Что это за слово такое — вокзал? Кто первым в стране проехал на поезде? А почему перроны так высоко? Ответы на эти и многие другие вопросы — на нашем детском

квесте по Витебскому вокзалу! Дети не только получат полезную информацию, но и весело проведут время. Будут решать ребусы и головоломки, рисовать, бегать и прыгать. А потом запьют новые знания и впечатления ароматным чаем.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Сергей Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание квеста

Юным исследователям предстоит выполнить много интересных задач — нужно будет рисовать, бегать, искать подсказки и даже звонить по телефону. На квесте дети узнают:

Почему изначально Витебский вокзал назывался Царскосельским

Кто был пассажиром первого в нашей стране поезда

Из-за чего перроны находятся на уровне второго этажа

Откуда отправлялся императорский поезд

Как появилось слово само слово вокзал и что такое дебаркадер

Завершится приключение дружеским чаепитием — термос с горячим напитком я возьму с собой.

Организационные детали