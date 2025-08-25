И Ирина

Экскурсия нам очень понравилась! Перед началом нам раздали наушники, что очень актуально, т. к. народу во дворце много. Экскурсовод Елена материал излагала четко, интересно, останавливаясь в значимых местах.

Дворец очень красив, есть на что посмотреть и про что послушать. При возможности, нам показывали где посидеть. В здании есть туалет и кафе. Рекомендую к посещению однозначно.