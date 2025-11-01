Т Татьяна

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Аристарховне! Очень талантливый рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний. Кроме того, рассказывает не машинально, как заученный текст, а с эмоциями, чувствами, что немало важно мне, как слушателю. Я будто бы погрузилась в эпоху Юсуповых. Восторг! Спасибо огромное!!!