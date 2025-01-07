На экскурсии вы узнаете о жизни праведницы. Увидите храмы и усыпальницу блаженной. Подниметесь на колокольню, которую она помогла возводить. И сможете помолиться о самом сокровенном — святая Ксения до сих пор помогает людям. Я в это верю и хочу, чтобы убедились и вы — заветные желания сбываются и чудеса всё ещё происходят!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание билета
Петербург — настоящее средоточие христианских святынь. Среди них есть и место упокоения блаженной Ксении. Я расскажу о жизни святой и трагической судьбе её мужа. Поговорим о том, как его смерть повлияла на Ксению.
Вы узнаете историю Смоленского кладбища и Воскресенского Собора, в котором отпевали Александра Блока. Подниметесь на колокольню Смоленской церкви, которую помогала строить православная юродивая. И конечно, осмотрите усыпальницу святой Ксении.
А также сможете помолиться святой — отзывчивой помощнице для всех, кто приходит к ней с верой и любовью. Вы убедитесь, она всё ещё творит чудеса!
В нашей программе:
- Музей Ксении Петербургской
- Церковь Воскресения Христова
- Церковь Смоленской иконы Божией Матери с подъёмом на колокольню
- Могила сорока мучеников
- Часовня Ксении Петербургской
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: паломнический налог — 500 ₽ с группы до 5 человек, +100 ₽ за человека, если вас больше. Платная парковка по желанию — 100 ₽ за час
- Храм желательно посещать в одежде, соответствующей требованиям РПЦ
- Мы будем подниматься по металлическим ступеням невысокой колокольни — вам понадобится удобная обувь
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Работаю гидом в Храме Воскресения Христова (Спас на крови). Люблю Санкт-Петербург и люблю заинтересованных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
7 янв 2025
Наконец побывала в часовне моей Покровительницы, здорово, что этому ещё предшествовал интересный рассказ от гида. 👍
Анастасия
9 дек 2024
Ольга, рассказывала очень интересно, отвечала на вопросы, дополнительно пока шли рассказывала о Васильевском острове. Мы были с взрослыми родителями, шли не быстро, Ольга замечательно подстроилась.
Е
Елена
29 окт 2024
Были на экскурсии с дочкой, 9 лет. Нам очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы побывали и в музее посвящённом Ксении Петербургской и заходили в храмы, поднимались на колокольню
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