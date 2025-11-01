Юсуповский дворец — блистательный шедевр архитектуры с богатым прошлым.
Вы отправитесь исследовать его великолепные залы и коридоры, рассмотрите старинную мебель и прекрасные произведения искусства.
А мы расскажем, как жила знать в царской России, какими были члены семьи Юсуповых и правда ли, что никто не знает точно, как убили Распутина.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы пройдёте по всем доступным комнатам и залам Юсуповского дворца. Среди них:
- Домашний театр — один из самых маленьких частных театров в мире. Он сохранил свою аутентичность и до сих пор выглядит как в начале 20 века.
- Танцевальный зал — величественный и элегантный. Здесь собиралась петербургская аристократия, чтобы потанцевать под звуки живой музыки
- Гобеленовая гостиная, в которой хранятся гобелены из разных уголков Европы. На них запечатлены сцены из жизни дворянства и исторические события
- Кабинет Феликса. В его стенах велись важные разговоры и принимались ключевые решения, связанные с судьбой страны. Также здесь есть личные вещи князя, которые раскрывают его характер
- Подвальная столовая, где устраивали частные ужины только для самых близких друзей и соратников
А ещё мы расскажем:
- Как дворец стал сценой загадочного убийства Григория Распутина и как на самом деле всё произошло
- Кого пускали в домашний театр Юсуповых
- Было ли знатное семейство щедрым — или нет
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии входит невозвратный ваучер для входа в музей — 9000 ₽ за всех
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
Отзывы и рейтинг
4.7
м
мария
1 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!
Татьяна
13 окт 2025
Наша экскурсия с Екатериной прошла замечательно. Очень интересный рассказ, глубокое знание материала и вовлеченность. Рекомендую!
Т
Татьяна
24 июл 2025
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Аристарховне! Очень талантливый рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний. Кроме того, рассказывает не машинально, как заученный текст, а с эмоциями, чувствами, что немало важно мне, как слушателю. Я будто бы погрузилась в эпоху Юсуповых. Восторг! Спасибо огромное!!!
С
Светлана
15 июн 2025
Экскурсия, которую проводила экскурсовод Мария не интересная.
В
Виктория
14 июн 2025
Как хорошо когда экскурсию проводят такие замечательные экскурсоводы!
Л
Львович
5 мар 2025
Прекрасная экскурсия. Невероятный объем знаний экскурсовода. Отличная организация
