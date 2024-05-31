Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений

Мы познакомим вас с городами с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры и культуры.

Вы узнаете о временах их строительства, посмотрите на монастыри и крепости, прогуляетесь по территориям кремлей и полюбуетесь живописными пейзажами. При желании сможете посетить Суздаль и попробовать 10 сортов местной медовухи. Выезжаем на автобусе из Санкт-Петербурга, туда же и вернёмся.
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Ближайшие даты:
31
мая
28
июн
26
июл
23
авг
27
сен
25
окт
29
ноя
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными гиду.
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Проживание. 2 ночи в отеле во Владимире, двухместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с «Александровской слободой», переезд во Владимир

Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Первым посетим город Александров. Здесь мы побываем в музее-заповеднике «Александровская слобода». Вы посмотрите на архитектурный ансамбль царского кремля Ивана Грозного, услышите историю этого сооружения, познакомитесь с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе». Вас также ждёт интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного». Мы заглянем в средневековые подвалы Успенской церкви, увидим Распятскую церковь-колокольню и исторические экспозиции.

После обеда отправляемся во Владимир, где по прибытии разместимся в ГРК «Русская деревня» и отдохнём.

Знакомство с «Александровской слободой», переезд во ВладимирЗнакомство с «Александровской слободой», переезд во ВладимирЗнакомство с «Александровской слободой», переезд во ВладимирЗнакомство с «Александровской слободой», переезд во Владимир
2 день

Экскурсии по Владимиру и Суздалю

Сегодня после завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по древнему Владимиру, основанному князем Владимиром Красное Солнышко в качестве оборонительной крепости. Вы подробно ознакомитесь с историческими местами, архитектурными объектами и проникнетесь атмосферой этого уютного города.

После обеда — свободное время или переезд в Суздаль (за доплату), строительство которого началось с возведения кремля с целью защиты города. Мы расскажем вам о происхождении его названия, о событиях, происходивших здесь со времён Татаро-Монгольского нашествия, и о феномене «северного чернозема» Владимира и Суздаля, о котором до сих пор спорят учёные.

Желающие продегустируют 10 сортов суздальской медовухи под закусочку: мочёную рябину, кусочки мочёного яблока, солёный огурец. Вы не только узнаете историю исконно русского целебного напитка, но и познакомитесь с древними технологиями медоварения, рецептами и секретами производства. Вечером вернёмся в отель.

Экскурсии по Владимиру и СуздалюЭкскурсии по Владимиру и СуздалюЭкскурсии по Владимиру и СуздалюЭкскурсии по Владимиру и Суздалю
3 день

Достопримечательности села Боголюбово и Покрова, отправление обратно в Санкт-Петербург

В этот день посетим Боголюбово и Покров. Боголюбово — крохотное село, основанное тысячу лет назад Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Несмотря на размеры, здесь сосредоточено большое количество уникальных храмов и монастырей, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый известный среди них — храм Покрова-на-Нерли. Желающие прогуляются до обители (около 3 км) и посмотрят на неё вблизи. Любителям природы тоже будет, чем полюбоваться — ландшафты здесь очень живописны.

После переедем в Покров, расположенный на большой дороге, соединяющей Москву с Владимиром и уходящей в сторону Нижнего Новгорода — местоположение во многом определило судьбу этого маленького города. После ознакомительной экскурсии и обеда отправимся обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем уже утром следующего дня.

Достопримечательности села Боголюбово и Покрова, отправление обратно в Санкт-ПетербургДостопримечательности села Боголюбово и Покрова, отправление обратно в Санкт-ПетербургДостопримечательности села Боголюбово и Покрова, отправление обратно в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в отеле
  • Завтраки в отеле
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение на протяжении всей поездки
  • Экскурсионно-транспортный пакет: экскурсии по Александрову и Владимиру, экскурсионная программа в Боголюбово и Покрове - 2000 руб
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Экскурсионная поездка в Суздаль - 1000 руб
  • Дегустация суздальской медовухи: 400 руб. с человека за алкогольную дегустацию, 330 руб. за безалкогольную медовуху
  • Одноместное размещение в отеле - 3610 руб
  • Выбор места в автобусе - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), около 00:30
Завершение: Санкт-Петербург, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
65 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Казанская площадь/м. Московская
9 мая
10 мая
11 мая
25 мая
от 7 950 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
25 мая
26 мая
15 июня
16 июня
10 390 за человека
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург
14 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам