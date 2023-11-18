Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты

Волковское лютеранское кладбище

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Ответы на вопросы
Вместе со мной вы погрузитесь в удивительный мир фактов и легенд Волковского лютеранского кладбища.

Вы узнаете, как с ним связаны масоны, что за символы спрятаны среди могил и какие секреты таят знаменитые «постояльцы» некрополя.
Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты
Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты
Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты
Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты
Волковское лютеранское кладбище: немцы, масоны и другие секреты
Ближайшие даты:
18
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Описание

В мире усопших

Лютеранское кладбище было основано во второй половине XVIII века напротив православного за речкой Волковкой. Кладбище предназначалось для захоронения лютеран, которые составляли в то время значительную часть населения Санкт-Петербурга. Мы побываем у самых знаменитых могил, услышим интересные истории, изучим символы и знаки.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Волковская (выход из метро)
Завершение: Набережная реки Волковки 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Встречаемся на выходе из станции метро Волковская
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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