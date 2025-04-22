Эрмитаж хранит множество загадок и историй, которые искусствовед раскроет для вас.
Вы увидите парадные залы, залы Рембрандта и Леонардо да Винчи, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
Погружение в мир искусства, путешествие во времени и открытие тайн великих мастеров - всё это ждет вас на этой экскурсии. Возможность посетить с детьми и выбрать альтернативные маршруты делает её доступной для всех
Вы увидите парадные залы, залы Рембрандта и Леонардо да Винчи, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
Погружение в мир искусства, путешествие во времени и открытие тайн великих мастеров - всё это ждет вас на этой экскурсии. Возможность посетить с детьми и выбрать альтернативные маршруты делает её доступной для всех
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Индивидуальный подход
- 🖼️ Уникальные истории картин
- 👨🎨 Профессиональный гид-искусствовед
- 🏛️ Посещение парадных залов
- 🕰️ Путешествие во времени
- 👪 Подходит для всей семьи
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Иорданская лестница
- Парадные залы
- Зал Рембрандта
- Зал Леонардо да Винчи
Описание экскурсии
В дружеской беседе с искусствоведом вы узнаете:
- как смотреть на картины, чтобы они с вами говорили
- какой язык (символы, цвета, композиция) используют художники, чтобы оставить послание, и как его расшифровать
- каким образом художники смешивали краски
- как писали картины, как любили, о чём думали и мечтали
- что мастера прошлого хотели сказать будущим поколениям
- секреты известнейших гениев — Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта — и менее известных художников: Рогера ван дер Вейдена, Якоба Йорганса и других
Маршрут
- Иорданская лестница — здесь нас встретят первые загадки Эрмитажа. Почему снаружи лестница выглядит такой скромной? Почему меняли картину над лестницей, и какую загадку она скрывает?
- Парадные залы — вы оцените голландское, фламандское, итальянское, французское искусство. Совершите путешествие во времени, увидев искусство Средневековья, Раннего и Позднего Возрождения. Также на нашем маршруте: Тронный Зал, Золотая Гостиная, копия зала в Ватикане с копиями фресок Рафаэля и многое другое.
- Зал Рембрандта встретит вас десятками портретов людей, живших около пятисот лет назад. Мужчины и женщины, старики и дети. Получится ли у нас узнать, кто они, прочитать их мысли и разгадать их мечты? Несомненно!
- Зал Леонардо да Винчи — повод поговорить о его работе «Мадонна Литта». Это произведение искусства поражает красотой и глубиной. Какие тайны и символы скрыты в этой картине? Какие послания спрятал в ней Леонардо для будущих поколений? Будем разбираться вместе!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна и понятна посетителям любого возраста. Можно приходить с детьми.
- Если вы уже были на этом маршруте, можно выбрать другие объекты осмотра.
- Входные билеты нужно купить самостоятельно на сайте музея (в том числе для гида) — 500 руб. с человека, детям до 14 лет бесплатно. Мы предварительно свяжемся с вами для уточнения деталей и во всём поможем при необходимости.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 48779 туристов
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 48 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
22 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем.
Нинель
22 апр 2025
Наш гид была ПОЛИНА. Мы с дочкой в восторге от неё! Очень было её слушать интересно, даже захватывающе! Особенно про картину, где дочь кормит своего отца молоком из груди.
Дискуссия проходила интересно, особенно, когда Полина задавала вопросы на ПОДУМАТЬ,поразмыслить.
Рекомендую эту девушку
Дискуссия проходила интересно, особенно, когда Полина задавала вопросы на ПОДУМАТЬ,поразмыслить.
Рекомендую эту девушку
М
Марина
16 апр 2025
Замечательная экскурсия! Наш гид Полина предварительно поинтересовалась, бывали ли мы в Эрмитаже раньше и построила маршрут. Будучи отличным рассказчиком и, очевидно, человеком, который очень увлечен своим делом, просто «влюбила» нас в этот легендарный музей! Конечно, за 2,5 часа мы успели увидеть и узнать совсем мало, но тем сильнее наше желание возвращаться сюда еще и еще! Гида рекомендуем!!!
Татьяна
9 апр 2025
Мне понравилось что организаторы и экскурсовод адаптировали экскурсию по нашей просьбе.
Татьяна
27 мар 2025
Отличная экскурсия. Для первого знакомства с Эрмитажем просто сказка. Ребенок в восторге, да и мы взрослые многому научились. Спасибо нашему гиду. Профессиональнал с большой буквы.
М
Мария
15 мар 2025
Приятно, как Полина была включена в участников группы, была внимательна к нашим вопросам и комментариям. Очень интересный материал, рекомендуем.
И
Ирина
14 мар 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Полина
и
ирина
22 фев 2025
Хочу выразить особую благодарность гиду Полине, которая провела невероятно интересную и увлекательную экскурсию для нас с мамой. Полина мы будем рекомендовать экскурсии с Вами нашим друзьям и знакомым.
Г
Гульнара
21 фев 2025
Не могу сказать что понравилось, ожидала лучшего
Арсений и Оля
Ответ организатора:
Здравствуйте, Гульнара!
Будем благодарны, если вы дадите разрешение с вами связаться и расскажете, что именно было не так. Мы попробуем придумать,
Будем благодарны, если вы дадите разрешение с вами связаться и расскажете, что именно было не так. Мы попробуем придумать,
Т
Татьяна
19 фев 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасный гид! Знание и отличная подача материала, красивая речь, пунктуальность, доброжелательность. Удовольствие получили не только от самой экскурсии, обстановки, но и просто от общения.
Для первого посещения Эрмитажа - не совсем то. Стоит брать, если вы уже были в Эрмитаже.
Однозначно рекомендуем. Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно.
Для первого посещения Эрмитажа - не совсем то. Стоит брать, если вы уже были в Эрмитаже.
Однозначно рекомендуем. Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно.
Жанна
17 фев 2025
Нам невероятно повезло с гидом - Полине удалось с первых минут вовлечь нас в диалог, учесть разный уровень подготовленности и умело избежать залов с большими толпами. Вместо них мы побывали у нескольких неочевидных работ, охватили важнейшие эпохи в живописи и даже рассмотрели парочку мемных изображений. Спасибо за классную экскурсию!
Е
Елена
4 фев 2025
Спасибо огромное Полине за прекрасную экскурсию в Эрмитаже. Было очень интересно, познавательно, необычно. Полина приоткрыла нам тайны написания картин великими художниками. Показала нам другой мир, удивительный и восхитительный. Полина прекрасный экскурсовод, очень умная и утонченная девушка, восхищает своей красотой и элегантностью во всем. Спасибо! Успехов. 31.01.25г.
Т
Татьяна
31 янв 2025
Отличная и не утомительная экскурсия. Очень интересно рассказали про квртины
И
Игорь
29 янв 2025
Полина- молодец. Рекомендую.
Инна
22 янв 2025
Полина, большое спасибо! Желаем вам успеха!
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