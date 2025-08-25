Юсуповы вполне могли бы посоперничать в богатстве с императорской династией Романовых. Вы убедитесь в этом, посетив их роскошный дворец. Увидите парадные залы, в которых проводились официальные приёмы, и покои, где князья отдыхали после.
Узнаете об укладе жизни семьи Юсуповых и послушаете об убийстве Григория Распутина, которое также произошло во дворце.
Описание экскурсии
- Парадные и выставочные залы.
- Домашний театр.
- Жилые покои князя Юсупова, включающие его гостиные, в том числе Мавританскую гостиную и кабинет с библиотекой.
- Гарсоньерка Феликса: кабинет и столовая в подвале, где мы поговорим об убийстве Григория Распутина.
Организационные детали
- Билеты во дворец входят в стоимость и выкупаются заранее. При своевременном уведомлении о неучастии нескольких человек из группы (не позднее 24 часов до начала экскурсии) возможен перерасчёт стоимости для остальных участников. В противном случае цена остаётся без изменений.
- По завершении экскурсии свободное перемещение по дворцу не предполагается.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник в 13:00, в субботу в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2550 ₽
|Дети до 18 лет
|2450 ₽
|Пенсионеры
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2032 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Е
Екатерина
25 авг 2025
Замечательная экскурсия, гид завладела полностью нашим вниманием на все 2 с небольшим часа, увлекательно, живо, эмоционально! Рекомендую! 👍
Е
Елена
4 авг 2025
Получила удовольствие от экскурсии и от гида Елены
И
Ирина
3 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Перед началом нам раздали наушники, что очень актуально, т. к. народу во дворце много. Экскурсовод Елена материал излагала четко, интересно, останавливаясь в значимых местах.
Дворец очень красив, есть на что посмотреть и про что послушать. При возможности, нам показывали где посидеть. В здании есть туалет и кафе. Рекомендую к посещению однозначно.
Майя
16 июл 2025
Очень понравилось. Гид Ирина отлично знает историю, рассказывает много и интересно! Выдали гарнитуру, все было слышно отлично. Все 2,5 часа Ирина рассказывала и показывала почти без остановки. Дворец прекрасен. Есть кафе на территории, можно выпить кофе после экскурсии.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
