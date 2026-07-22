Мои заказы

Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)

Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Юсуповский дворец — великолепный архитектурный шедевр Петербурга.

Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.

Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
4.9
63 отзыва
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)

Описание экскурсии

Вы посетите роскошные комнаты семьи Юсуповых и оцените обширную коллекцию предметов быта и искусства. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изыска, которая царила в жизни аристократии начала 20 века, и ощутите дух прошлого. А мы расскажем много интересного о жизни российской знати во времена царской России.

Маршрут: Парадная лестница, Гобеленовая гостиная, Парадная спальня, Большая Ротонда, Синяя, Красная, Зеленая гостиные, Танцевальный зал, Белоколонный зал, Галерея выставочных залов, Домашний Театр, Дубовая столовая, Малый вестибюль, Кабинет Феликса, Столовая в подвальном помещении

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты во дворец входят в стоимость
  • Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности уточняйте в переписке.

ежедневно в 12:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальшеуменьшить

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
5
3
2
1
1
Николас
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная погруженность в историю, глубина знаний и невероятная легкость подачи! Спасибо огромное! Николас и Сергей.
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная
Вам был полезен этот отзыв?
С
Полный восторг и погружение в атмосферу аристократизма и благолепия! Наш гид Екатерина сопровождала прогулку по залам Юсуповского дворца открыто, энергично и увлекательно-познавательно. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Полный восторг и погружение в атмосферу аристократизма и благолепия! Наш гид Екатерина сопровождала прогулку по залам
Полный восторг и погружение в атмосферу аристократизма и благолепия! Наш гид Екатерина сопровождала прогулку по залам
Полный восторг и погружение в атмосферу аристократизма и благолепия! Наш гид Екатерина сопровождала прогулку по залам
Вам был полезен этот отзыв?
К
Хорошая экскурсия, возможно стоит добавить наушники, как у других компаний, не всегда бывает слышно экскурсовода. Но сама экскурсия, понравилась, экскурсовод очень удачно подбирает время, когда в комнатах кроме нас никого не было и очень интересно рассказывает
Хорошая экскурсия, возможно стоит добавить наушники, как у других компаний, не всегда бывает слышно экскурсовода. Но
Вам был полезен этот отзыв?
О
Добрый вечер. Экскурсия прошла просто супер. Экскурсовод Татьяна так классно рассказывала, что мы открыв рот ее слушали. Много чего узнали. Экскурсия просто супер, рекомендую.
Добрый вечер. Экскурсия прошла просто супер. Экскурсовод Татьяна так классно рассказывала, что мы открыв рот ее
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Валентине за потрясающую экскурсию по Юсуповскому дворцу! С первых минут Валентина погрузила нас в атмосферу эпохи: её рассказ был не просто перечислением дат и фактов,
читать дальшеуменьшить

а настоящей историей о людях, живших в этих стенах. Благодаря Валентине дворец ожил перед глазами: мы словно перенеслись в прошлое и увидели блеск балов, услышали шёпот интриг и почувствовали дух времени. Однозначно рекомендую экскурсии с Валентиной всем, кто хочет не просто посмотреть на красивые интерьеры, а по‑настоящему прочувствовать историю!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Здравствуйте. Мы были с мужем вдвоем в Юсуповском дворце на Мойке 19.02.2026. Экскурсия очень понравилась, гид Валентина рассказывала очень интересно, профессионально, с подробностями, останавливалась с интересными комментариями об отдельных персонажах,
читать дальшеуменьшить

предметах искусства, интерьерах дворца. Вместо заявленных 1.5часов экскурсия шла около 2 ч, и скучно не было нисколько хотя в великолепных помещениях дворца скучно быть не может, их хотелось рассматривать не спеша и в деталях. Особенно впечатлил театр. Итог - всем рекомендую, вам понравится!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)»

Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина
2.5 часа
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина
Оценить интерьеры, узнать об образе жизни князей и их участии в громком преступлении
Начало: На улице Декабристов
Расписание: в понедельник и среду в 13:00, в субботу в 14:00
10 авг в 13:00
12 авг в 13:00
3370 ₽ за человека
Юсуповский дворец: программа максимум
2.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 22 500 ₽ за всё до 7 чел.
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
На автобусе
2 часа
11 отзывов
Групповая
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
12 авг в 09:30
14 авг в 09:30
1900 ₽ за человека
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната
На автобусе
5 часов
155 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната
Изучить великолепные интерьеры и погулять по живописному старинному парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
14 авг в 10:00
3600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
4000 ₽ за человека