1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Вы проникнетесь этой атмосферой, посмотрите вглубь времени на героев прошлого, найдете масонские знаки»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
«Вместе мы обойдем императорские покои, поговорим о судьбе трех правителей, о рыцарях и масонах»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
«Ротонда на Гороховой улице, в которой происходили посвящения в масоны»
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
«Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России»
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
«Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото»
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга»
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
9 июня в 17:30
15 июня в 17:00
1000800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«Я расскажу об алхимической теории, популярной в то время, объясню значение масонских символов, а также поделюсь интересными фактами, цифрами и цитатами, связанными с бомбоубежищем»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
«И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты»
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
«Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах»
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи
Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города
Начало: у Петропавловской крепости
«Вы также узнаете, при чём тут масоны и какую роль они сыграли в истории империи»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 525₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
«Это культовое место, где в 70х годах собирались рокеры и хиппи, а в 19 веке проходили встречи масонов»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
«Посещение объектов города, связанных с масонством»
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
«Её связывают и с масонским орденом (есть мнения, что здесь располагался рам масонской ложи), и с различными потусторонними явлениями»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
«Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
«Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зарождение русского Таро: предсказания и гадалки
Приоткрыть дверь в мир мистики и заглянуть в своё будущее
Начало: На Невском проспекте
«Понравится всем, кто любит мистику, масонов и таро, кому нравится познавать историю через атмосферу и нюансы»
9 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Дворцовой до Исаакиевской
Посетить две главных площади Петербурга, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: на Дворцовой площади
«Где собиралась одна из первых в России масонских лож и творил свои дела знаменитый авантюрист Калиостро, а ныне по иронии судьбы обитает Союз художников»
Завтра в 08:30
9 июня в 16:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
«Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца»»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Скрытая символика, необычные обряды, масонские общества, загадочные легенды
Начало: У Аничкова моста
«Погрузитесь в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации
- ИИгорь3 июня 2024Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.
- ССтроганова3 июня 2024Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
- ААнастасия3 июня 2024Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
- ААлексей3 июня 2024Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.
- ППолина2 июня 2024Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
- ТТатьяна2 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Все было интересно, живо и познавательно
- ТТатьяна30 мая 2024Было очень интересно, узнали много нового и интересного.
- ААндрей29 мая 2024Очень познавательная неординарная экскурсия. Интересно. Подойдет эрудированным людям, интересующимся историей.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Масоны»
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