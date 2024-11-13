Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом

Знакомство с коллекцией главного музея Петербурга и основными эпохами мирового искусства
Эрмитаж — это очень интересно, невозможно красиво, но непросто. Наша экскурсия сделает знакомство с миром искусства упорядоченным и осознанным.

В компании гида-искусствоведа вы исследуете галереи и парадные залы и научитесь видеть все нюансы гармонии античных скульптур и мастерства гениев живописи — от да Винчи до Рембрандта.
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Эта программа разработана специально для знатоков и любителей искусства, которые стремятся выйти за рамки стандартных маршрутов и готовы погрузиться в мир шедевров с глубиной и осмысленностью. В течение трёх часов в сопровождении гида-искусствоведа вы исследуете коллекции Эрмитажа с особой тщательностью и пристрастием. Вас ждут не только признанные шедевры, но и скрытые жемчужины коллекции, которые нечасто попадают в поле зрения обычных посетителей.

Гид не просто расскажет вам об истории произведений и их создателях — он откроет вам уникальные истории, связанные с этими произведениями, разъяснит сложные концепции и продемонстрирует, как взгляды мастеров формировали целые эпохи. Получится глубокое погружение в мир искусства, который вы увидите под новым углом! Вот лишь некоторые из тем:

  • стили различных эпох и их эволюция: как менялись художественные стили от античности до современности, включая Ренессанс, барокко, рококо и классицизм. Ключевые отличия каждого периода и влияние исторических событий на развитие искусства
  • жизнь и творчество великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рембрандт, Тициан, Рубенс — рассмотрим технику, выбор сюжетов и влияние их искусства на последующие поколения
  • мифы и символизм: как мифологические сюжеты, религиозные мотивы и символы интерпретировались разными художниками и почему некоторые из этих тем сохраняли свою популярность на протяжении веков
  • инновации и техника в живописи: как изобретение масляной краски, открытие перспективы и светотени изменили подход к созданию произведений искусства и предоставили художникам новые средства выражения
  • реставрация и сохранение искусства: как музейные специалисты работают над сохранением и восстановлением произведений искусства, чтобы их могли увидеть будущие поколения

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашего агентства
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 500 ₽, дети до 14, дети-инвалиды, участники боевых действий и члены их семей — бесплатно
  • Если вы представитель льготной категории, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы успели подготовить для вас нужный билет
  • В музей нельзя приносить сумки, рюкзаки или чемоданы больше 45*40*35 см, а также ножи и ёмкости с жидкостями
  • Если вы хотите посетить экскурсию компанией от 5 до 7 человек, доплата за каждого последующего участника 2000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

С умом по Эрмитажу
Пешая
скидка
20%
190 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
С умом по Эрмитажу: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый шаг сопровождается правдивыми историями и захватывающими фактами о шедеврах мирового искусства
Начало: вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцов...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
66675 334 за всё до 3 чел.
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Билеты
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
Посетить главные парадные залы и увидеть признанные шедевры искусства
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
16 ноя в 12:00
17 ноя в 12:00
2 700 за билет
Эрмитаж с лицензированным гидом
28 отзывов
2 часа
Билеты
Эрмитаж с лицензированным гидом
Побывайте в парадных залах Эрмитажа и насладитесь произведениями искусства великих мастеров. Лицензированный гид расскажет вам все секреты музея
Начало: Около Александровской колонны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам