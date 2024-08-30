Классический Санкт-Петербург. Тур на 8 дней

Классический Санкт-Петербург
Загородные императорские резиденции, неповторимая архитектура и богатство русской культуры – все это вы найдете в городе на Неве – в Санкт-Петербурге.

Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф, Кронштадт и Царское Село.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур на 8 дней
Классический Санкт-Петербург. Тур на 8 дней
Классический Санкт-Петербург. Тур на 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать?

На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
4 день

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж
5 день

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».

Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Музей Фаберже
6 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».

Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.

Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 9 часов.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный день
8 день

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.

Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры».

Дворцы и особняки петербургской знати предстанут перед Вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб Государства Российского. Здесь протекала их частная жизнь, здесь же создавалось грандиозное полотно Истории России. Вы побываете во дворце великого князя Михаила Павловича, в котором по указу императора Николая II был основан музей русского искусства, ныне известный во всем мире, как Русский музей.

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе - с воды. Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание ~ в 14:30).

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Гостиница

Категория номера

Период действия цен

Взрослый 1/2 DBL

Ребенок до 14 лет 1/2 DBL

Третий в номере ребенок до 14 лет

Третий в номере взрослый

Одноместный номер

А Отель Фонтанка***

стандартный

01.07.2024

01.09.2024

34140

31790

26190

28540

47220

02.09.2024

29.09.2024

29470

27120

24320

26670

36940

супериор/
супериор с БК

01.07.2024

01.09.2024

35120

32720

-

-

49120

02.09.2024

29.09.2024

31820

29460

-

-

42540

Апарт-отель Yard Residence****

смарт DBL (без кухни)

29.07.2024

25.08.2024

36470

34120

-

-

56990

26.08.2024

29.09.2024

30870

28520

-

-

45820

смарт апартаменты DBL с кухней

29.07.2024

25.08.2024

38340

35990

-

-

60740

26.08.2024

29.09.2024

32740

30390

-

-

49540

студия апартаменты с кухней

29.07.2024

25.08.2024

39270

36920

28990

31340

62620

26.08.2024

29.09.2024

34140

31790

28990

31340

52340

Азимут Отель Санкт-Петербург****

смарт

01.07.2024

01.09.2024

37870

35520

-

-

53740

02.09.2024

29.09.2024

35120

32720

-

-

48140

Москва****

стандартный

01.07.2024

01.09.2024

37420

35120

29920

32270

56540

02.09.2024

29.09.2024

34140

31790

29920

32270

50940

Катарина Гранд Палас Отель****

Смарт (без завтрака)

29.07.2024

18.08.2024

44870

42520

-

-

19.08.2024

22.09.2024

42540

40190

-

-

70540

Комфорт (без завтрака)

29.07.2024

18.08.2024

54220

51860

30390

32740

93870

19.08.2024

22.09.2024

51870

49520

30390

32740

89220

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

При выборе проживания в отеле “Катарина Гранд Палас”, при желании, завтрак можно приобрести при заезде по тарифам отеля.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

7 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Апарт-отель Yard Residence***

7 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***

Азимут Отель Санкт-Петербург***

7 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

7 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 7 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 авг 2024
Всё прошло отлично. У нас был замечательный гид, Светлана Григорьевна. Она интересно рассказывала обо всем, мимо чего мы проезжали и проходили. Программа насыщенная, но время погулять всегда было. Обязательно ещё приеду.
Всё прошло отлично. У нас был замечательный гид, Светлана Григорьевна. Она интересно рассказывала обо всем, мимоВсё прошло отлично. У нас был замечательный гид, Светлана Григорьевна. Она интересно рассказывала обо всем, мимоВсё прошло отлично. У нас был замечательный гид, Светлана Григорьевна. Она интересно рассказывала обо всем, мимоВсё прошло отлично. У нас был замечательный гид, Светлана Григорьевна. Она интересно рассказывала обо всем, мимо
З
28 сен 2024
Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение, сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!
Побывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на
Г
26 сен 2024
Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро, хорошо, шведский стол понравился. Экскурсовод в вечернее время бы более ответственный, на второй день
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было ощущение, что нужно только собрать деньги за канатную дорогу и оружейную палату, кружились 2 часа вокруг кремля на автобусе, а самой экскурсии по кремлю и красной площади не было раздали карты и билеты и отправили в добрый путь, а хотелось немного узнать истории об этом месте нашей столицы просветить чуть больше, (можно было бы сначала,провести по кремлю, а потом на канатную дорогу, везти),особая благодарность водителям автобусов, везли аккуратно, вывозили из пробок быстро. Р.S. для кого-то это просто работа до 14:00,а для кого-то это была поездка в столицу нашей страны с подростками, поездка за впечатлениями, событиями, эмоциями и памятью на всю жизнь…. а так всё хорошо, все понравилось, будем ещё приезжать…

Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,Хороший тур, было интересно, но представителей при заселении в гостиницу не увидела, в гостинице заселились быстро,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия Владимировна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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