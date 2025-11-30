В Петербурге Юсуповы владели четырьмя дворцами, но, конечно, основной резиденцией был дворец на Мойке. Здесь проходили приёмы и балы, блистали ложи театра.
Вы увидите комнаты дворца и узнаете, где творилась история, раскроете его секреты, услышите о «пещере Аладдина» и свадебных подарках. А также узнаете, какая участь ждала дворец после Октябрьской революции.
Описание экскурсииВеликолепный Юсуповский дворец Знакомство с интерьерами дворца мы начнём с половины молодожёнов, где после свадьбы обосновались Феликс и Ирина Юсуповы. Вы увидите, какие новаторские идеи Феликса реализовал архитектор Белобородов и чем в начале 20 века поражал гостей молодой князь. Далее мы переместимся в те комнаты, где обычно встречались друзья Феликса и где был убит Григорий Распутин. Вы перенесетесь в ту самую роковую ночь и узнаете о судьбах участников преступления. Погружение в прошлое Затем вы познакомитесь с такими сокровищами как ониксовый камин, витражи, библиотека и клады. Оттуда сразу пойдем в будуары княгини. Здесь была написана знаменитая картина, на которой словно фарфоровая куколка позировала Серову Зинаида Юсупова. Завершим наш тур парадными залами, где принимали гостей и где окажемся мы, как гости из будущего. Важная информация:
- Рекомендуем экскурсию для путешественников старше 14 лет.
- Экскурсию можно провести также для групп до 15 человек — обсудите это при бронировании.
Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время уточняйте у гида)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билет во дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Конюшенный флигель (наб. реки Мойки, 94В)
Завершение: Наб. реки Мойки, 94
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время уточняйте у гида)
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
