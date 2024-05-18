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Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 14 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 34 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 15 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ИИрина14 ноября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дняПрекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
- ТТатьяна26 апреля 2021Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
- ГГуля20 июля 2020Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТри незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеальский экспресс»
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