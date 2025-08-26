За 7 дней вы посетите самые известные достопримечательности Петербурга, такие как Эрмитаж, Исаакиевский
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия. Исаакиевский собор
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение самостоятельно.
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер. Самостоятельное размещение.
13:00-14:30 Свободное время для обеда и размещения.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 Автобус:
14:30 Отъезд от гостиницы «Россия». (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
15:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).
2 Автобус:
14:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из гостиниц «Йес на Марата», «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека», «Октябрьская», «Станция Марата М19»).
14:45 Отъезд от гостиницы «Русь» (в том числе для гостей из гостиниц «Арбат Норд», «Индиго», «Октябрьская», «Рэдиссон Соня», «Санкт-Петербург»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
16:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
Продолжение обзорной экскурсии.
19:00 Трансфер по базовым гостиницам.
Свободное время.
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от базовых гостиниц.
10:30-13:00 Экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим Площадь Островского, Дворцовую площадь, где расположился красивейший Эрмитаж, Марсово поле, Малая Садовая.
13:00-14:00 Свободное время для обеда или дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прогулка на теплоходе – это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.).
15:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.
После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г. работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
18:30 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от базовых гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский дворец и парк.
Вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II, где увидите прекрасный Екатерининский дворец, прогуляетесь по саду и насладитесь пейзажами природы и архитектуры в стиле барокко.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
13:30-14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.).
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск. Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку (ориентировочно 1300 взр., 1000 шк.,1200 студ.,1200 пенс. цены уточнять весной 2025 г). Павловск третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
Поездка обещает отдых от бешеного ритма огромного мегаполиса, тишину, покой, почти уединение.
19:00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г.).
Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». «Петергофская дорога» – не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.
Пожалуй, их самым ярким примером может стать усадьба Кирьяново, принадлежавшая Е. Р. Воронцовой-Дашковой – сподвижнице Екатерины II и первой женщине неимператорского происхождения, занимавшей высокие государственные посты.
На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.
Экскурсия по Нижнему парку. Нижний парк Петергофа – место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Только представьте, площадь парка занимает 102,5 га, что по размеру сопоставимо с тремя площадями Московского кремля!
Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва».
Также, наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров. Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г).
16:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле базовой гостиницы.
Отъезд от гостиниц.
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Мы увидим воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма: Смольный собор, Казанский собор и Спасо-Преображенский собор, посетим Спас-на-Крови и Александро-Невскую Лавру.
10:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
13:30 Посещение Александро-Невской Лавры – первого и наиболее крупного монастыря города.
15:00 Окончание программы на Московском вокзале.
15:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.).
15:30-22:00 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Вечерний Кронштадт». Обзорная по Кронштадту. Посещение Морского собора.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов». (ориентировочно 2000 руб. взр., 1900 шк., студ., пенс.; цены уточнять весной 2025 г), который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (ориентировочно 900 руб. взр., студ., пенс.; цены уточнять весной 2025 г, работают до 21:00).
Дополнительно: Петропавловская крепость.
22:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания» на Московском вокзале.
Горный парк «Рускеала»
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
07:00 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
07:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.
11:00 Экопарк «Долина водопадов».
13:30 Обед в городе Сортавала за доп. плату (оплата на месте 750-900 руб.).
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Дополнительно: Вход на экотропу (взр. 400 руб., шк. до 14 лет 300 руб., ст. 300 руб. пенс. 300 руб.).
15:30 Горный парк «Рускеала».
Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк «Рускеала» – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию:
«Подземная Рускеала», тайные тропы земли Калевала, водная прогулка по мраморному озеру, Троллей длиною 400 метров.
19:30 Выезд автобуса из горного парка.
20:30–21:30 Прибытие в Сортавалу.
Расселение по отелям.
Остров Валаам. Отъезд
08:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Во второй день вашего путешествия вы сможете познакомиться с уникальным местом Карелии – островом Валаам.
Мы предлагаем вам выбрать вариант (указывать при бронировании).
Вариант 1: Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам.
09:00 Отправление на остров Валаам на «Метеоре».
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс на Валаам может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
12:30 Обед в трапезной монастыря (включен в стоимость для тех, кто выбрал Вариант 1).
13:30 Пешеходная экскурсия по острову Валаам.
16:00 Возвращение в Сортавалу.
Свободное время.
Далее в 17:00 вы снова присоединитесь к основной группе, и программа вашего тура продолжится.
Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
09:00 Отправление на Валаам на катере.
10:00 Прибытие в центральную усадьбу.
13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 Ладожские шхеры.
15:00 Прибытие.
Свободное время.
После возвращения у вас будет свободное время, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
Общее продолжение для всех программ.
17:30 Сбор группы. Посещение магазина форелевого хозяйства.
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Комсомольская, 2.
23:00 Окончание программы в Санкт-Петербурге ст. м. «Площадь Восстания», напротив гостиницы «Октябрьская».
