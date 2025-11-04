Е Евгения

И Ирина Приобретая билеты через турагентство мы рассчитывали на экскурсию. А просто входные билеты можно купить в кассе вдвое дешевле

Д Дина Все понравилось, нас встретил сопровождающий, не стояли в очереди, осмотр крейсера осуществляли самостоятельно. Сильное впечатление на палубе, когда смотришь на реку и город. Больше всего понравился стенд с описанием типов кораблей Балтийского флота.

М Мария Все очень понравилось. Встретили у входа, заранее позвонили. Муж и дети остались довольны! Благодарю)

Г Галина

Р Рафаэль

М Михаил Все было просто замечательно, люди приветливы. охрана почтительна и сама прогулка по крейсеру была волшебной!

Вот чему я был не рад, так это тому что я мог бы пройти бесплатно, если б знал что обладаю льготами на бесплатное посещение)

С Сергей Всё отлично встретили провели без очереди

П Полина

Т Тараканов

А Алена Удобно без очереди прошли и посмотрели на крейсер Аврора

В Вячеслав Экскурсия без гида, просто осмотр крейсера. Представить встретил вовремя у касс.

Н Николай Встретили, всё объяснили.

А Алексей Самостоятельная экскурсия по крейсеру Аврора. Рекомендую посетить всем туристам это историческое место, прочувствовать атмосферу и связь с эпохальными событиями. Цена, видимо, чуть дороже, чем в кассе, но зато есть возможность попасть на крейсер вне очереди