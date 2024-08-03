Индивидуальный тур в Псково-Печерский монастырь с экскурсией и прогулкой на катере
Проплыть по Псковскому морю, увидеть чудотворные иконы и побывать на утренней литургии
Проведём 2 дня вдали от суеты больших городов — в тиши псковских лесов, наслаждаясь покоем и чистым воздухом.
Вы побываете в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре и узнаете, как святыне удалось оставаться читать дальше
открытой на протяжении 500 лет. Заглянем в Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где вам расскажут историю обители и её святых. А ещё устроим водную прогулку по Чудско-Псковскому озеру и полюбуемся Псковским кремлём. Тур проводится только для вашей компании.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю
Встретим вас на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге, поедем в Псков и заселимся в гостиницу. Вечером вас ждёт экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю 15 века. История святыни началась с пещерной церкви Успения Богородицы, которую преподобный Иоанн выкопал в холле песчаника. Монастырь ни разу за всё время не закрывался!
2 день
Прогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырь
День начнём с утренней литургии, а затем поедем на остров имени Залита. Пересядем на катер и отправимся в путешествие по Чудско-Псковскому озеру, которое называют местным морем. Насладимся спокойствием вод, полюбуемся прибрежными пейзажами и увидим Псковский кремль с необычного ракурса.
На обратном пути в Санкт-Петербург остановимся в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 15 века. Вы узнаете историю обители и её святых и осмотрите иконы: Цареградскую и Спас Елеазаровский.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Влюбляю в путешествия и дарю чувства бескрайней свободы.
Веду разговоры о правде, налаживая жизнь одних не портя жизнь другим.
Организую камерные поездки для своих.
Нахожу решения сложных задач на международных производствах.