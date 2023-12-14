Прогулки на катере в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На катере» в Санкт-Петербурге, цены от 13 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
44 900 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
1.5 день
24 отзыва
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек)»
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
13 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    14 декабря 2023
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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    мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На катере»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
  2. Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
  3. Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Остров Валаам
  6. Исаакиевский собор
  7. Эрмитаж
  8. Царское село
  9. Водопад Ахвенкоски
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На катере" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 44 900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год на катере, 25 ⭐ отзывов, цены от 13990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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