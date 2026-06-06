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Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом

Понять искусство Нового времени и научиться смотреть живопись 17 века
На мой взгляд 16-17 века — самый интересный период в истории европейского искусства и культуры, насыщенное и противоречивое время, полное ярких индивидуальностей.

В формате дружеской прогулки мы пройдём по залам Нового Эрмитажа, погрузимся в эпоху Караваджо и Веласкеса, Рембрандта и Рубенса, Шекспира и Сервантеса.

Вы узнаете, в каком контексте работали великие мастера, а главное — научитесь доверять своему вкусу и визуальным ощущениям.
4.9
24 отзыва
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом
Век гениев в Эрмитаже: дружеская прогулка с искусствоведом

Описание экскурсии

Множество истин: мозаика живописи 17 века

17 век не зря называют веком гениев — именно тогда творили крупнейшие мастера живописи. Мы начнём разговор с интеллектуальной и эстетической вершины Ренессанса и отправимся в путешествие по эпохе непримиримых противоречий, «барочной государственности», религиозных войн и великих мастеров. То было время ярких, восприимчивых, сильных личностей в искусстве, не похожих на тиражируемый сегодня образ художника. Развитие их открытий много позже помогло появиться импрессионизму и другим модернистским течениям — в рамках прогулки я покажу на конкретных примерах, о каких приёмах говорю.

Мы увидим блеск венецианской школы, золотой век испанской живописи, множество «малых голландцев» и изобильное фламандское барокко. Вас ждут работы Тициана, Караваджо, Веласкеса, Эль Греко, Риберы, Рубенса, Рембрандта, Халса, Маньяско.

В раннее Новое время ещё не было устоявшейся системы академического художественного образования, поэтому мы увидим совершенно разные, иногда странные, иногда забавные, а иногда будто созданные в 20 столетии вещи. Будем рассматривать детали, фактуру мазков и игру света — и выяснять, почему каждое полотно вызывает у нас те или иные ощущения. Раннее Новое время привлекает разнообразием и единством противоположностей, это не столько эпоха стилей, сколько эпоха гениев.

Погружение в контексты

В нашей беседе-исследовании исторические факты будут соседствовать с техническими нюансами живописи, а истории художников — вплетаться в контекст эпохи. Вы поймёте, как погружение в контекст меняет восприятие картины. Например, разберёмся, как отразились в искусстве экономические подвижки, Малый ледниковый период, эпидемии и религиозные войны. Разлом между Средневековьем и современностью — захватывающее время, когда люди думали и творили не так, как сегодня, но и не так, как «вчера». Я покажу вам, как образы из 17 века живут в современной массовой культуре, проведу исторические параллели. Словом, нас ждут выдающиеся личности, великая живопись и немного авантюризма на драматичном фоне.

Организационные детали

  • Нужно заранее приобрести билеты в Эрмитаж (включая билет для меня) на желаемый временной слот. Билеты вы можете купить на официальном сайте Эрмитажа
  • Также советую взять с собой свитер или что-то с длинным рукавом (в некоторых залах может быть прохладно). Девушкам крайне не рекомендую надевать обувь на каблуках: мы будем медленно ходить и иногда стоять, в таком режиме ноги сильно устают.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Эрмитаж (Зимний дворец)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 146 туристов
Я искусствовед и журналист, пишу для медиа тексты об искусстве («Нож», Colta.ru, Фонтанка. ру и прочее). У меня есть диплом Академии художеств, специализация и своё видение арт-процессов, которое, на мой взгляд, помогает людям не только хорошо провести время, но и научиться самим воспринимать искусство, получать от него удовольствие.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
1
Наталья
Анастасия прекрасный и очень чуткий проводник в мир живописи❤️ По подготовленному экскурсу сразу видна ее любовь к изобразительному искусству и кропотливый труд по подбору материала Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность ввода слушателей в историческую повестку эпохи и географии написания работ, они позволяли больше погрузится и насладится шедеврами представленными в галерее
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Ирина
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую посетить Эрмитаж с экскурсоводом Анастасией. Интересно, не ординарно, заставляет задуматься и даже взять на заметку некоторые подходы к творчеству художников, о которых так увлекательно рассказывала Анастасия.
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую+2
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
Всем, кто интересуется искусством, кто хочет услышать по-настоящему интересный рассказ от влюбленного в искусство человека, рекомендую
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Наталья
Для начала - название очень хорошо отражает само мероприятие. Анастасия - профессиональный искусстововед с фундаметральными знаниями темы и глубоким художественным и творческим ощущением живописи, и при этом очень деликатный интеллигентый
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человек. Мы не туристы, живем в СПб, поэтому большинство картин, которые мы видели в этот день мы уже знали, но благодаря Анастасии, теперь будем смотреть на них по-новому. Очень приятный формат, Анастасия дает не заученный текст, а именно рассказывает, попутно отвечая на наши вопросы. Эта прогулка действительно обогатила нас, три часа пролетели незаметно. Кроме полученных знаний остались очень теплые впечатления. Большое спасибо!

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М
Анастасия знакомила нас с коллекцией живописи в Эрмитаже. Ранее с гидами уже были на экскурсиях по парадным залам, по личным покоям, по античному залу и был запрос именно посмотреть картинную
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галерею с искусствоведом («пояснительной бригадой»), тк смотреть самостоятельно голландцев, венецианцев и тд без объяснения контекстов бесполезно на мой взгляд.
Очень благодарна Анастасии за комфортный темп прогулки по залам, за обязательный исторический экскурс в эпоху, к которой принадлежит осматриваемый объект. Ответила на все возникающие в процессе вопросы. Экскурсия не безликая, с личным отношением к произведениям.

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В
Записался на экскурсию с целью лучше понять материал прочитанной книги Генриха Вёльфлина «Основные понятия истории искусств». В интернете совершенно нет дополнительных материалов на эту тему.
Анастасия, можно сказать, пересобрала под мою
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задачу весь маршрут и материал. Показала на примерах пары сопоставления искусства «ренессанс – барокко». Даже была дана возможность самому попробовать высказаться по той или иной картине и получить обратную связь. В том числе было интересно послушать про исторический контекст, это делало представление о художнике и его работах более объемным. Получилось очень интерактивно!
В целом, очень хорошо провели время, словно в дружеской компании. Мне было очень приятно общаться с Анастасией, она очень увлеченный и интересный человек. Дополнительно были даже рассказаны нюансы, связанные с реставрацией картин.
Всем, кто хочет получить более углубленные знания о живописи, а также получить навык высказывания о них - очень рекомендую Анастасию!

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Elena
Хочу сказать огромное спасибо за великолепную экскурсию «Век гениев в Эрмитаже» искусствоведу Анастасии.

Анастасия обладает исключительной эрудицией, талантом вдохновлять, увлекать, открывать новые грани даже по известным вопросам.
И, что не маловажно, -
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создавать непринужденную атмосферу дружеской прогулки.
Много интересных фактов, исторических справок, тонкие наблюдения и остроумные комментарии помогли мне не только глубже окунуться в миры моих любимых мастеров, но и всерьез заинтересоваться теми художниками, которые были у меня не на слуху.
Искренне рекомендую всем, кто планирует посетить Эрмитаж воспользоваться услугами Анастасии.
Анастасия -искусствовед, тонкий медиатор, а не просто гид, зазубривший текст по теме! Вы получите не только хорошо структурированную информацию от профессионала, но и море положительных эмоций от общения с приятным человеком.

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