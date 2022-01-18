На Выборгской стороне высится величественный Финляндский вокзал, образуя вместе с соседними домами оригинальный архитектурный ансамбль. Вы узнаете, когда и кем он создавался, как восприняли его появление представители Великого княжества Финляндского и в каких условиях жили работники местной железной дороги. А еще увидите паровоз, на котором ездил Ленин!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История, архитектура и малоизвестные факты

Вы рассмотрите фрагменты первого здания вокзала и необычный жилой комплекс для служащих железной дороги, построенный российско-финским архитектурным тандемом. А также: дом, где находилась одна из конспиративных квартир Ленина и его соратников, и паровоз, на котором «вождь пролетариата» дважды пересекал российско-финляндскую границу. Любителям комедии Гайдая «За спичками» я также покажу, где жил автор одноименной повести — Майю Лассила.

Путешествие во времени

Финляндский вокзал — знаковое место на карте Северной столицы. Я расскажу, какое

значение для нашей страны и Финляндии имело его появление в 1870 году, как менялся его облик и архитектурный ансамбль вокруг площади. Где и в каких условиях проживали работники местной железной дороги и какую роль сыграли финские железнодорожники в подготовке к Октябрьской революции.

Организационные детали