  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Волшебные дворы Литейного

4.8
31 отзыв
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Забудьте про стандартные маршруты по Санкт-Петербургу.

Я приглашаю вас в сказочный мир Литейного проспекта.

Заглянув во двор, мы увидим учёного кота на цепи, сфотографируем дворец жестокой «феи» и узнаем историю 📖 настоящей золушки.

Со всем этим и не только вы познакомитесь на индивидуальной пешей экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 2 750 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Волшебные дворы Литейного
Волшебные дворы Литейного

Что вы увидите

  • угол Невского пр. и Литейного пр. - дворы Литейного пр. по обе стороны до ул. Белинского - ул. Фонтанный дом на Литейном 55.
  • Аристократические дворы: Шерметевский и итальянский сады, двор искусств, сад Сен-Жермен и другие места.
Отклонитесь от стандартного пешего маршрута - сверните во дворики, в них таятся городские легенды, которые наполнят ваши воспоминания о Петербурге живыми эмоциями. На этой экскурсии 🧭 мы пройдемся по местам, которые так просто на карте не отыскать!
В самом центре Петербурга, на аристократическом Литейном проспекте, живут сказки и правда, похожая на сказку. Вы сможете сфотографировать кота ученого на цепи и лешего. В глубине дворов увидеть шикарный дворец. Узнать про "Тортик", в котором жила сказочно богатая женщина. Потом там поселилась "фея" - жестокая кокетка, доведшая любившего ее знаменитого богача до самоубийства.
Я поведаю вам историю 📖 русской золушки, вышедшей замуж за знатнейшего и богатейшего жениха России. Тот ради простой крестьянки отказал внучке Екатерины II! вы посетите Театр ужасов (таким он был до революции). Узнаете о нежной любви двух великих поэтов, об академике-чудаке и личном друге императора, о русской княгине, подарившей графство своему любимому... И просто прогуляетесь 👣 по прекрасным садам Литейного и поймете, отчего их прозвали "Летними садами на Литейном".
Этих историй не найти в путеводителях! Будьте уверены, что они покажут вам Петербург таким, каким вы еще его не видели.
Что входит
  • прогулка по аристократическим дворам с обаятельным гидом
  • Красоты архитектуры
  • необычные места
  • городские истории и легенды
  • по желанию, в середине экскурсии можно попить чаю и погреться
Начало
🚩 Невский д 47 (на углу Невского и Владимирского проспектов).
Место завершения
🏁 Фонтанный дом (Литейный в 5 минутах от Невского, рядом с началом)
Волшебные дворы Литейного
Волшебные дворы Литейного
Волшебные дворы Литейного
Волшебные дворы Литейного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Л.
Ярослав Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

31 отзыв оставили туристы

Ярослав Л. проводит ещё 5 экскурсий

Петербург Достоевского с членом Союза писателей
4 000
2 часа
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
115 отзывов
Легенды и яви дворцовых переворотов.
3 000
2 часа
Легенды и яви дворцовых переворотов.
18 отзывов
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
2 500
1.5 часа
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
13 отзывов
Дуэли на Черной Речке
3 000
2 часа
Дуэли на Черной Речке
8 отзывов
Хулиганы Петербурга – Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
2 500
1.75 часа
Хулиганы Петербурга – Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
850
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2062 отзыва
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1513 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
768 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва