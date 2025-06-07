Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив один из самых красивых дворцов мирового архитектурного наследия с квалифицированным гидом.
Уникальная экскурсия в мини-группе откроет для вас парадные залы, домовой театр и Мавританскую гостиную, а также экспозицию, посвящённую загадочной фигуре Григория Распутина. Это путешествие в прошлое, которое вы не забудете!
Описание экскурсииВеличие, роскошь и загадки Эта экскурсия — погружение в прошлое, во время которой каждый откроет для себя величественный Юсуповский дворец на набережной реки Мойки и сможет погрузиться в атмосферу роскоши и блеска императорских времён, посетив изысканные парадные залы, домовой театр, Мавританскую гостиную в покоях Князя и экспозицию Г. Распутина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наша экскурсия пройдет по маршруту номер 4:
- Парадная лестница, парадные залы, домовой театр, покои Князя Феликса
- Мавританская гостиная, экспозиция «Убийство Григория Распутина»
Что включено
- Входные билеты по 4 маршруту
- Услуги квалифицированного гида
- Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры
- Сувениры
- Кофе, пирожки на Юсуповской кухне
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов 9 минут
Экскурсия длится около 2 часов 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арутюнян
7 июн 2025
