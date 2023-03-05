Принято считать, что до импрессионистов вся живопись была одинаковой, а подступиться к ней может только искусствовед. Я помогу вам развеять оба этих стереотипа! Мы прогуляемся по второму этажу Эрмитажа и в процессе дружеской беседы проанализируем живопись 17 века: её контексты, сюжеты и техники. Вы убедитесь, что не все старые мастера одинаковы, а главное — научитесь доверять своему вкусу и визуальным ощущениям.

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Описание

Что вас ожидает

Множество истин: мозаика живописи XVII века

Я специализируюсь на второй половине XVI — начале XVIII века в истории и искусстве Европы. XVII век не зря называют веком гениев — именно начало Нового времени дало миру крупнейших мастеров. Развитие их открытий много позже помогло появиться импрессионизму и другим модернистским течениям — в рамках прогулки я покажу на конкретных примерах, о каких приёмах говорю. На этот период пришёлся золотой век испанской и нидерландской живописи: работали Тициан, Караваджо, Веласкес, Эль Греко, Рибера, Рубенс, Рембрандт, Хальс, Маньяско и множество «малых голландцев». В XVII веке ещё не было устоявшейся системы академического художественного образования, как не было и единого канона — поэтому и появилась та самая «мозаика» европейских школ.

Мы будем рассматривать детали, фактуру мазков и игру света — и выяснять, почему каждое полотно вызывает у нас те или иные ощущения.

Погружение в контексты

В нашей беседе-исследовании исторические факты будут соседствовать с техническими нюансами живописи, байки о художниках — с общим культурным контекстом эпохи. Вы поймёте, как погружение в контекст меняет восприятие картины.

Я покажу вам, как образы из XVII века живут в современной массовой культуре, проведу исторические параллели. Например, разберемся, как отразились в мировых шедеврах экономические подвижки, Малый ледниковый период, эпидемии, войны и даже смена религии в стране.

Организационные детали