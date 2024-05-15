Туры по России – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 5 туров в категории «Туры по России» в Санкт-Петербурге, цены от 7 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
57 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990 за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
от 10 450 за человека
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
39 отзывов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
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    Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Номер не соответствовал купленному в туре
  • Я
    Яна
    12 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
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    прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
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    нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Программа экскурсии очень интересная, советую, НО! В отеле было очень холодно, полотенца которые были когда-то мохровыми и белыми сейчас выглядят, как
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    рваные жёлтые тряпки. Гид Александр в большом объёме обладает знаниями в разных областях истории, но использование в подаче информации огромного количества жаргонных и уменьшительно-ласкательных слов на мой взглят несколько режит слух и оставляет не совсем приятное впечатление.

  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
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    похвал. Водитель внимательный, уравновешенный. То, что экскурсия в Пушгоры на микроавтобусе- это очень хорошо, удобно, комфортно. А в целом повезло с погодой, замечательное место, экскурсии познавательные, адекватные экскурсанты. СПАСИБО!!

  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень интересная экскурсия! Замечательный гид Александр, рассказывает очень интересно, с юмором, очень приятно слушать! Очень внимательный и заботливый, все подскажет и объяснит! Водитель Сергей очень аккуратно водит автобус, настоящий знаток своего дела!
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
    Автобус хороший, отель хороший, питание хорошее. Ресторан "Чабрец" в Вышнем Волочке - еда нормальная, но очень медленное и неорганизованное обслуживание. Не
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    были готовы ко времени приезда группы. Ресторан "Старая Тверь"- очень неплохо. Экскурсионная программа: мало Твери. Оптимально было бы при приезде в Тверь организовать посещение Путевого дворца, затем первая часть экскурсии по городу, ужин, и затем заселение в отель. Было бы больше информации, к тому же не все номера были готовы к моменту приезда группы. Номера отличные, Но в летнее время в номере на третьем этаже не открыть окна, только кондиционер. Гид неплохой, с явным южнорусским говором ☺

  • А
    Анна
    23 апреля 2024
    Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
    Рекомендую тем,кто ещё не был в В. Новгороде и Старой Руссе, и всем кто хочет разнообразить свои выходные. Особенно в экскурсии мне понравились Новгородский Кремль и озеро вохле последнего монастыря в Новгороде.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры по России»

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  1. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
  2. Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
  3. Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
  4. Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
  5. Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
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  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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