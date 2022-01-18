Раскрыть историю старинного вокзала и рассмотреть окружающие его здания на авторской экскурсии
На Выборгской стороне высится величественный Финляндский вокзал, образуя вместе с соседними домами оригинальный архитектурный ансамбль.
Вы узнаете, когда и кем он создавался, как восприняли его появление представители Великого княжества Финляндского и в каких условиях жили работники местной железной дороги. А еще увидите паровоз, на котором ездил Ленин!
Вы рассмотрите фрагменты первого здания вокзала и необычный жилой комплекс для служащих железной дороги, построенный российско-финским архитектурным тандемом. А также: дом, где находилась одна из конспиративных квартир Ленина и его соратников, и паровоз, на котором «вождь пролетариата» дважды пересекал российско-финляндскую границу. Любителям комедии Гайдая «За спичками» я также покажу, где жил автор одноименной повести — Майю Лассила.
Путешествие во времени
Финляндский вокзал — знаковое место на карте Северной столицы. Я расскажу, какое значение для нашей страны и Финляндии имело его появление в 1870 году, как менялся его облик и архитектурный ансамбль вокруг площади. Где и в каких условиях проживали работники местной железной дороги и какую роль сыграли финские железнодорожники в подготовке к Октябрьской революции.
Организационные детали
Если в группе больше 3 участников, то доплата за четвертого и последующих участников — 1100 ₽ с чел.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 209 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург со всеми желающими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
Это прекрасная познавательная экскурсия о Финляндском вокзале и местах рядом с ним. Много раз ходила мимо, но не замечала интересных вещей, на которые гид обратила внимание. Анастасия отличный рассказчик, доступным языком и логическим содержанием увлекает в историю этого места. Однозначно рекомендую!
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И
Ирина
Информация, которая подана Анастасией - сплетение нитей, которое даёт итог в виде чудесного узора. Для нас были открытием многие факты, эти страницы вошли в книгу по имени Россия и это было рассказано так на одном дыхании и с таким блеском глаз, что - стало музыкой! Поклон за вложение души!
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Екатерина
Хорошая экскурсия на нетривиальную тему. Анастасия глубоко погружена в материал, благодаря чему живо и увлекательно ведет рассказ. Много новой интересной информации
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