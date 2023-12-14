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Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек)»
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На катере»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На катере" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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