🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская «Вы проникнетесь этой атмосферой, посмотрите вглубь времени на героев прошлого, найдете масонские знаки» 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Гатчина: рыцарский замок для императоров Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка Начало: У Гатчинского дворца «Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 276 отзывов Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы Начало: На Невском проспекте «Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Мистический Петербург Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии Начало: У метро Невский проспект «Ротонда на Гороховой улице, в которой происходили посвящения в масоны» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Замки и рыцари Гатчины Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции Начало: В удобном для Вас месте. В центре города «Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России» 13 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 51 отзыв Путешествие в мир заброшенных усадеб Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам Начало: У метро Московская «Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2 часа 43 отзыва Тайные общества Петербурга до и после 1917 года Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии Начало: В районе м. Площадь Восстания «Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга» Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00 1000 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 232 отзыва Истории и легенды аптеки доктора Пеля Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы «Я расскажу об алхимической теории, популярной в то время, объясню значение масонских символов, а также поделюсь интересными фактами, цифрами и цитатами, связанными с бомбоубежищем» от 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 27 отзывов Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга» Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом Начало: Около Гостиного двора Расписание: ежедневно в 11:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 26 отзывов Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места Начало: В районе станции метро Московская «И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты» 11 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 51 отзыв Символика масонского Петербурга Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное Начало: В районе метро площадь Восстания «Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах» от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города Начало: у Петропавловской крепости «Вы также узнаете, при чём тут масоны и какую роль они сыграли в истории империи» 6500 5 525 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 185 отзывов Популярное предложение Мистика неформального Петербурга Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат... «Это культовое место, где в 70х годах собирались рокеры и хиппи, а в 19 веке проходили встречи масонов» 4 420 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 48 отзывов Групповой тур «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы Начало: Невский проспект «Посещение объектов города, связанных с масонством» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать Начало: У СТ.М. «Пушкинская» «Её связывают и с масонским орденом (есть мнения, что здесь располагался рам масонской ложи), и с различными потусторонними явлениями» от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 45 отзывов Казанский собор - «симфония из камня» Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы Начало: В районе м. Невский проспект «Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде» от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 12 отзывов Легенды Питера. Байки от байкеров Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект» 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города Начало: У Казанского собора «Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови» от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее Начало: На Невском проспекте «Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа От Дворцовой до Исаакиевской Посетить две главных площади Петербурга, окунуться в их историю и раскрыть тайны Начало: на Дворцовой площади «Где собиралась одна из первых в России масонских лож и творил свои дела знаменитый авантюрист Калиостро, а ныне по иронии судьбы обитает Союз художников» от 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 45% скидка Квест 3 часа Квест без гида «В поисках дьявола» Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом Начало: У метро Сенная площадь «Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца»» 2666 1 467 ₽ за человека