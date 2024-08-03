День начнём с утренней литургии, а затем поедем на остров имени Залита. Пересядем на катер и отправимся в путешествие по Чудско-Псковскому озеру, которое называют местным морем. Насладимся спокойствием вод, полюбуемся прибрежными пейзажами и увидим Псковский кремль с необычного ракурса.

На обратном пути в Санкт-Петербург остановимся в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 15 века. Вы узнаете историю обители и её святых и осмотрите иконы: Цареградскую и Спас Елеазаровский.