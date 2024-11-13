Эта программа разработана специально для знатоков и любителей искусства, которые стремятся выйти за рамки стандартных маршрутов и готовы погрузиться в мир шедевров с глубиной и осмысленностью. В течение трёх часов в сопровождении гида-искусствоведа вы исследуете коллекции Эрмитажа с особой тщательностью и пристрастием. Вас ждут не только признанные шедевры, но и скрытые жемчужины коллекции, которые нечасто попадают в поле зрения обычных посетителей.
Гид не просто расскажет вам об истории произведений и их создателях — он откроет вам уникальные истории, связанные с этими произведениями, разъяснит сложные концепции и продемонстрирует, как взгляды мастеров формировали целые эпохи. Получится глубокое погружение в мир искусства, который вы увидите под новым углом! Вот лишь некоторые из тем:
стили различных эпох и их эволюция: как менялись художественные стили от античности до современности, включая Ренессанс, барокко, рококо и классицизм. Ключевые отличия каждого периода и влияние исторических событий на развитие искусства
жизнь и творчество великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рембрандт, Тициан, Рубенс — рассмотрим технику, выбор сюжетов и влияние их искусства на последующие поколения
мифы и символизм: как мифологические сюжеты, религиозные мотивы и символы интерпретировались разными художниками и почему некоторые из этих тем сохраняли свою популярность на протяжении веков
инновации и техника в живописи: как изобретение масляной краски, открытие перспективы и светотени изменили подход к созданию произведений искусства и предоставили художникам новые средства выражения
реставрация и сохранение искусства: как музейные специалисты работают над сохранением и восстановлением произведений искусства, чтобы их могли увидеть будущие поколения
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашего агентства
Билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 500 ₽, дети до 14, дети-инвалиды, участники боевых действий и члены их семей — бесплатно
Если вы представитель льготной категории, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы успели подготовить для вас нужный билет
В музей нельзя приносить сумки, рюкзаки или чемоданы больше 45*40*35 см, а также ножи и ёмкости с жидкостями
Если вы хотите посетить экскурсию компанией от 5 до 7 человек, доплата за каждого последующего участника 2000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 44755 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями читать дальше
не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое тёплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой и в то же время глубокой подачей информации, индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждём вас на наших экскурсиях!