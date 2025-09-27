Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии.



Первые два дня тура вы будете гулять по Выборгу, посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок и пейзажный парк Монрепо.



На третий день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными.