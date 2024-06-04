Экскурсии про масонов в Санкт-Петербурге

Найдено 22 экскурсии в категории «Масоны» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Вы проникнетесь этой атмосферой, посмотрите вглубь времени на героев прошлого, найдете масонские знаки»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
«Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
«Ротонда на Гороховой улице, в которой происходили посвящения в масоны»
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Замки и рыцари Гатчины
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
«Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России»
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700 за всё до 4 чел.
Путешествие в мир заброшенных усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
51 отзыв
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
«Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото»
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340 за всё до 4 чел.
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга»
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800 за человека
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
232 отзыва
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«Я расскажу об алхимической теории, популярной в то время, объясню значение масонских символов, а также поделюсь интересными фактами, цифрами и цитатами, связанными с бомбоубежищем»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670 за всё до 5 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
«И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты»
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490 за всё до 4 чел.
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
«Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах»
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
За фасадом имперской столицы: прогулка с историком
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи
Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города
Начало: у Петропавловской крепости
«Вы также узнаете, при чём тут масоны и какую роль они сыграли в истории империи»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 525 за всё до 4 чел.
Мистика неформального Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
185 отзывов
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
«Это культовое место, где в 70х годах собирались рокеры и хиппи, а в 19 веке проходили встречи масонов»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Групповой тур «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
48 отзывов
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
«Посещение объектов города, связанных с масонством»
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
1 300 за человека
По местам силы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
«Её связывают и с масонским орденом (есть мнения, что здесь располагался рам масонской ложи), и с различными потусторонними явлениями»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Казанский собор - «симфония из камня»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
«Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600 за всё до 10 чел.
Легенды Питера. Байки от байкеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за человека
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
«Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее
Начало: На Невском проспекте
«Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы»
9 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 7 чел.
От Дворцовой до Исаакиевской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Дворцовой до Исаакиевской
Посетить две главных площади Петербурга, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: на Дворцовой площади
«Где собиралась одна из первых в России масонских лож и творил свои дела знаменитый авантюрист Калиостро, а ныне по иронии судьбы обитает Союз художников»
Завтра в 08:30
9 июня в 16:00
от 4 500 за всё до 10 чел.
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
«Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца»»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467 за человека
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Скрытая символика, необычные обряды, масонские общества, загадочные легенды
Начало: У Аничкова моста
«Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
    Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.
  • С
    Строганова
    3 июня 2024
    Путешествие в мир заброшенных усадеб
    Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
    Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
    Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
    Экскурсия очень понравилась! Все было интересно, живо и познавательно
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Было очень интересно, узнали много нового и интересного.
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
    Очень познавательная неординарная экскурсия. Интересно. Подойдет эрудированным людям, интересующимся историей.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Масоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
  2. Гатчина: рыцарский замок для императоров
  3. Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
  4. Мистический Петербург
  5. Замки и рыцари Гатчины
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Масоны" можно забронировать 22 экскурсии от 800 до 13 700 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Хотите узнать подробно об истории масонов в Санкт-Петербурге? Наши гиды раскроют вам тайны, факты и мифы о масонах, которые связаны с городом, вы посетите дома и места связанные с ними. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам