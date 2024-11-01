Что это за слово такое — вокзал? Кто первым в стране проехал на поезде? А почему перроны так высоко? Ответы на эти и многие другие вопросы — на нашем детском
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квеста
Юным исследователям предстоит выполнить много интересных задач — нужно будет рисовать, бегать, искать подсказки и даже звонить по телефону. На квесте дети узнают:
- Почему изначально Витебский вокзал назывался Царскосельским
- Кто был пассажиром первого в нашей стране поезда
- Из-за чего перроны находятся на уровне второго этажа
- Откуда отправлялся императорский поезд
- Как появилось слово само слово вокзал и что такое дебаркадер
Завершится приключение дружеским чаепитием — термос с горячим напитком я возьму с собой.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям 5–10 лет. Каждого ребёнка может сопровождать один взрослый (без доплат)
- Чаепитие входит в стоимость
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Предлагаю жителям и гостям Санкт-Петербурга яркий и увлекательный авторский продукт — детские квесты-занятия на открытом воздухе. Материалы квестов разработаны по методике моей супруги — одного из лучших детских экскурсоводов города. Если вы не знаете, чем занять ребёнка, приводите его на мои занятия — будет круто!Задать вопрос
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