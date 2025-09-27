Мои заказы

2 в 1: 10 чудес Выборга и Рускеала

Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии.

Первые два дня тура вы будете гулять по Выборгу, посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок и пейзажный парк Монрепо.

На третий день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными.
Ближайшие даты:
27
сен
Время начала: 07:45

Описание тура

Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии:

  • две легенды Северо-Запада в одном туре — один день в средневековом Выборге и два дня в Карелии;
  • прогуляйтесь по живописному парку Монрепо (экскурсия и входные билеты включены в стоимость тура);
  • узнайте о жизни викингов в музее живой истории «Бастiонъ»;
  • прокатитесь на ретропоезде до жемчужины Карелии — Мраморного каньона «Рускеалы». Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Музей живой истории «Бастiонъ»
  • Зеленогорск: кирха Преображения Господня
  • Парк Монрепо
  • Выборгский замок
  • Старый город
  • Башня и площадь Ратуши
  • Усадьба бюргера
  • Набережная Большого Ковша
  • Петровская гора
  • Крепость св. Анны
  • Петровский плацдарм
  • Рыцарский дом
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение лучшими гидами - специалистами по данному направлению
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в Выборге (1 ночь)
  • Остановка у кирхи Преображения Господня в Зеленогорске
  • Свободное время на территории Выборгского замка
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
  • Трассовая тематическая экскурсия «По Королевской дороге»
  • Обзорная экскурсия по Старому городу Выборга
  • Обзорная экскурсия по парку Монрепо
  • Входные билеты в горный парк "Рускеала" (в пакете "Полный")
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • Входные билеты в «Рыцарский дом»
  • Интерактивная программа в «Усадьбе бюргера» с дегустацией кренделей и глёгга
  • Экскурсия по территории Аннинских укреплений
  • Экскурсия на Петровскую гору
  • Проживание в Сортавала (1 ночь)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты ретропоезд Сортавала - «Рускеала». Если вы не хотите ехать на ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавала и довезет до парка на автобусе
  • Ж/д билеты «Ласточка» Выборг - Сортавала
  • Ж/д билеты Сортавала - Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

