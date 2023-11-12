Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)

Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России

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Юсуповский дворец — великолепный архитектурный шедевр Петербурга.

Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.

Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите роскошные комнаты семьи Юсуповых и оцените обширную коллекцию предметов быта и искусства. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изыска, которая царила в жизни аристократии начала 20 века, и ощутите дух прошлого. А мы расскажем много интересного о жизни российской знати во времена царской России.

Организационные детали

Входные билеты во дворец входят в стоимость.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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