во вторник и субботу в 12:30

Гуляя от центра Зеленогорска до моря, по восточной части района, вы осмотрите заброшенные строения, затерянные во времени. Узнаете, как застраивалось северное побережье Финского залива и формировался климатический курорт, где так любили отдыхать в прошлом жители Северной столицы. Услышите о русских революционерах, композиторах и ученых. Кроме того, изучая эти места, вы не только откроете интересные страницы истории, но и внесете вклад в сохранение дачного заповедника Оллинпяя.
🏡 В нашей программе: садоводство Борисова и терийокская община в Ярвенпяя, мим-театр «Шкиды» и дом Войтинского, «империя Захарова» и Сергей Прокофьев, Дом творчества «Архитектор» (современные постройки и дача Богданова), Лепомяки и Тойволова гора, «дача Кшесинской», источник, рыбацкий район и памятник Герценштейну. А также дивная дача Кинга у моря, «каменный пляж», вилла Айнола и история Раймонды Дьен.