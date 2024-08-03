Индивидуальный тур в Псково-Печерский монастырь с экскурсией и прогулкой на катере

Проплыть по Псковскому морю, увидеть чудотворные иконы и побывать на утренней литургии
Проведём 2 дня вдали от суеты больших городов — в тиши псковских лесов, наслаждаясь покоем и чистым воздухом.

Вы побываете в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре и узнаете, как святыне удалось оставаться
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открытой на протяжении 500 лет. Заглянем в Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где вам расскажут историю обители и её святых. А ещё устроим водную прогулку по Чудско-Псковскому озеру и полюбуемся Псковским кремлём. Тур проводится только для вашей компании.

Индивидуальный тур в Псково-Печерский монастырь с экскурсией и прогулкой на катере
Индивидуальный тур в Псково-Печерский монастырь с экскурсией и прогулкой на катере
Индивидуальный тур в Псково-Печерский монастырь с экскурсией и прогулкой на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю

Встретим вас на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге, поедем в Псков и заселимся в гостиницу. Вечером вас ждёт экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю 15 века. История святыни началась с пещерной церкви Успения Богородицы, которую преподобный Иоанн выкопал в холле песчаника. Монастырь ни разу за всё время не закрывался!

Встреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырюВстреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырюВстреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырюВстреча и экскурсия и по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю
2 день

Прогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырь

День начнём с утренней литургии, а затем поедем на остров имени Залита. Пересядем на катер и отправимся в путешествие по Чудско-Псковскому озеру, которое называют местным морем. Насладимся спокойствием вод, полюбуемся прибрежными пейзажами и увидим Псковский кремль с необычного ракурса.

На обратном пути в Санкт-Петербург остановимся в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 15 века. Вы узнаете историю обители и её святых и осмотрите иконы: Цареградскую и Спас Елеазаровский.

Прогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырьПрогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырьПрогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырьПрогулка на катере и Спасо-Елеазаровский женский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер Санкт-Петербург-Псков-Санкт-Петербург
  • Экскурсии
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Питание
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, время встречи по запросу
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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