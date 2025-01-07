На экскурсии вы узнаете о жизни праведницы. Увидите храмы и усыпальницу блаженной. Подниметесь на колокольню, которую она помогла возводить. И сможете помолиться о самом сокровенном — святая Ксения до сих пор помогает людям. Я в это верю и хочу, чтобы убедились и вы — заветные желания сбываются и чудеса всё ещё происходят!

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Описание билета

Петербург — настоящее средоточие христианских святынь. Среди них есть и место упокоения блаженной Ксении. Я расскажу о жизни святой и трагической судьбе её мужа. Поговорим о том, как его смерть повлияла на Ксению.

Вы узнаете историю Смоленского кладбища и Воскресенского Собора, в котором отпевали Александра Блока. Подниметесь на колокольню Смоленской церкви, которую помогала строить православная юродивая. И конечно, осмотрите усыпальницу святой Ксении.

А также сможете помолиться святой — отзывчивой помощнице для всех, кто приходит к ней с верой и любовью. Вы убедитесь, она всё ещё творит чудеса!

В нашей программе:

Музей Ксении Петербургской

Церковь Воскресения Христова

Церковь Смоленской иконы Божией Матери с подъёмом на колокольню

Могила сорока мучеников

Часовня Ксении Петербургской

Организационные детали