Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив один из самых красивых дворцов мирового архитектурного наследия с квалифицированным гидом.



Уникальная экскурсия в мини-группе откроет для вас парадные залы, домовой театр и Мавританскую гостиную, а также экспозицию, посвящённую загадочной фигуре Григория Распутина. Это путешествие в прошлое, которое вы не забудете! 5 1 оценка

Описание экскурсии Величие, роскошь и загадки Эта экскурсия — погружение в прошлое, во время которой каждый откроет для себя величественный Юсуповский дворец на набережной реки Мойки и сможет погрузиться в атмосферу роскоши и блеска императорских времён, посетив изысканные парадные залы, домовой театр, Мавританскую гостиную в покоях Князя и экспозицию Г. Распутина.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Наша экскурсия пройдет по маршруту номер 4:

Парадная лестница, парадные залы, домовой театр, покои Князя Феликса

Мавританская гостиная, экспозиция «Убийство Григория Распутина» Что включено Входные билеты по 4 маршруту

Услуги квалифицированного гида

Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида Что не входит в цену Личные расходы на сувениры

Сувениры

Место начала и завершения? Улица Декабристов, 21А Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов 9 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.