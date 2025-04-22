Е Елена Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем.

Нинель Наш гид была ПОЛИНА. Мы с дочкой в восторге от неё! Очень было её слушать интересно, даже захватывающе! Особенно про картину, где дочь кормит своего отца молоком из груди.

Дискуссия проходила интересно, особенно, когда Полина задавала вопросы на ПОДУМАТЬ,поразмыслить.

Рекомендую эту девушку

М Марина Замечательная экскурсия! Наш гид Полина предварительно поинтересовалась, бывали ли мы в Эрмитаже раньше и построила маршрут. Будучи отличным рассказчиком и, очевидно, человеком, который очень увлечен своим делом, просто «влюбила» нас в этот легендарный музей! Конечно, за 2,5 часа мы успели увидеть и узнать совсем мало, но тем сильнее наше желание возвращаться сюда еще и еще! Гида рекомендуем!!!

Татьяна Мне понравилось что организаторы и экскурсовод адаптировали экскурсию по нашей просьбе.

Татьяна Отличная экскурсия. Для первого знакомства с Эрмитажем просто сказка. Ребенок в восторге, да и мы взрослые многому научились. Спасибо нашему гиду. Профессиональнал с большой буквы.

М Мария Приятно, как Полина была включена в участников группы, была внимательна к нашим вопросам и комментариям. Очень интересный материал, рекомендуем.

И Ирина Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Полина

и ирина Хочу выразить особую благодарность гиду Полине, которая провела невероятно интересную и увлекательную экскурсию для нас с мамой. Полина мы будем рекомендовать экскурсии с Вами нашим друзьям и знакомым.

Г Гульнара Не могу сказать что понравилось, ожидала лучшего Арсений и Оля Ответ организатора:

Будем благодарны, если вы дадите разрешение с вами связаться и расскажете, что именно было не так. Мы попробуем придумать, читать дальше что можно сделать - компенсировать для вас что-то, или продумать изменения в программе. Мы постараемся придумать решение вопроса, мы всегда на связи для этого. С уважением, Арсений и Ольга. Здравствуйте, Гульнара!Будем благодарны, если вы дадите разрешение с вами связаться и расскажете, что именно было не так. Мы попробуем придумать,

Т Татьяна Замечательная экскурсия. Прекрасный гид! Знание и отличная подача материала, красивая речь, пунктуальность, доброжелательность. Удовольствие получили не только от самой экскурсии, обстановки, но и просто от общения.

Для первого посещения Эрмитажа - не совсем то. Стоит брать, если вы уже были в Эрмитаже.

Однозначно рекомендуем. Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно.

Жанна Нам невероятно повезло с гидом - Полине удалось с первых минут вовлечь нас в диалог, учесть разный уровень подготовленности и умело избежать залов с большими толпами. Вместо них мы побывали у нескольких неочевидных работ, охватили важнейшие эпохи в живописи и даже рассмотрели парочку мемных изображений. Спасибо за классную экскурсию!

Е Елена Спасибо огромное Полине за прекрасную экскурсию в Эрмитаже. Было очень интересно, познавательно, необычно. Полина приоткрыла нам тайны написания картин великими художниками. Показала нам другой мир, удивительный и восхитительный. Полина прекрасный экскурсовод, очень умная и утонченная девушка, восхищает своей красотой и элегантностью во всем. Спасибо! Успехов. 31.01.25г.

Т Татьяна Отличная и не утомительная экскурсия. Очень интересно рассказали про квртины

И Игорь Полина- молодец. Рекомендую.