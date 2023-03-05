Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом

Понять, «в чём фишка» искусства Нового времени, и научиться смотреть живопись 17 века

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Принято считать, что до импрессионистов вся живопись была одинаковой, а подступиться к ней может только искусствовед.

Я помогу вам развеять оба этих стереотипа! Мы прогуляемся по второму этажу Эрмитажа и в процессе дружеской беседы проанализируем живопись 17 века: её контексты, сюжеты и техники.

Вы убедитесь, что не все старые мастера одинаковы, а главное — научитесь доверять своему вкусу и визуальным ощущениям.
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
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Описание

Что вас ожидает

Множество истин: мозаика живописи XVII века

Я специализируюсь на второй половине XVI — начале XVIII века в истории и искусстве Европы. XVII век не зря называют веком гениев — именно начало Нового времени дало миру крупнейших мастеров. Развитие их открытий много позже помогло появиться импрессионизму и другим модернистским течениям — в рамках прогулки я покажу на конкретных примерах, о каких приёмах говорю. На этот период пришёлся золотой век испанской и нидерландской живописи: работали Тициан, Караваджо, Веласкес, Эль Греко, Рибера, Рубенс, Рембрандт, Хальс, Маньяско и множество «малых голландцев». В XVII веке ещё не было устоявшейся системы академического художественного образования, как не было и единого канона — поэтому и появилась та самая «мозаика» европейских школ.

Мы будем рассматривать детали, фактуру мазков и игру света — и выяснять, почему каждое полотно вызывает у нас те или иные ощущения.

Погружение в контексты

В нашей беседе-исследовании исторические факты будут соседствовать с техническими нюансами живописи, байки о художниках — с общим культурным контекстом эпохи. Вы поймёте, как погружение в контекст меняет восприятие картины.

Я покажу вам, как образы из XVII века живут в современной массовой культуре, проведу исторические параллели. Например, разберемся, как отразились в мировых шедеврах экономические подвижки, Малый ледниковый период, эпидемии, войны и даже смена религии в стране.

Организационные детали

  • Нужно заранее приобрести билеты в Эрмитаж (включая билет для меня) на желаемый временной слот. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
  • Также советую взять с собой свитер или что-то с длинным рукавом (в некоторых залах может быть прохладно). Девушкам крайне не рекомендую надевать обувь на каблуках: мы будем медленно ходить и иногда стоять, в таком режиме ноги сильно устают.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Эрмитаж (Зимний дворец)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 мар 2023
Я люблю ходить в наш Зрмитаж. Он постоянно разный, но всегда очень интересный! Ваш гид сумела показать другой эрмитаж, помогла взглянуть, на знакомые с детства шедевры другими глазами и заметить то, что раньше не попадало в поле зрения. Большое спасибо! Ходите в Эрмитаж! Эту экскурсию рекомендую всем!

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