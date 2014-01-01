Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии

На Выборгской стороне высится величественный Финляндский вокзал, образуя вместе с соседними домами оригинальный архитектурный ансамбль.

Вы узнаете, когда и кем он создавался, как восприняли его появление представители Великого княжества Финляндского и в каких условиях жили работники местной железной дороги.

А еще увидите паровоз, на котором ездил Ленин!
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала
Вокруг Финляндского вокзала

Что вас ожидает

История, архитектура и малоизвестные факты

Вы рассмотрите фрагменты первого здания вокзала и необычный жилой комплекс для служащих железной дороги, построенный российско-финским архитектурным тандемом. А также: дом, где находилась одна из конспиративных квартир Ленина и его соратников, и паровоз, на котором «вождь пролетариата» дважды пересекал российско-финляндскую границу. Любителям комедии Гайдая «За спичками» я также покажу, где жил автор одноименной повести — Майю Лассила.

Путешествие во времени

Финляндский вокзал — знаковое место на карте Северной столицы. Я расскажу, какое
значение для нашей страны и Финляндии имело его появление в 1870 году, как менялся его облик и архитектурный ансамбль вокруг площади. Где и в каких условиях проживали работники местной железной дороги и какую роль сыграли финские железнодорожники в подготовке к Октябрьской революции.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург с другими.
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