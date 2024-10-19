Взгляните на историю Петербурга через призму старинного некрополя, прогуливаясь по его тихим дорожкам! Умиротворяющий вайб и шелест вековых деревьев наводят на мысли о вечном и важном.
Вы рассмотрите склепы, колумбарии и надгробия, а мы расскажем, какие известные люди здесь похоронены и какой была их жизнь.
Вы рассмотрите склепы, колумбарии и надгробия, а мы расскажем, какие известные люди здесь похоронены и какой была их жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00
Описание экскурсии
- Начнём с истории няни Александра Пушкина Арины Родионовны и рассмотрим место, где она похоронена
- Продолжим рассказами о знаменитых петербургских музыкантах — Эдуарде Хиле, Людмиле Сенчиной, Гоше Гурьянове, МС Вспышкине
- Коснёмся хроник русского спорта и посетим могилу основателя футбола в России Георгия Дюперрона
- Поговорим о киномире — прекрасной актрисе Анне Самохиной и великом режиссёре Алексее Балабанове
- Обсудим Ксению Петербургскую, её чудеса, мифы и легенды вокруг её имени
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник в 13:00, в субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Камская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8822 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников нашихЗадать вопрос
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