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда (после 01:00) или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Сортавале (фортуна).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
Россия 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Оптима 3* (Сортавала), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
02.06.25-07.07.25
(кроме периода 16.06-22.06 – цены под запрос)
|52250
|71900
|14.07.25-18.08.25
|49750
|66650
|08.09.25
|46750
|60900
Русь 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Оптима 3* (Сортавала), завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Классик + Стандартный
02.06.25-07.07.25
(кроме периода 16.06-22.06 – цены под запрос)
|60500
|72400
|14.07.25-08.07.25
|54750
|66900
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Оптима 3* (Сортавала), Завтрак «шведский стол»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
02.06.25-21.07.25
(кроме периода 16.06-22.06 – цены под запрос)
|63000
|83650
|28.07.25
|62250
|82250
|04.08.25-08.09.25
|59250
|76650
Экспресс Садовая 4*, (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Хит (Сортавала), завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|61600
|84050
|08.09.25
|57850
|76550
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Хит (Сортавала), завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25-18.08.25
|62100
|85300
|08.09.25
|58350
|77800
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Оптима (Сортавала), завтрак «накрытие»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25
|51250
|66900
|09.06.25
|52050
|68400
|23.06.25-18.08.25
|53250
|70650
|08.09.25
|50500
|64900
Элкус 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведская линия» + Отель категории Оптима (Сортавала), завтрак «накрытие»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Комфорт + Стандартный
02.06.25-23.06.25
(кроме периода 16.06-22.06 – цены под запрос)
|52500
|71150
|30.06.25
|50100
|66150
|07.07.25-21.07.25
|49500
|64900
|28.07.25
|49350
|64650
|04.08.25-18.08.25
|48750
|63650
|08.09.25
|48250
|62400
Сокрома Библиотека Апартс / Сокрома Это Питер Апартс. (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + отель категории Оптима (Сортавала), завтрак «накрытие»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25
|53000
|70400
|09.06.25
|54250
|72900
|23.06.25
|53000
|70400
|30.06.25-14.07.25
|52250
|68650
|21.07.25-18.08.25
|51250
|66900
|08.09.25
|49000
|62150
Порт Комфорт Сенная 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Оптима (Сортавала), завтрак «накрытие»:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
02.06.25-23.06.25
(кроме периода 16.06-22.06 – цены под запрос)
|62500
|92400
|30.06.25-14.07.25
|58000
|83150
|21.07.25
|58900
|85000
|28.07.25-18.08.25
|58000
|83150
|08.09.25
|53250
|73650
Азимут 4*. (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Хит 3* (Сортавала), завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт стандарт + Стандартный
|02.06.25-23.06.25
|57350
|77050
|30.06.25
|56950
|76050
|07.07.25-18.08.25
|56850
|75800
|08.09.25
|50600
|69550
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории Хит 3* (Сортавала), завтрак:
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.06.25
|64100
|90300
|09.06.25
|65300
|92700
|23.06.25
|64900
|91900
|30.06.25
|64100
|90300
|07.07.25-18.08.25
|61600
|84050
|08.09.25
|58350
|76800
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2350 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 950 руб.
Скидка пенсионерам 60+ (РФ): 950 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Гостиница Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная Площадь 4
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Азимут 4
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Апартаменты Sokroma Библиотека
Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.
Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.
На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.
Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.
Сеурахуоне
Гостиница "Сеурахуоне" находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Так же предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Сортавала
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Golden Rose
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра.
К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей. Среди удобств звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» - 1,4 км и «Церковь Николая Чудотворца» - 2,1 км. До железнодорожного вокзала 4 км, до автовокзала 2,5 км.
Ладога
Отель "Ладога" располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Пийпун Пиха
Отель расположен в республике Карелия. К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Ласточкино гнездо
Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской Губернии.
К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств - быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» - в 0,3 км или в кафе «Дорожное» - в 0,7 км.
Рядом располагается музейный центр «Северного Приладожья» - 0,4 км, «Парк Ваккосалми» - 1 км и «Музей частной коллекции Кронида Гоголева» - 1,1 км. До железнодорожного вокзала - 0,3 км, до аэропорта в Петрозаводске - 184 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 5 ночей в выбранном отеле в Санкт-Петербурге
- 1 ночь в Сортавале
- Питание, указанное в программе: завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Расположение отелей относительно места отъезда автобуса в Карелию
Отели, расположенные в пешей доступности от места отъезда автобуса в Карелию:
- Достоевский 4*. Адрес: Владимирский пр., 19. Ближайшие станции метро: Достоевская/Владимирская. В 16 минутах пешком до гостиницы «Октябрьская».
- Русь 4*, Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* (одна остановка на метро).
- Станция Марата М19 3*. Адрес: улица Марата 19. Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 11 минутах пешком до гостиницы «Октябрьская».
- Сокрома Библиотека Апартс. Адрес: Пушкинская ул., 19. Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания/Владимирская. В 10 минутах пешком до гостиницы «Октябрьская».
- Сокрома Это Питер Апартс. Адрес: ул. Достоевского, 30. Ближайшие станции метро: Достоевская/Владимирская/Лиговский пр. В 20 минутах пешком до гостиницы «Октябрьская».
Отели, из которых гости самостоятельно добираются на такси к месту отъезда автобуса в Карелию:
- Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская».
- Азимут 4*. Адрес: Лермонтовский просп., 43/1 Ближайшие станции метро: Балтийская, Технологический институт.
- Корт ИНН 4*. Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская.
- Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53.
- Россия 3*. Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы».
- Элкус 3*, Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила.
