К Ксении Блаженной на Васильевский остров

Экскурсия по святыням Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге познакомит вас с жизнью святой Ксении Блаженной и историей старейшего кладбища города. Вы подниметесь на звонницу храма и посетите часовню Ксении без очереди.
5
2 отзыва
К Ксении Блаженной на Васильевский остров
К Ксении Блаженной на Васильевский остров
К Ксении Блаженной на Васильевский остров
Ближайшие даты:
17
окт18
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Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Паломничество к святой Ксении Петербургской

Ежегодно тысячи туристов и паломников стремятся посетить гробницу святой блаженной Ксении Петербургской, расположенную на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Это место привлекает внимание не только своей духовной значимостью, но и богатой историей.

Экскурсия по святыням Смоленского прихода

Во время экскурсии вы сможете ближе познакомиться с жизнью святой Ксении и понять, почему ее путь можно назвать «подвигом любви». Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу духовности и узнать о значении ее жизни для многих людей.

Посещение звонницы и часовни

В рамках экскурсии вы подниметесь на звонницу Храма Смоленской иконы Божией Матери, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Также вы сможете посетить Часовню Ксении Блаженной без очереди, что сделает ваше путешествие еще более комфортным.

История Смоленского кладбища

Кроме того, вы услышите увлекательную историю одного из старейших кладбищ Санкт-Петербурга — Смоленского. Это место хранит множество тайн и легенд, которые только добавляют ему очарования.

Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя духовное наследие Санкт-Петербурга!

Ежедневно в 11:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей святой блаженной Ксении Петербургской
  • Часовня Ксении Блаженной (посещение без очереди)
  • Воскресенская церковь
  • Храм Смоленской иконы Божией Матери и звонницы со смотровой площадкой
  • Прогулка по Смоленскому кладбищу к захоронениям почитаемым святых угодников и известных деятелей искусства
Что включено
  • Трансфер от метро
  • Экскурсионное обслуживание
  • Доступ на звонницу с системой колоколов и смотровой площадкой
  • Посещение часовни Ксении Блаженной без очереди
Что не входит в цену
  • Экскурсию можно заказать в индивидуальном формате: до 5 человек - 9 000 руб., если вас будет больше - 1300 руб. за каждого дополнительного участника.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Одоевского, д. 29
Завершение: Ул. Камская, д. 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
20 мар 2025
Все очень понравилось на экскурсии.
О
13 фев 2025
Экскурсия понравилась. Всё, что заявлено в описании, было проведено. В музеи Ксении очень понравилось, я там ещё не была. Подъём на звонницу для кого-то может быть тяжёлым, рассчитывайте свои силы. К мощям Ксении прошли без очереди.

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