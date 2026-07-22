Юсуповский дворец — великолепный архитектурный шедевр Петербурга.
Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.
Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
Вы пройдёте по коридорам, связанным с одним из самых таинственных событий российской истории — убийством Григория Распутина.
Откроете для себя богатую историю рода Юсуповых и полюбуетесь изысканными предметами интерьера и произведениями искусства.
Описание экскурсии
Вы посетите роскошные комнаты семьи Юсуповых и оцените обширную коллекцию предметов быта и искусства. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изыска, которая царила в жизни аристократии начала 20 века, и ощутите дух прошлого. А мы расскажем много интересного о жизни российской знати во времена царской России.
Маршрут: Парадная лестница, Гобеленовая гостиная, Парадная спальня, Большая Ротонда, Синяя, Красная, Зеленая гостиные, Танцевальный зал, Белоколонный зал, Галерея выставочных залов, Домашний Театр, Дубовая столовая, Малый вестибюль, Кабинет Феликса, Столовая в подвальном помещении
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты во дворец входят в стоимость
- Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности уточняйте в переписке.
ежедневно в 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30464 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне кажется, нам несказанно повезло побывать в Юсуповском дворце вместе с прекрасным гидом - Екатериной! Абсолютная погруженность в историю, глубина знаний и невероятная легкость подачи! Спасибо огромное! Николас и Сергей.
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С
Полный восторг и погружение в атмосферу аристократизма и благолепия! Наш гид Екатерина сопровождала прогулку по залам Юсуповского дворца открыто, энергично и увлекательно-познавательно. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
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К
Хорошая экскурсия, возможно стоит добавить наушники, как у других компаний, не всегда бывает слышно экскурсовода. Но сама экскурсия, понравилась, экскурсовод очень удачно подбирает время, когда в комнатах кроме нас никого не было и очень интересно рассказывает
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О
Добрый вечер. Экскурсия прошла просто супер. Экскурсовод Татьяна так классно рассказывала, что мы открыв рот ее слушали. Много чего узнали. Экскурсия просто супер, рекомендую.
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Т
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Валентине за потрясающую экскурсию по Юсуповскому дворцу! С первых минут Валентина погрузила нас в атмосферу эпохи: её рассказ был не просто перечислением дат и фактов,
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О
Здравствуйте. Мы были с мужем вдвоем в Юсуповском дворце на Мойке 19.02.2026. Экскурсия очень понравилась, гид Валентина рассказывала очень интересно, профессионально, с подробностями, останавливалась с интересными комментариями об отдельных персонажах,
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