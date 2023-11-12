Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Юсуповский дворец — великолепный архитектурный шедевр Петербурга.
Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.
Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.
Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите роскошные комнаты семьи Юсуповых и оцените обширную коллекцию предметов быта и искусства. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изыска, которая царила в жизни аристократии начала 20 века, и ощутите дух прошлого. А мы расскажем много интересного о жизни российской знати во времена царской России.
Организационные детали
Входные билеты во дворец входят в стоимость.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Юсуповского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 6515 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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