Входные билеты на крейсер «Аврора»

Ощутите дух истории, прикоснитесь к символу революции и сделайте незабываемые фото на борту знаменитого корабля.

Не упустите шанс стать частью великого прошлого! Посетить «Аврору» — значит узнать душу северной столицы, Санкт-Петербурга. Это обязательная часть программы для каждого гостя города!
4.6
22 отзыва
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 11:30

Описание билета

Приглашаем посетить легендарный крейсер «Аврора» без очереди! Дремлет ли притихший северный город или жизнь бьет ключом, низкое небо над головой или высокое солнце в зените — надо подняться на крейсер «Аврора», ведь это обязательный пункт программы каждого гостя города. Не упустите и вы возможность побывать на борту самого знаменитого крейсера в российской истории! ВНИМАНИЕ! Только входные билеты на крейсер «Аврора», без экскурсии! Ждем вас на борту! Важная информация: Выходные дни: понедельник, вторник.

Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет (без экскурсии!!!)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Петроградская наб., 2/4
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Выходные дни: понедельник
  • Вторник
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
1
2
2
1
Е
Евгения
4 ноя 2025
И
Ирина
3 ноя 2025
Приобретая билеты через турагентство мы рассчитывали на экскурсию. А просто входные билеты можно купить в кассе вдвое дешевле
Д
Дина
3 ноя 2025
Все понравилось, нас встретил сопровождающий, не стояли в очереди, осмотр крейсера осуществляли самостоятельно. Сильное впечатление на палубе, когда смотришь на реку и город. Больше всего понравился стенд с описанием типов кораблей Балтийского флота.
М
Мария
26 окт 2025
Все очень понравилось. Встретили у входа, заранее позвонили. Муж и дети остались довольны! Благодарю)
Г
Галина
21 окт 2025
Р
Рафаэль
12 окт 2025
М
Михаил
5 окт 2025
Все было просто замечательно, люди приветливы. охрана почтительна и сама прогулка по крейсеру была волшебной!
Вот чему я был не рад, так это тому что я мог бы пройти бесплатно, если б знал что обладаю льготами на бесплатное посещение)
С
Сергей
5 окт 2025
Всё отлично встретили провели без очереди
П
Полина
30 сен 2025
Т
Тараканов
18 сен 2025
А
Алена
15 сен 2025
Удобно без очереди прошли и посмотрели на крейсер Аврора
В
Вячеслав
13 сен 2025
Экскурсия без гида, просто осмотр крейсера. Представить встретил вовремя у касс.
Н
Николай
9 сен 2025
Встретили, всё объяснили.
А
Алексей
2 сен 2025
Самостоятельная экскурсия по крейсеру Аврора. Рекомендую посетить всем туристам это историческое место, прочувствовать атмосферу и связь с эпохальными событиями. Цена, видимо, чуть дороже, чем в кассе, но зато есть возможность попасть на крейсер вне очереди
М
Марина
24 авг 2025
Не первый раз обращаемся в Sputnik8. На этот раз брали через эту фирму входные билеты на Крейсер Аврору. Пришли к назначенному времени,группу без очереди провели на крейсер. Мы сами всё осмотрели,остались очень довольны. Спасибо большое.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

