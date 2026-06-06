На мой взгляд 16-17 века — самый интересный период в истории европейского искусства и культуры, насыщенное и противоречивое время, полное ярких индивидуальностей. В формате дружеской прогулки мы пройдём по залам Нового Эрмитажа, погрузимся в эпоху Караваджо и Веласкеса, Рембрандта и Рубенса, Шекспира и Сервантеса. Вы узнаете, в каком контексте работали великие мастера, а главное — научитесь доверять своему вкусу и визуальным ощущениям.

Описание экскурсии

Множество истин: мозаика живописи 17 века

17 век не зря называют веком гениев — именно тогда творили крупнейшие мастера живописи. Мы начнём разговор с интеллектуальной и эстетической вершины Ренессанса и отправимся в путешествие по эпохе непримиримых противоречий, «барочной государственности», религиозных войн и великих мастеров. То было время ярких, восприимчивых, сильных личностей в искусстве, не похожих на тиражируемый сегодня образ художника. Развитие их открытий много позже помогло появиться импрессионизму и другим модернистским течениям — в рамках прогулки я покажу на конкретных примерах, о каких приёмах говорю.

Мы увидим блеск венецианской школы, золотой век испанской живописи, множество «малых голландцев» и изобильное фламандское барокко. Вас ждут работы Тициана, Караваджо, Веласкеса, Эль Греко, Риберы, Рубенса, Рембрандта, Халса, Маньяско.

В раннее Новое время ещё не было устоявшейся системы академического художественного образования, поэтому мы увидим совершенно разные, иногда странные, иногда забавные, а иногда будто созданные в 20 столетии вещи. Будем рассматривать детали, фактуру мазков и игру света — и выяснять, почему каждое полотно вызывает у нас те или иные ощущения. Раннее Новое время привлекает разнообразием и единством противоположностей, это не столько эпоха стилей, сколько эпоха гениев.

Погружение в контексты

В нашей беседе-исследовании исторические факты будут соседствовать с техническими нюансами живописи, а истории художников — вплетаться в контекст эпохи. Вы поймёте, как погружение в контекст меняет восприятие картины. Например, разберёмся, как отразились в искусстве экономические подвижки, Малый ледниковый период, эпидемии и религиозные войны. Разлом между Средневековьем и современностью — захватывающее время, когда люди думали и творили не так, как сегодня, но и не так, как «вчера». Я покажу вам, как образы из 17 века живут в современной массовой культуре, проведу исторические параллели. Словом, нас ждут выдающиеся личности, великая живопись и немного авантюризма на драматичном фоне.

Организационные детали