во вторник и субботу в 12:30

Оллинпяя — заповедник старинных дач

Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности

Благородные хвойно-морские пейзажи, мягкий климат и близость к Петербургу сделали Терийоки на рубеже 19-20 вв.

крупнейшим дачным поселком на побережье.

В группе до 20 человек вы отправитесь в уголок старинной застройки, где сохранился колорит довоенного курорта, познакомитесь с историей загородных владений и услышите о знаменитых дачниках.
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач
Оллинпяя — заповедник старинных дач

Что вас ожидает

«Тот самый» дачный Терийоки

Гуляя от центра Зеленогорска до моря, по восточной части района, вы осмотрите заброшенные строения, затерянные во времени. Узнаете, как застраивалось северное побережье Финского залива и формировался климатический курорт, где так любили отдыхать в прошлом жители Северной столицы. Услышите о русских революционерах, композиторах и ученых. Кроме того, изучая эти места, вы не только откроете интересные страницы истории, но и внесете вклад в сохранение дачного заповедника Оллинпяя.

🏡 В нашей программе: садоводство Борисова и терийокская община в Ярвенпяя, мим-театр «Шкиды» и дом Войтинского, «империя Захарова» и Сергей Прокофьев, Дом творчества «Архитектор» (современные постройки и дача Богданова), Лепомяки и Тойволова гора, «дача Кшесинской», источник, рыбацкий район и памятник Герценштейну. А также дивная дача Кинга у моря, «каменный пляж», вилла Айнола и история Раймонды Дьен.

Организационные детали

  • Все дачи осматриваются внешне, посещается Дом творчества «Архитектор» (там есть кафе, куда можно будет зайти перекусить)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Зеленогорске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник и субботу в 12:30

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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