти в библиотеку Алвара Аалто… И это далеко не всё, что может предложить вам бывшая вторая финская столица!
Описание экскурсии

День первый

Мы встретим вас в Санкт-Петербурге — и начнём путешествие. По дороге поделимся интересной информацией о городе. А сразу после прибытия отправимся на прогулку — вы увидите Выборгский замок, площадь Старой Ратуши, Часовую башню, самый старый жилой дом в России, Круглую башню и многое, многое другое!

Обязательно посоветуем самые интересные рестораны и кофейни. А после ужина оставим вас для спокойной самостоятельной прогулки.

День второй

Утром мы продолжим знакомство с Выборгом — гид покажет вам великолепный парк Монрепо. А затем вы прокатитесь на катере по Выборгскому заливу или бухте Защитная. Если захотите — организуем посещение знаменитой библиотеки Алвара Аалто, где вас ждёт экскурсия с местным гидом.

Не хватило впечатлений? Добро пожаловать на мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя! А затем отправимся в обратный путь.

А что ещё?

Выборг настолько богат достопримечательностями, что и двух дней для знакомства с ним бывает мало. Есть здесь макет старого города, Военный музей Карельского перешейка, гостей принимает местный пивоваренный завод. А уж сколько здесь душевных кофеен и сувенирных магазинов…

По запросу мы скорректируем программу и включим в неё именно те локации, которые вы хотите увидеть.

Организационные детали

  • В стоимость тура входит экскурсионное сопровождение и трансфер на автомобиле из Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
  • Мы с радостью посоветуем вам отель, при необходимости поможем с поиском и бронированием жилья
  • Если вы добираетесь до Выборга самостоятельно, мы встретим вас на вокзале или у вашего отеля и сделаем вам скидку — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: Монрепо — 200 ₽ за человека, Замковый остров — 100 ₽ за человека
  • Прогулка на частном катере — 7000 ₽, прогулка в составе сборной группы — 550 ₽ за человека
  • Мастер-класс по выпечке кренделя — 1000 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
