Отклонитесь от стандартного пешего маршрута - сверните во дворики, в них таятся городские легенды, которые наполнят ваши воспоминания о Петербурге живыми эмоциями. На этой экскурсии 🧭 мы пройдемся по местам, которые так просто на карте не отыскать!

В самом центре Петербурга, на аристократическом Литейном проспекте, живут сказки и правда, похожая на сказку. Вы сможете сфотографировать кота ученого на цепи и лешего. В глубине дворов увидеть шикарный дворец. Узнать про "Тортик", в котором жила сказочно богатая женщина. Потом там поселилась "фея" - жестокая кокетка, доведшая любившего ее знаменитого богача до самоубийства.

Я поведаю вам историю 📖 русской золушки, вышедшей замуж за знатнейшего и богатейшего жениха России. Тот ради простой крестьянки отказал внучке Екатерины II! вы посетите Театр ужасов (таким он был до революции). Узнаете о нежной любви двух великих поэтов, об академике-чудаке и личном друге императора, о русской княгине, подарившей графство своему любимому... И просто прогуляетесь 👣 по прекрасным садам Литейного и поймете, отчего их прозвали "Летними садами на Литейном".

Этих историй не найти в путеводителях! Будьте уверены, что они покажут вам Петербург таким, каким вы еще его не видели.