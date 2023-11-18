Волковское лютеранское кладбище
Вместе со мной вы погрузитесь в удивительный мир фактов и легенд Волковского лютеранского кладбища.
Вы узнаете, как с ним связаны масоны, что за символы спрятаны среди могил и какие секреты таят знаменитые «постояльцы» некрополя.
Вы узнаете, как с ним связаны масоны, что за символы спрятаны среди могил и какие секреты таят знаменитые «постояльцы» некрополя.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В мире усопшихЛютеранское кладбище было основано во второй половине XVIII века напротив православного за речкой Волковкой. Кладбище предназначалось для захоронения лютеран, которые составляли в то время значительную часть населения Санкт-Петербурга. Мы побываем у самых знаменитых могил, услышим интересные истории, изучим символы и знаки.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Волковская (выход из метро)Завершение: Набережная реки Волковки 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Встречаемся на выходе из станции метро Волковская
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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