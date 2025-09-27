Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии.
Первые два дня тура вы будете гулять по Выборгу, посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок и пейзажный парк Монрепо.
На третий день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными.
Описание тура
Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии:
- две легенды Северо-Запада в одном туре — один день в средневековом Выборге и два дня в Карелии;
- прогуляйтесь по живописному парку Монрепо (экскурсия и входные билеты включены в стоимость тура);
- узнайте о жизни викингов в музее живой истории «Бастiонъ»;
- прокатитесь на ретропоезде до жемчужины Карелии — Мраморного каньона «Рускеалы». Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Зеленогорск: кирха Преображения Господня
- Парк Монрепо
- Выборгский замок
- Старый город
- Башня и площадь Ратуши
- Усадьба бюргера
- Набережная Большого Ковша
- Петровская гора
- Крепость св. Анны
- Петровский плацдарм
- Рыцарский дом
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лучшими гидами - специалистами по данному направлению
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в Выборге (1 ночь)
- Остановка у кирхи Преображения Господня в Зеленогорске
- Свободное время на территории Выборгского замка
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Трассовая тематическая экскурсия «По Королевской дороге»
- Обзорная экскурсия по Старому городу Выборга
- Обзорная экскурсия по парку Монрепо
- Входные билеты в горный парк "Рускеала" (в пакете "Полный")
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Входные билеты в «Рыцарский дом»
- Интерактивная программа в «Усадьбе бюргера» с дегустацией кренделей и глёгга
- Экскурсия по территории Аннинских укреплений
- Экскурсия на Петровскую гору
- Проживание в Сортавала (1 ночь)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты ретропоезд Сортавала - «Рускеала». Если вы не хотите ехать на ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавала и довезет до парка на автобусе
- Ж/д билеты «Ласточка» Выборг - Сортавала
- Ж/д билеты Сортавала - Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
