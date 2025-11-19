Приглашаем вас полетать над Петербургом с VR-экскурсией в формате 360° видео.
Это возможность посмотреть на город с нового ракурса и увидеть то, что не видели раньше! Экскурсия сопровождается профессиональными комментариями гида.
Это возможность посмотреть на город с нового ракурса и увидеть то, что не видели раньше! Экскурсия сопровождается профессиональными комментариями гида.
Описание билетаВы когда-нибудь летали над Петербургом? Теперь это возможно с VR-экскурсией в формате 360° видео! Экскурсия для школьников России — это возможность без поездки в Санкт-Петербург увидеть легендарные дворцы, фонтаны и панорамы города с высоты птичьего полета. Интерактивный образовательный формат — экскурсия сопровождается профессиональными комментариями гида и помогает запомнить материал в легкой и интересной форме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15-ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200 ₽ за человека