во вторник и субботу в 12:30

Что вас ожидает

«Тот самый» дачный Терийоки

Гуляя от центра Зеленогорска до моря, по восточной части района, вы осмотрите заброшенные строения, затерянные во времени. Узнаете, как застраивалось северное побережье Финского залива и формировался климатический курорт, где так любили отдыхать в прошлом жители Северной столицы. Услышите о русских революционерах, композиторах и ученых. Кроме того, изучая эти места, вы не только откроете интересные страницы истории, но и внесете вклад в сохранение дачного заповедника Оллинпяя.

🏡 В нашей программе: садоводство Борисова и терийокская община в Ярвенпяя, мим-театр «Шкиды» и дом Войтинского, «империя Захарова» и Сергей Прокофьев, Дом творчества «Архитектор» (современные постройки и дача Богданова), Лепомяки и Тойволова гора, «дача Кшесинской», источник, рыбацкий район и памятник Герценштейну. А также дивная дача Кинга у моря, «каменный пляж», вилла Айнола и история Раймонды Дьен.

Организационные детали