Детский квест «Секреты Витебского вокзала»

Познакомиться с самым старым вокзалом России и узнать, что такое дебаркадер
Что это за слово такое — вокзал? Кто первым в стране проехал на поезде? А почему перроны так высоко? Ответы на эти и многие другие вопросы — на нашем детском
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квесте по Витебскому вокзалу! Дети не только получат полезную информацию, но и весело проведут время. Будут решать ребусы и головоломки, рисовать, бегать и прыгать. А потом запьют новые знания и впечатления ароматным чаем.

Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Детский квест «Секреты Витебского вокзала»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание квеста

Юным исследователям предстоит выполнить много интересных задач — нужно будет рисовать, бегать, искать подсказки и даже звонить по телефону. На квесте дети узнают:

  • Почему изначально Витебский вокзал назывался Царскосельским
  • Кто был пассажиром первого в нашей стране поезда
  • Из-за чего перроны находятся на уровне второго этажа
  • Откуда отправлялся императорский поезд
  • Как появилось слово само слово вокзал и что такое дебаркадер

Завершится приключение дружеским чаепитием — термос с горячим напитком я возьму с собой.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям 5–10 лет. Каждого ребёнка может сопровождать один взрослый (без доплат)
  • Чаепитие входит в стоимость

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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