Ощутите дух истории, прикоснитесь к символу революции и сделайте незабываемые фото на борту знаменитого корабля.
Описание билетаПриглашаем посетить легендарный крейсер «Аврора» без очереди! Дремлет ли притихший северный город или жизнь бьет ключом, низкое небо над головой или высокое солнце в зените — надо подняться на крейсер «Аврора», ведь это обязательный пункт программы каждого гостя города. Не упустите и вы возможность побывать на борту самого знаменитого крейсера в российской истории! ВНИМАНИЕ! Только входные билеты на крейсер «Аврора», без экскурсии! Ждем вас на борту! Важная информация: Выходные дни: понедельник, вторник.
Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет (без экскурсии!!!)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Петроградская наб., 2/4
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Выходные дни: понедельник
- Вторник
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
4 ноя 2025
И
Ирина
3 ноя 2025
Приобретая билеты через турагентство мы рассчитывали на экскурсию. А просто входные билеты можно купить в кассе вдвое дешевле
Д
Дина
3 ноя 2025
Все понравилось, нас встретил сопровождающий, не стояли в очереди, осмотр крейсера осуществляли самостоятельно. Сильное впечатление на палубе, когда смотришь на реку и город. Больше всего понравился стенд с описанием типов кораблей Балтийского флота.
М
Мария
26 окт 2025
Все очень понравилось. Встретили у входа, заранее позвонили. Муж и дети остались довольны! Благодарю)
Г
Галина
21 окт 2025
Р
Рафаэль
12 окт 2025
М
Михаил
5 окт 2025
Все было просто замечательно, люди приветливы. охрана почтительна и сама прогулка по крейсеру была волшебной!
Вот чему я был не рад, так это тому что я мог бы пройти бесплатно, если б знал что обладаю льготами на бесплатное посещение)
С
Сергей
5 окт 2025
Всё отлично встретили провели без очереди
П
Полина
30 сен 2025
Т
Тараканов
18 сен 2025
А
Алена
15 сен 2025
Удобно без очереди прошли и посмотрели на крейсер Аврора
В
Вячеслав
13 сен 2025
Экскурсия без гида, просто осмотр крейсера. Представить встретил вовремя у касс.
Н
Николай
9 сен 2025
Встретили, всё объяснили.
А
Алексей
2 сен 2025
Самостоятельная экскурсия по крейсеру Аврора. Рекомендую посетить всем туристам это историческое место, прочувствовать атмосферу и связь с эпохальными событиями. Цена, видимо, чуть дороже, чем в кассе, но зато есть возможность попасть на крейсер вне очереди
М
Марина
24 авг 2025
Не первый раз обращаемся в Sputnik8. На этот раз брали через эту фирму входные билеты на Крейсер Аврору. Пришли к назначенному времени,группу без очереди провели на крейсер. Мы сами всё осмотрели,остались очень довольны. Спасибо большое.
