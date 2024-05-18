Рускеальский экспресс – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 4 тура в категории «Рускеальский экспресс» в Санкт-Петербурге, цены от 14 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 14 450 за человека
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950 за человека
Гран-тур. Карельская сага
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 34 450 за человека
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 15 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
    Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2021
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
  • Г
    Гуля
    20 июля 2020
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеальский экспресс»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гран-тур Вся Карелия. Лайт
  2. 5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
  3. Гран-тур. Карельская сага
  4. Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Рускеальский экспресс" можно забронировать 4 тура от 14 450 до 47 950.
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